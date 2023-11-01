غربال غزة!

أحاديث الناس هذه الأيام، وتصريحات القابعين في مواقع الحكم وميادين السياسية، والتعليقات التي تطالعنا في الفضائيات وعلى صفحات وسائل التواصل الاجتماعي، كل ذلك يعلن أن التفاعل مع مجريات الحرب محلّ اختبار، وأن الحرب كاشفة فاضحة، وخافضة رافعة.

ألا ها هي فلسطين اليوم والمعركة فيها دائرة، فما بالنا أعرضنا؟ أين أفعال اليوم من أقوال الأمس؟ أكانت فلسطين قضية ولم تعد قضية، أم إن الذي كان بالأمس لم يكن إلا نفاقا وخداعا موروسا حينها وانتهت الآن دواعيهما ومبرراتهما؟

اليوم تعود بي الذاكرة إلى زمان مضت عليه عقود، كنا فيه أطفالا ثم يافعين وشبانا على مقاعد الدراسة، ننشد لفلسطين، ونهتف باسم فلسطين، ونردد ما تعلمناه، بأن لنا وطنا اسمه فلسطين استولى عليه المعتدون الغاصبون، وأنه لن يهدأ لنا بال، ولن يهنأ لنا عيش إلا باستعادة الوطن السليب.. حتى إننا قبلنا ضغوط الحياة وشظف العيش بعدما أخبرَنا الحكام أن الأموال التي يحجبونها عنا، إنما تُصرف لإعداد وتسليح الجيوش التي ستحرر فلسطين.

ألا ها هي فلسطين اليوم والمعركة فيها دائرة، فما بالنا أعرضنا؟ أين أفعال اليوم من أقوال الأمس؟ أكانت فلسطين قضية ولم تعد قضية، أم إن الذي كان بالأمس لم يكن إلا نفاقا وخداعا موروسا حينها وانتهت الآن دواعيهما ومبرراتهما؟ أيا كان الأمر فإن أحداث غزة التي نعيشها هذه الأيام تضعنا في الغربال، ليأتي التفريق بين صادق العهد والكاذب، وبين الوفي والخائن، وبين الشريف ومدّعي الشرف.. وقد تكون غربلة بعدها غربلة، وفي النهاية يبعد ما لا خير فيه ويبقى للعظائم أهلها.

ما يجري في غزة يدعوني اليوم لأقرأ من جديد في كتاب الله عن ملأ من بني إسرائيل غُربِلوا قبلنا، إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وكُتِب عليهم القتال فتولوا إلا قليلا منهم، واعترضوا أن يكون طالوت هو الملك؛ ثم إنه من فئة الذين دانوا للأمر انطلق مع طالوت جيش من ثمانين ألفا، واقتضت حكمة الله أن يتتابع على الجيش التمحيص، ابتلاهم الله بنهر أُمروا ألا يشربوا منه فما صبر على ذلك إلا القليل، ثم جاوزوا النهر وسرى في النفوس الخوف من لقاء جالوت وجنوده، فما صمد من القليل الباقي إلا أقلُّه، ثلاثمئة يزيدون قليلا، عددهم كعدد مقاتلي جيش المسلمين في غزوة بدر؛ لكنهم قلة يقينهم {كم من فئةٍ قليلةٍ غلبت فئة كثيرةً بإذن اللَّه}، ودعاؤهم {ربَّنا أفرغ علينا صبراً وثبِّت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين}، وقد جاء حصادهم {فهزموهم بإذن اللَّه وقتل داودُ جالوت}.. قُتل جالوت العملاق، وما كان قتله بسلاح مهول، بل أُتي إليه بالمقلاع والحجارة كما يؤتى إلى الكلب، وكان الذي أتاه داود، الشاب الصغير الذي لم يعرفه الناس أهلاً لهذا.

على ذهني تتوارد آيات أخرى تحمل صوراً أخرى؛ وأجد كأنني أكتشف الآيات مجددا، ليس لأنني لم أقرأها من قبل، بل إنها كانت كلمات أفهم معانيها، لكنها اليوم واقع يتجسد أمامي على الأرض.

في هذه الأيام أتأمل الأحداث، فأستشف ما خلفها، ومن خلفها تبدو لي صورة غد قادم، تعود فيه راية الحق خفّاقة، هو غدٌ يسرّ أناسا بادروا اليوم إلى نُصرة دين اللّه، ويسوء آخرين هم اليوم بين عدو صريح أو متخاذل أو متسلل إلى قلبه المرض

أمرّ على الآيات من سورة الأحزاب، أتأمل بعيني واقعا تحكيه، وعيني الأخرى على واقع نعيشه.. ما أشبه هذا بذاك!. لقد ابتُلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وحوصروا بين بني قومهم من عرب يودون اجتثاثهم، ويهود حاقدين يسعون لإبادتهم، ومع هذا وذاك يتناول المؤمنين بالطعن المنافقون والمشككون والمرجفون والذين في قلوبهم مرض.. لقد زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، لكن إنجاز وعد الله آت لا محالة، وما كان لقوى الأرض كلها ولو اجتمعت أن تغيّر في ذلك أو تبدّل؛ إنما هي سُنَّة اللَّه في التمحيص، وسنبقى نرى الحقيقة القديمة المتجددة {من المؤمنين رجالٌ صدقوا ما عاهدوا اللَّه عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدَّلوا تبديلا} [سورة الأحزاب: 23] وأولئك هم {الَّذين قال لهم النَّاسُ إنَّ النَّاسَ قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا اللَّه ونعم الوكيل} [سورة آل عمران: 173].. شتان بين هؤلاء الثابتين على الحق رغم الجراح، وأولئك الذين بدت لهم لأهل الباطل جولة، فأقبلوا عليهم {يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة}، يتمسحون بالأمريكي والصهيوني طمعاً بأن ينالوا ابتسامة رضا، وقد جهلوا، أو ربما تجاهلوا، أن تلك الابتسامة التي يرونها ما هي إلا كابتسامة يتلقاها كلب صيد من صاحبه إذ قرَّب له صيده.

في هذه الأيام أتأمل الأحداث، فأستشف ما خلفها، ومن خلفها تبدو لي صورة غد قادم، تعود فيه راية الحق خفّاقة، هو غدٌ يسرّ أناسا بادروا اليوم إلى نُصرة دين اللّه، ويسوء آخرين هم اليوم بين عدو صريح أو متخاذل أو متسلل إلى قلبه المرض، رضي بأن يكون مع الخوالف.

إنهما فسطاطان؛ في أحدهما كثير من الناس، ولكنهم غثاء كغثاء السيل؛ وفي الآخر طائفة لا يزال أهلها على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك.

أراها غربلة، تفعلها الحرب بنا.. وأرى المنطقة الرمادية لم تعد تحتمل طول بقاءنا فيها، وأراه حتما على كل واحد فينا أن يحدد خياراته.