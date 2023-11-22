الخطوات التي يجب اتخاذها لنصرة فلسطين وتدعيم السلام في المنطقة!

ماذا بعد؟ ما هي الخطوات التي ينبغي اتخاذها لنصرة فلسطين وتدعيم السلام في الشرق الأوسط؟

رغم الألم إلا أن المسؤولية الآن كبيرة فإسرائيل رغم تقدمها الآن في غزة إلا أنها لم تكسب الحرب بعد، وهو ما يعني إما أن يكون لنا دور اليوم أو للأسف سنكون الجيل الذي تسبب في هزيمة إخوانه وخذلانهم، أن أدوارنا نحن الشعوب اليوم مهمة وليس علينا أن نتحدث كثيرا عن الحكام وننظر إلى قضبان سجون الأوطان بقدر ما نحاول أن ننظر إلى المساحات المتاحة أو التي يمكن أن نخدم من خلالها.

يجب إيقاف الحرب لأن إسرائيل تحاول تصفية غزة جغرافيا واجتماعيا فهي تحاول جعل غزة منطقة غير صالحة للعيش.

إن إسرائيل ستحاول أن تصفي كل ما يمكن تصفيته من حسابات خلال مرحلة الحرب ضد إسرائيل اليوم لم تصل إلى تصورها عن المستقبل المرحلي الذي كانت ترغب فيه وهو السيطرة على كل فلسطين، إسرائيل تحاول الآن الانحناء قليلا أمام شركائها لتجاوز الأزمة، بعدم الحديث عن أهدافها للتوسع بشكل نهائي، لكنها ستصمم على استكمال أهدافها ما دامت قد تجاوزت العقبة الأكبر في الحرب وهي الدخول إلى غزة ومحاولة تجريف الضفة الغربية ستحاول تحقيق أكبر قدرا من الأهداف تحت غطاء الصراع –بالجملة- بدلا من تحقيقها بشكل مجزأ فيما بعد

أمام العالم والمسلمين بالأخص 5 تحديات أساسية اليوم:

فك الحصار. إيقاف الحرب، لأن إسرائيل تحاول تصفية غزة جغرافيا واجتماعيا، فهي تحاول جعل غزة منطقة غير صالحة للعيش، ومن ناحية أخرى تعمل على ضرب العوائل، وتقطيع المجتمع بما سيجعل هذا المجتمع غير قادر على العيش في هذه المنطقة، وبالتالي تهجيره رويدا رويدا. كيف يمكن ضمان حياة وحقوق الفلسطينيين في غزة والضفة؟ محاولة إلحاق هزيمة استراتيجية لإسرائيل بعدم تمكينها من حل مشكلاتها الداخلية والتحول إلى مركز للشرق الأوسط محاولة إلحاق هزيمة استراتيجية لأمريكا عبر العالم الإسلامي.

لابد من العمل على فك الحصار، وأعتقد أن الحدث المهم الآن الذي يمكن التركيز عليه في مصر والمنطقة والعالم ينبغي أن يكون هو (قافلة عالمية)

كيف يمكن التفكير في التعامل مع هذه التحديات؟

سأحاول هنا طرح تصورات أولية لفتح باب النقاش والتفكير..