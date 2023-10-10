زمن الأنَفَة والتّمكين يعود عبرَ غزَّة!

قانون النسبة بين وحدات الزمان وانتماء بعض المواقف والأوقات إلى غير زمانها العادي، نظرية كان عبّر عنها الشّاعر أبو تمام عندما وصف معركة عمّورية التي جرت في عهد الخليفة المعتصم العباسي، فتحدّث عن انتساب تلك الأيام إلى أوقات معركة بدر الكبرى، حيث يراها قبساً من هناك ووهجاً من الإشعاع التّاريخي في بدر، لا مجرد أيام من حقبةٍ زمنيةٍ في العصر العباسي، وذلك نظراً لما فاض عبرها من القيمة المعنويّة وتحقّق من النّصر الكبير لكيان الأمّة، حيث قال أبو تمام عن عمّورية:

إن كان بين ليالي الدّهر من رَحِم .. موْصولة أو ذِمام غير مقتضبِ

فبَين أيامك اللّاتي نُصرت بها .. وبين أيام بدر أقربُ النسبِ

نعاين صور أبناء غزة، ومشاهدهم القادمة من التّاريخ الإسلامي وزمان الأنَفَة والتّمكين، عبر لقطاتِ إقدامهم المهيب في عمليات طوفان الأقصى وما أظهروه

إنّه قانون اللّحظة الأقوى حين تخرج عن إطارها الزّمني، منتسبةً إلى عهودها، على نحو ما عبّر به الآخر متقاطعاً مع هذه النظرية:

أضحى الزمان جديداً مثل عادته .. في أعصر الرّاشدين السادة الخلفا

يصحو اليوم هذا المعنى بقوّةٍ في الأذهان، ونحن نعاين صور أبناء غزة، ومشاهدهم القادمة من التّاريخ الإسلامي وزمان الأنَفَة والتمكين، عبر لقطات إقدامهم المهيب في عمليّات طوفان الأقصى وما أظهروه فكانت أبيات قصيدة أبي تمّام تزاحم المشهد من جديدٍ لتكونَ من ضمن تعابير اللّحظة في وصف طوفان الأقصى وقوّة التّحدي التي أبداها وطبيعة الأهداف التي استطاع الوصول إليها الرّعيل الجديد من شباب الأقصى رغم عجز الكلمات عن مستوى التّعبير في مثل هذا الموقف أحيانا كما كان لاحظ ذلك أبو تمام:

فتح الفتوح تعالى أن يحيط به .. نظمٌ من الشعر أو نثر من الخطبِ

جاء جيل السّبت السابع من أكتوبر ليعزّز مسار التّحرير وإلحاق الهزيمة بجيش العدى

استيقظ العالم الإسلامي والعربيّ في صباح معركة طوفان الأقصى، على نسائم غير النّسائم التي اعتادها، نسائم بثّت أجواؤها روحاً مشرقةً في نفس كلّ متابعٍ مكلوم الفؤاد يتوق لتحرير الأرض السليبة وكفكفة جراحها، كان صباحاً منعشاً لمعنويّات جموع أمّة الأقصى وهي تتابع هذا التّطور الذي وصله جيل الأقصى، فأصبح قادراً على النّيل من المحتلّين بهذه الدّرجة، بل جاء التّعبير عن ذلك بقوّة من خارج أوساط اللّغة العربية، فقد كان من ضمن المنشورات الغربية المتداولة، منشور تضمّن صورتين إحداهما لأطفال الحجارة وهم يقاومون دبابات المحتلين في بداية الألفين، وأخرى عن مشاهدهم اليوم وهم يقتادون مستقلّي هذه الدّبابات وقد غلبوهم على أمرهم، حيث كان التّعليق المرافق في المنشور باللغة الإيطالية "كبر الأولاد"، وهذا ما يوقظ ويستدعي من جانب آخر تلك المعاني التي كان العرب يرتقبونها في بنيهم منتظرين يوم يكبرون ليصونوا الحمى ويحمُوا الدّيار، وقد كانت قصة والدة الصّحابي الزّبير بن العوام رضي الله عنه جزءاً من هذا، فقد كان من أمانيها التي تعلّقها على مستقبل ابنها أن "يهزم الجيش ويأتي بالسَّلَب"، وكذلك جاء جيل السّبت السّابع من أكتوبر ليعزّز مسار التّحرير وإلحاق الهزيمة بجيشِ العدى..

رغم مستوى المتاح، والتّضييق الذي تعيشه غزّة ومدن فلسطين، ومحدوديّة الإمكانات، ما استطاع هؤلاء إلّا يهندسوا فجراً بهيِّا غَلّابا، يضخّ الأمل ويتابعه الناس

أرسل أبناء طوفان الأقصى رسائلهم القوية، وأتحفوا الأمّة الإسلاميّة بصباح مشرق، ينطبق عليه قول الشّاعر:

أثلجتَ صدر الشّرق يا يوم المُنى .. وشفيتَ في النفس الغليل الصّادي

وبعثتَ في روح الحزين تعزّيا .. عن عزة راحت بمجد غادِ

وضَمَدْتَ للإسلام جرحاً طالما .. مرّ الزمان ولم يفز بضمادِ

كانوا كذلك، فرغم مستوى المتاح، والتّضييق الذي تعيشه غزة ومدن فلسطين، ومحدودية الإمكانات، ما استطاع هؤلاء إلّا يهندسوا فجراً بهيِّا غَلّابا، يضخّ الأمل ويتابعه النّاس معبّرين بالقول:

من كان يحسب أن يفوز على العِدى .. قوم لهم كل الوجود مُعادِِ

ولكنه حسن التّخطيط وعدم الرضا بالغياب، لتبدأ عمليات منوالهم:

فشنَّ عليهم هزة السّيف ثابت .. وصمّم فيهم بالحُسام المسيَبُ

هناك من عمق التاريخ، تطلّ العديد من المقولات الأدبيّة العربية لتجد نفسها صادقةً متمثّلة في واقع جيل الأقصى المنافح والمكافح للاستعمار فتتجدّد الحياة الواقعيّة إلى جانب الحياة الأدبيّة

وكانوا في جبهات التّلاقي، جنودها المظفّرين:

في جحفل سَدّوا البسيطة كثرة .. لم تلق مِثلهم النواظر جَحفلا

ولكبار الشعراء والبارودي يمثلهم، حضورهم في وصف أبطال المشهد:

ترانا بها كالأسد نرصد غارةً .. يطير بها فَتْق من الصبح لامحُ

نغير على الأعداء والصّبح باسم .. ونأوي إلى الأدغال والليل جانحُ

وهناك من عمق التّاريخ، تطلّ العديد من المقولات الأدبية العربية لتجد نفسها صادقةً متمثّلةً في واقع جيل الأقصى المنافح والمكافح للاستعمار فتتجدّد الحياة الواقعيّة إلى جانب الحياة الأدبيّة، في حديث أبي الطيّب عن مضاء رجال سيف الدولة وصور النكال بأعدائهم التي تصل صورها المختلفة إلى مثل قوله "وكنت إذا كاتبته قبل هذه، كتبتُ إليه في قذال الدّمستق".