طوفان الأقصى.. عن الاجتياح البري واحتمالات توسع الصراع!

ها هي عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة المقاومة الإسلامية حماس صبيحة السابع من الشهر الجاري قد دخلت أسبوعها الثالث. رد الفعل الإسرائيلي على العملية النوعية غير المسبوقة، والمسمى بعملية السيوف الحديدية، أخذ حتى الآن شكل انتقام أعمى تجاوز مداه كل حدود الأخلاق والقانون والضمير والإنسانية ليدخل في حيز الإجرام الممنهج والقتل من أجل القتل.

حتى لحظة كتابة هذه السطور بلغت أعداد شهداء القطاع المحاصر منذ 2006 أكثر من ستة آلاف شهيد الى جانب عشرات آلاف المصابين غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين. أضف الى ذلك مساحات واسعة وأحياء كاملة من القطاع تم مسحها تماما وتسويتها بالأرض على رؤوس ساكنيها.

من المتوقع بأن كل هذا القتل والتدمير لن يشفي غليل قادة الإجرام في تل أبيب، ولن يعيد لهم كرامتهم التي أهدرت يوم السابع من أكتوبر، خاصة بعد حصولهم على تفويض مفتوح بالقتل من قادة "العالم المتحضر" الذين بدؤوا فعليا زيارات الدعم أو أنهم يشدون الرحال للحج الى تل أبيب.

في هذا المقال سنحاول استشراف أهم السيناريوهات المتوقعة خلال الفترة المقبلة لتطور الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

على المستوى النفسي فإن الصدمة التي لحقت بالمؤسسة العسكرية يوم السابع من أكتوبر لا تزال آثارها حاضرة وبقوة. مشاعر الغضب والصدمة لدى الجنود الإسرائيليين كانت واضحة من خلال سيل الشتائم التي تلقاها نتنياهو خلال زيارته لإحدى القطع العسكرية في غلاف غزة

خيارات الاحتلال

يصرح قادة الاحتلال بأن اجتياحا بريا لقطاع غزة هو خيار لا مفر منه لتحقيق نصر يعيد لقوة الردع الإسرائيلية بعضا من هيبتها التي تهاوت.

يبدو بأن الترتيبات العسكرية اللازمة لتنفيذ هذا الخيار قد باتت جاهزة على حدود القطاع، ويبقى الأمر متعلقا بالقرار السياسي الذي يبدو مترددا في الإقدام على العملية حتى ولو أظهر غير ذلك. هذا التردد يمكن تفسيره من خلال عدة أسباب:

الاجتياح البري لن يكون نزهة. فالمقاومة التي أطلقت عملية طوفان الأقصى ابتداء لا بد أنها وضعت في حسابها قوة رد الفعل الإسرائيلي المتوقعة بما فيها احتمالية التحرك البري داخل القطاع وبأنها استعدت لها جيدا من خلال الأرض المعدة جيداً للقتال عبر بناء الخنادق والأنفاق تحت الأرض وحسن اختيار السلاح في المواجهة بما يلائم الهدف والمستوى القتالي الرفيع لمقاتلي الفصائل وشبكة معدة بعناية للقيادة والسيطرة وغير ذلك.

عدم استعداد الجيش الإسرائيلي لا نفسيا ولا تدريبيا على تنفيذ مثل هذا الخيار، فعلى المستوى النفسي فإن الصدمة التي لحقت بالمؤسسة العسكرية يوم السابع من أكتوبر لا تزال آثارها حاضرة وبقوة. مشاعر الغضب والصدمة لدى الجنود الإسرائيليين كانت واضحة من خلال سيل الشتائم التي تلقاها نتنياهو خلال زيارته لإحدى القطع العسكرية في غلاف غزة والتي أجبرته في النهاية على التخلي عن إلقاء كلمة كانت مقررة أمام الجنود.

أما على المستوى التدريبي والعملياتي فإن الجيش الإسرائيلي لم يتدرب على هذا النمط من الحرب منذ فترة طويلة ويخشى قادة الاحتلال تبعا لذلك بأن كفاءته القتالية لن تكون بالمستوى المطلوب لتنفيذ العملية مع كل تعقيداتها الميدانية. مثل هذا الوضع قد ينعكس بالسلب على هذه العملية برمتها ويتحول الى ورقة رابحة في يد المقاومة.

عدم تحمس حلفاء إسرائيل وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية لمثل هذا السيناريو الذي وصفه بايدن بانه سيكون "خطأ فادحا".

التكلفة البشرية الكبيرة التي ستترافق مع اقتحام القطاع في صفوف المدنيين الفلسطينيين. وإذا كانت إسرائيل بطبيعتها لا تهتم لأرواح المدنيين إلا أن التكلفة البشرية الكبيرة ستشكل بال ريب عامل ضغط دولي كبير على إسرائيل.

احتمالية تصاعد النزاع وامتداده إقليميا في حال أقدمت إسرائيل على عملية الاجتياح، وهذا ما سنناقشه في البند الثاني أدناه.

وجود عدد كبير من الأسرى الإسرائيليين قد يصل الى 250 أسيرا لدى فصائل المقاومة داخل القطاع المحاصر.

كل هذه الأسباب مجتمعة تجعلنا نشك في أن تحركا بريا شاملا قد يجري في القطاع على الرغم من كل علاماته الظاهرة.

أما في حال أقدمت إسرائيل على هذا السيناريو فإنها ستعتمد بالتأكيد على فرضية أن العالم الغربي وعلى رأسه الولايات المتحدة لن يتخلى عنها وسيتدخل بشكل مباشر الى جانبها عندما تبدأ أقدام جيشها بالغرق في رمال غزة.

