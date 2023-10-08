عندما تحين الصدمة تدك القوم بالمرارة والألم، ولكن المرارة تغدو علقما، والألم يتعاظم ليصير آلاما قاهرة إذا ما باغتت تلك الصدمة طغاة غرقوا في الحلم وأسكرتهم النشوة وصدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه.

كان موعدهم الصبح، إذ جاءهم طوفان جارف يحمل صيحة المجاهدين فيهم، يقولون بقول ربهم {أليس الصبح بقريب} (هود 81).. بلى، إنه قريب، {ولكنكم فتنتم أنفسكم، وتربصتم، وارتبتم، وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله} (الحديد 14)، لقد لعبتم بالنار، فثارت النار لتحرقكم وتبيدكم.

نطق الرصاص فما يباح كلام.. قالها منذ عقود شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكرياء، ولكن صداها لا يزال يتردد في كل عصر

يتساءلون في ذهول عن الذي جرى وكيف جرى، فإنهم كادوا كيدهم فأوصلوا إلى مواقع الحكم أتباعا لهم، وبالأمس تقاطر على أبوابهم المطبعون والمتخاذلون، ليقدموا لهم فروض الطاعة ويوقعوا لهم صك التنازل عن قضية ليسوا أهلها، وهم تركوا لآخرين أن يستمروا في حربهم الكلامية ما دامت هذه الحرب لا تتعدى الكلام، بل إنها أكثر من ذلك تخدمهم، إذ تطيل غفلة من جعلوا الكلام والتصريحات الرنانة في مقام الفعل المزلزل، ورضوا بلذة الغفلة بديلا عن رفعة الارتقاء إلى مراتب سامية يتطلب الوصول إليها تجشم المشقة والمعاناة، ألم يكن ذلك كله كافيا لتوضيب أوضاعهم وتثبيت نفوذهم وترسيخ أقدامهم؟ وكان الجواب أن نطق الرصاص.

نطق الرصاص فما يباح كلام.. قالها منذ عقود شاعر الثورة الجزائرية مفدي زكرياء، ولكن صداها ما زال يتردد في كل عصر، وما زالت جنبات المعمورة تعيدها على أسماعنا غضة ندية.

وإذا نطق الرصاص فلا بد أن يخرس ويخسأ كل صوت نشاز، ولا بد للصغار أن يكفوا عن لعبهم وعبثهم ويبتعدوا عن الميدان، ولا بد للحثالات أن يعودوا إلى أوكارهم قانعين بما أحاط بهم من الذل.

نطق الرصاص، وأي رصاص هذا؟ ليست قوته من مجرد طاقة الخرق والحرق فيه، بل قبل هذا من رسوخ العقيدة في نفس من يطلقه، وثبات الإيمان بحق المجاهدين في فلسطين وأقصاها ومقدساتها، وفي الوقت نفسه الإيمان بواجبهم في بذل الغالي والنفيس لاستعادة الحق ودحر المعتدين والثأر لكرامة أمة طالت عليها عهود الذل.

نطق الرصاص ليعلن الانتفاضة الكبرى على واقع مهانة أراد الطغاة له دواما، وخضع له الخانعون فما أرادوا عنه فكاكا

نطق الرصاص ليقول للعالم كله إن اليوم لم يعد كالأمس، وإن الذين لطالما غزونا في الماضي غزوناهم اليوم في معاقلهم، وإن جنود العدو الذين تمترسوا في معسكراتهم المحيطة بغزة لتأمين الحماية لمغتصبي فلسطين باتوا هم بحاجة إلى من يحميهم من أسود لا تهاب الموت، بل لا تبالي أوقعت على الموت أم وقع الموت عليها، من أسود انقضت عليهم وجرعتهم كأس الذل والهزيمة وطرحتهم في الهاوية.

نطق الرصاص ليعلن الانتفاضة الكبرى على واقع مهانة أراد الطغاة له دواما، وخضع له الخانعون فما أرادوا عنه فكاكا، والانتفاضة تؤكد أن قافلة النصر قد انطلقت تحث الخطى واثقة ثابتة لتستعيد الأمة حقوقها وتعود إلى عزها ومجدها، فمن التحق بالقافلة أفلح وفاز، ومن تخلف حكم على نفسه بالخيبة والخسران.

كنا نسمع اسم النكسة متبوعا بوصفها "العربية"، فإذا النكسة اليوم تتجسد عبرية قد أذلت هيبة مصطنعة، وحطمت غطرسة حمقاء، وفضحت هشاشة كيان غاشم، وبشرت بقرب زواله، فلئن عرفنا نحن نكسة ونكبة فإنا بتنا ننتظر بعد نكستهم نكبة لهم أيضا، نكبة تنهي كيانا أقاموه على باطل وتعيد الحق إلى أهله، وكما جعلوا نكبتنا عيدا لهم ستبقى نكبتهم لنا عيدا.