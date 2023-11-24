عبر البوسنة.. تاريخ في البلقان يلد حاضرا في فلسطين (1)

منذ السابع من شهر أكتوبر من العام الحالي 2023 وحتى ساعة كتابة هذه الكلمات في الثامن عشر من نوفمبر من نفس العام، وقف العالم بشرقه وغربه، بما في ذلك العالم العربي، مشدوها متفاجئا بالبطولة الأسطورية للمقاومة الفلسطينية في غزة إزاء محرقة غير مسبوقة ترتكبها دولة الاحتلال إسرائيل ضد الإنسانية جمعاء ممثلة في مليونين ونصف المليون من مدنيين فلسطينيين عزل حوصروا على مدار السنوات السبع عشر الماضية.

الشعب الوحيد الذي لم يصب بالصدمة إزاء ما يقدمه الشعب الفلسطيني في غزة من تضحيات غير مسبوقة، جنبا إلى جنب مع الأداء العسكري غير المسبوق لمقاومة محاصرة على مدار سنوات طويلة هو الشعب الصربي، وخاصة ذلك الجيل الذي قاتل في تسعينيات القرن العشرين في البوسنة.

وعندما نقول المقاومة الأسطورية، فإننا لا نعني الأداء القتالي المعجز لمقاتلي حماس فقط، وإنما نشير إلى الصمود ما بعد الأسطوري للحاضنة المدنية للمقاومة التي من دونها لم تكن المقاومة.

في الوقت ذاته، فإنه بقدر ما أصيبت إسرائيل – وحلفائها في جريمة المحرقة التي يرتكبونها – بالصدمة إزاء الأداء الأسطوري لمقاتلين يتصدون بأسلحة بدائية لأحدث ما أنتجته صناعات السلاح الغربي ويوقعون بقوات الاحتلال خسائر موجعة، بقدر ما أصبت شخصيا بالدهشة إزاء صدمتهم.

وفي تقديري، فإن الشعب الوحيد الذي لم يصب بالصدمة إزاء ما يقدمه الشعب الفلسطيني في غزة من تضحيات غير مسبوقة، جنبا إلى جنب مع الأداء العسكري غير المسبوق لمقاومة محاصرة على مدار سنوات طويلة هو الشعب الصربي، وخاصة ذلك الجيل الذي قاتل في تسعينيات القرن العشرين في البوسنة. فهؤلاء من جيل التسعينيات من الصرب ممن قاتلوا في البوسنة واجهوا صنفا من المقاتلين العرب جلهم ممن ارتحلوا من أفغانستان في ذلك الزمان وانتقلوا إلى البوسنة للدفاع عن شعب بسنوي كان يتعرض لإبادة تحت سمع ونظر الشرق والغرب وبتواطؤ منهما.

منذ ما يقرب من 29 عاما، كنت الصحفي الوحيد الذي حالفه الحظ أن يشهد بعضا من معارك هؤلاء المقاتلين -الذين عرفوا باسم "عرب البوسنة" على غرار "عرب الأفغان"- في مسارح عملياتهم في وسط البوسنة. والواقع، أن الصفحات التالية تحمل تسجيلا دقيقا لبعض مما قمت بتغطيته من أعمال قتالية للعرب في البوسنة والتي رغم مرور ما يقرب من ثلاثة عقود عليها، إلا إنها تنشر لأول مرة.

على مدار الشهر الماضي منذ بدء الملحمة الأسطورية في مواجهة جريمة الإبادة العرقية التي ترتكبها إسرائيل بدعم من الغرب، أدركت بأن أبطال المقاومة الفلسطينية ليسوا سوى خير خلف لذلك السلف العربي الذي صاحبته في بعض مسارح العمليات في وسط البوسنة.

فقد كان عدم النشر الخبري شرطا أساسيا لكل من القيادة العليا البوسنوية في ذلك الوقت، بالإضافة للمقاتلين العرب كي يسمحوا لي بالدخول في مناطق عمليات جماعات المقاتلين العرب الذين كان وجودهم في ذلك الوقت يتسم بالسرية الفائقة. والحقيقة، أن الجانبين وافقا على طلبي الملح بالسماح لي بدخول تلك المناطق لهدف وحيد قدرته في ذلك الوقت، ألا وهو تسجيل تلك الأحداث للتاريخ.

الشاهد، إنني على مدار الشهر الماضي منذ بدء الملحمة الأسطورية في مواجهة جريمة الإبادة العرقية التي ترتكبها إسرائيل بدعم من الغرب، أدركت بأن أبطال المقاومة الفلسطينية ليسوا سوى خير خلف لذلك السلف العربي الذي صاحبته في بعض مسارح العمليات في وسط البوسنة. اليوم، قررت ولأول مرة قررت أن أخرج بعضا مما حبسته على مدار ثلاثة عقود..