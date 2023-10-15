هذا ما أستطيع تقديمه.. فأين قادة العالم؟!

"هل تستطيع أن تعرض هذه (الأساور) على قادة المسلمين، هذه أحبّ ما تملكه المرأة الضعيفة، إنهم قادرون على فعل المزيد".

"لقد قمت بالتبرع بقدر ما أستطيع لمساعدة سكان غزة ولكني أعتقد أنني بحاجة إلى القيام بالمزيد".

جلست هناك غير مرتاحة في البداية لإجراء مقابلة، وتقول إنها لم تفعل هذا من قبل. عندما بدأت الحديث عن غزة، كانت هناك شرارة معينة في عينيها، وأصبح صوتها عاطفيًا ثم بدأ يرتجف عندما انهمرت الدموع على خديها خلال معظم اللقاء في شقتها.

تقول وهي تخلع الأساور الذهبية من معصمها: لقد علمنا أن نكون أقوياء في مواجهة الكوارث ونشعر بألم الآخرين لأنه إذا حدثت لنا أشياء فظيعة، فإننا نتوقع نفس الشيء.

تعرف إلى أم باكستانية لطفلين مغتربة تعيش في قطر، لا تريد الكشف عن اسمها لأنها تعتقد أن ذلك قد ينفي عملها الصالح. سنسميها "أ". لقد تأثرت بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وتريد أن تفعل شيئًا حيال ذلك؛ فعرضت مجوهراتها وعندما سألناها عما تريد أن تفعله؛ قالت: "أريد بيع هذا".

عادة ما تكون النساء مرتبطات جدًا بذهبهن وهذا الذّهب أكثر خصوصية؛ "هذه هي الذاكرة الجسدية الوحيدة التي أحتفظ بها من والدي الراحل" على حد تعبيرها.

وتقول وهي تخلع الأساور الذهبية من معصمها: لقد علمنا أن نكون أقوياء في مواجهة الكوارث ونشعر بألم الآخرين لأنه إذا حدثت لنا أشياء فظيعة، فإننا نتوقع نفس الشيء؛ أريد أن يتمتع أطفالي بهذا التعاطف أيضًا.

حائزة على درجة الماجستير من كراتشي؛ إنها تحب ملابسها المصممة وموسيقى البوب. ويبدو أنها تنتمي إلى ما تبقى من الطبقة الوسطى في باكستان. ولكن على الرغم من كل ما يحدث في باكستان، يبدو أن قلبها يرفرف في غزة. "لقد أرسلت الأموال والملابس وما أستطيع إلى النازحين في بلادنا، ويقوم الكثير من الأشخاص الكرماء برعايتهم؛ لكنّ غزة مختلفة"

لن أتحدث عن رد فعل الباكستانيين تجاه فلسطين لأن وسائل الإعلام تعمل بشكل منهجي على تضييق نطاق رؤيتهم للعالم. يحزنني الصمت الإجرامي المطلق لدول الخليج الغنية بالنفط. لديهم الكثير. هناك الكثير من البذخ هنا في مراكز التسوق، والسيارات التي يقودونها، ومنازلهم الفخمة. ومع ذلك، لا يستطيع أي منهم أن يفعل أي شيء لوقف الظالم.

تقول لنا: هل رأيتم هذه الصور؟ إنها جنازة ثمانية عشر فردًا من عائلة واحدة استشهدوا في منطقة الشجاعية بغزة؛ الحدث التالي هو قيام الصحفيين بإسقاط الكاميرات ومساعدة الأطباء.

إن هذا ليس بعيدًا عن باكستان ولا يهتمون به، إنه يحدث في ساحتهم الخلفية؛ أتوجّه إلى الإخوة العرب فهل كلّ ما يمكنهم فعله إصدار البيانات؟ إنه أمر مخز إذا سألتني؛ خلعت "أ" الآن أساورها، ويبدو أن الألم في صوتها قد حل محله الغضب: "يمكنهم إغلاق صنابير الزيت وإغلاق صمامات الغاز، كل عام ينفقون المليارات على شراء المعدات والعتاد العسكري من أجل ماذا؟ إنّ الدّول العربيّة لديها ما يكفي من الردع لتهديد إسرائيل، لا أريدهم أن يذهبوا إلى الحرب، أريدهم فقط أن يستخدموا كل هذه القوة لوقف قتل النساء والأطفال الأبرياء".