دعونا لا ننسى بالطبع إن هدف إسرائيل الاستراتيجي والإيديولوجي يتمثل في تهجير سكان غزة الى مصر وفرض "السيادة الإسرائيلية" على كامل القطاع، لكننا لا نعتقد بان لديها القدرة لفعل ذلك الآن في ظل رفض مصري أردني للتهجير. إن أي تصدع في هذين الموقفين يمكن أن يغير قواعد اللعبة تماما.

عند الإشارة إلى حزب الله فإننا في الحقيقة نشير بشكل مباشر إلى إيران باعتبارها الآمر الناهي الذي يمسك بعقال الحزب. هنا نصل إلى السؤال المهم: هل يمكن أن تسمح إيران لحزب الله أن ينخرط في المعركة بشكل كامل؟ وإذا كان الجواب إيجابيا فمتى وإلى أي مدى؟

احتماليات توسع الحرب إقليميا

في الحقيقة إن أي احتمالية لتوسع الصراع إقليميا ستكون مرتبطة بقرار إسرائيل بالدخول بريا الى غزة كما أسلفنا أعلاه. وعندما نذكر هذا الاحتمال، فإننا نشير بشكل مباشر الى إمكانية انخراط حزب الله أو النظام السوري ومن ورائهما إيران في المعركة على الجبهة الشمالية لفلسطين المحتلة، إذ لا يوجد فعليا أي احتمالية أخرى لتوسع الصراع إقليميا نظرا لان مصر والأردن وبقية الدول الإقليمية الفاعلة هم خارج المعادلة العسكرية لأسباب مختلفة.

أما بالنسبة للجبهة السورية، فان احتمالية فتحها ابتداء تكاد تكون معدومة نظرا لعدم الاستعداد السياسي لاقتحام مثل هذا الملف. تبقى لدينا جبهة حزب الله اللبناني.

عند الإشارة إلى حزب الله فإننا في الحقيقة نشير بشكل مباشر إلى إيران باعتبارها الآمر الناهي الذي يمسك بعقال الحزب.

هنا نصل إلى السؤال المهم: هل يمكن أن تسمح إيران لحزب الله أن ينخرط في المعركة بشكل كامل؟ وإذا كان الجواب إيجابيا فمتى وإلى أي مدى؟

إن خيار الانخراط الكامل والمفتوح لحزب الله في المعركة يبقى خيارا مستبعدا برأينا بسبب طبيعة العلاقة بين إيران وإسرائيل.

إن غبار المعركة الحالية لا يجب أن ينسينا أن ننظر للصورة الكاملة على المستوى الاستراتيجي في المنطقة. فعلى الرغم من كل ما هو معلن من عداء بين إيران وإسرائيل، إلا أن العلاقة بينهما هي علاقة تنافس إقليمي -بل وتعاون في بعض الأحيان- وليست علاقة عداء استراتيجي أيديولوجي كما يتم تصويرها. الأدلة على ذلك ليست قليلة ولكنها ليست موضوعنا في هذا المقال.

إن كلا البلدين بحاجة للآخر لتبرير الكثير من سياساته ولتنفيذ أجنداته في المنطقة. فإسرائيل تستخدم إيران فزاعة للعالم العربي ودافعا للتطبيع مع دوله. أما إيران فقد استخدمت ولا تزال تستخدم شماعة إسرائيل لتتوسع وتنشر أذرعها في كامل المنطقة من العراق الى سوريا ولبنان واليمن. وبما إن إدخال الحزب بكامل قوته على الجبهة الشمالية مع اشتعال جبهة غزة وما يمكن أن يتبع ذلك من توسع الصراع أكثر نحو الضفة الغربية يمكن أن يشكل تهديدا حقيقيا لإسرائيل، وهي الكيان الهش بطبيعته أصلا، لذلك فان إيران لن تسمح به ولا تريده، حسب تقديرنا.

مع ذلك فإن الدعاية الإيرانية الإسرائيلية القائمة على العداء الاستراتيجي لن تستطيع الصمود أمام العالم، بل حتى أمام أعضائها غير الواعين بالضرورة لهذه الحقيقة، بدون غطاء. هذا الغطاء يتمثل حتى الآن في بعض الفرقعات الهلامية لأذرع إيران في مناطق متفرقة من المنطقة كالعراق واليمن وجنوب لبنان.

إن تدخلا بريا إسرائيليا في غزة يمكن أن يحرك جبهة الشمال مع حزب الله ولكن بشكل محدد الملامح والأهداف وبطريقة لا تخرج عن السيطرة. علامات مثل هذا النوع من التدخل هو انه لن يجتلب تدخلا أمريكيا ضخما وواسع النطاق ضد الحزب إلا ربما بضعة صواريخ تطلق من البحر كالتي أطلقها ترامب على سوريا بعد مجزرة الكيماوي لذر الرماد في العيون. مع ذلك فان مثل هذه الحركة من الحزب ستكبد لبنان الشعب والدولة وكالعادة نصيبا ضخما من التدمير والألم.

لنكن متأكدين يا سادة بأن تدخلا غير منسق من قبل حزب الله في المعركة لا يمكن أن يمر بدون حدوث انخراط أمريكي ضخم ضد الحزب وربما ضد إيران نفسها بشكل مباشر بما يشعل المنطقة بأكملها، وهذا ما لا نتوقع حدوثه كما أسلفنا أعلاه.

في النهاية ندعو الله بالفرج القريب لإخواننا المحاصرين في غزة.. فإليه سبحانه يرجع الأمر كله..