تنهض لتأخذ "الآيباد" الخاص بها وتقول لنا، هل رأيتم هذه الصور؛ إنها جنازة ثمانية عشر فردًا من عائلة واحدة استشهدوا في منطقة الشجاعية بغزة. الحدث التالي هو قيام الصحفيين بإسقاط الكاميرات ومساعدة الأطباء، الصورة التالية هي لأطباء يعملون على مدار الساعة في مستشفى قصفته إسرائيل. ثم تظهر هناك أرضية المستشفى مرة أخرى، بمزيج من الدم والماء مع عدم وجود مساحة للمشي دون أن تنقع قدميك فيها.. ويستمر خطها الزمني على تويتر. وهذا ما يفعلونه بأطفال غزة. كل هذا يحدث على شاشة التلفزيون. ألا يشاهد زعماء العالم التلفاز؟ ألا يقوم القادة العرب بفحص حساباتهم على تويتر وفيسبوك وبريدهم الإلكتروني؟ إنه صمت مرعب وقاس أكثر من جرائم القتل".

وتقول: إنه ربما يكون كونها أماً هو ما يجعلها تشعر بالألم، لم يسبق لي أن ذهبت إلى منطقة حرب، ولا أعرف كيف يبدو الأمر ولكن مما قرأته – كانت القذائف تتساقط كقطرات المطر، وكان الهواء مختنقًا بالمتفجرات والغبار الناتج عن الدمار واللحم المحترق – هل يمكنك أن تتخيل ذلك؟ أحد الوالدين هناك؟ هل يمكنك أن تتخيل الاختباء في زاوية غرفة نومك مع أطفالك الباكين؟ هل يمكنك أن تتخيلهم يتأذون ولا يمكنك نقلهم إلى المستشفى؟ وإذا قمت بذلك، سيتم قصف المستشفى!

بينما أكتب هذا، قُتل أكثر من 1900 فلسطيني في غزة. أكثر من 7000 جريح سيحتاجون للعلاج لأشهر إن لم يكن لسنوات؛ يتم استهداف البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات.

وأظهرت لنا العلم الفلسطيني الذي رسمته ابنتها الصغيرة. وتقول: إنه ليس من السابق لأوانه أن يدرك الأطفال ما يحدث حولهم. "أطفالي يصلون معي كل مساء من أجل جميع الأشخاص الذين يعانون في العالم".

تريد أن تصبح ابنتها طبيبة حتى تتمكن من شفاء الجروح؛ هكذا قالت الفتاة البالغة من العمر ست سنوات، والتي طُلب مني أيضًا عدم الكشف عن هويتها، "لقد أعطيت قميصي للجمعيات الخيرية، وتقول أمي إنها ستشتري لي قميصًا جديدًا، وأعطيته للفتاة التي رأيتها في الصورة، وكانت ملابسها ممزقة". ممزقة وكان هناك دماء على وجهها" تستدير إلى والدتها وتسأل "متى ستحصل عليها".

وبينما أكتب هذا، قُتل أكثر من 2500 فلسطيني في غزة. أكثر من 7000 جريح سيحتاجون للعلاج لأشهر إن لم يكن لسنوات. يتم استهداف البنية التحتية المدنية بما في ذلك المستشفيات، وقد تم تدمير سبل العيش مثل المزارع وقوارب الصيد.

إن ما يسمى المجتمع الدولي يتلاعب بالكلمات ويدعم الهجوم الإسرائيلي المستمر، وتتوسل اللّجنة الدولية من أجل وقف إطلاق النار للسماح بدخول الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها، والتي يفرض عليها الحصار منذ عام 2006.