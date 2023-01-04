من العالم الثالث إلى العالم الأول

أثبتت قطر بتنظيمها المحكم لكأس العالم أن تحول دولة من العالم الثالث إلى مصاف الدول المتقدمة ليس بالأمر المستحيل، يحتاج الأمر فقط لإرادة سياسية حقيقية، ولتخطيط وإدارة حكيمة. لكن قد تقول بعض الألسن الخبيثة إن قطر لديها مخزون من الثروات الطبيعية تجعلها لا تجد صعوبة في تمويل أهدافها. وهذا الطرح لا يستقيم، فهنالك أكثر من دولة أغنى عشرات المرات من دولة قطر، ومع ذلك فشعبها غارق في الفقر المدقع، ومصنفة في ذيل قائمة دول العالم الثالث. كما أن هنالك دولا لا تملك أي ثروة طبيعية، ومع ذلك نجحت في أن تتحول بسرعة إلى دولة متقدمة، بل في كوكبة هذه الدول. ولعل أشهر مثال على هذا الكلام دولة سنغافورة.

سنغافورة عبارة عن جزيرة صغيرة في جنوب شرق آسيا بين ماليزيا وإندونيسيا، مساحتها 720 كيلومترا مربعا، ويقطنها أكثر من 5 ملايين نسمة، نصفهم عمالة أجنبية، والسكان الأصليون خليط من المهاجرين الصينيين والملاويين والهنود وغيرهم. عاصمتها سنغافورة المدينة التي تعد رابع أهم مركز مالي، وميناؤها أنشط ميناء في العالم، وتعد من أسرع الدول في مجال التقدّم، وتحتل المرتبة 11 في معدّل جودة الحياة عالميا.

أصل التسمية يعود إلى أن أحد المستكشفين نزل هناك أول مرة ووجد نمرا فظنّه أسدا، فسمّاها سنغافورة (يعني مدينة الأسد)، وهو اليوم شعار الدولة، واحتلّتها بريطانيا عام 1829، ثم اليابان في الحرب العالمية الثانية عام 1942، التي قامت بمجازر ضد العرق الصيني. وكان رئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل عدّ احتلال سنغافورة أسوأ كارثة استسلام في تاريخ بريطانيا.

أعادت بريطانيا احتلالها بعد انتصارها في الحرب عام 1945.عندها بدأت تبرز مطالب بالاستقلال؛ فسمحت بريطانيا بإجراء انتخابات عام 1955، وبعد مفاوضات طويلة، حصلت سنغافورة على حكمها الذاتي سنة 1959، وأصبح لي كوان يو حاكم سنغافورة الذي يعد اليوم مؤسسها وأباها الروحي.

أعلن لي كوان يو عام 1963 استقلال بلاده التام عن بريطانيا والوحدة مع ماليزيا، وبسبب اختلاف الأيديولوجيات قامت ماليزيا بطرد سنغافورة من اتحادها الفدرالي، لتتحوّل الجزيرة بداية من التاسع من أغسطس/آب 1965 إلى دولة مستقلة.

كانت البلاد وقتها تعيش في حالة من التخلف والفقر والبطالة، فعمل لي كوان على النهوض بشعبه؛ فسنّ قوانين تمنع التفرقة العرقية، ممّا جعله يتغلّب على مشكلة التنوع العرقي في البلاد، وركّز على التعليم والعلوم، واستجلب الكفاءات العالمية من الخارج.

وكان أهم عمادين قفزت بهما سنغافورة: أولا تشجيع الاستثمار الأجنبي؛ فقد سهّل الإجراءات وقلّص التعامل مع الوزارات والإدارات، وخفّض الضرائب، وحمى المستثمرين قانونيّا؛ حتى تحوّلت سنغافورة إلى أكبر "جنّة ضريبيّة". وثانيا محاربة الفساد؛ ففي سنغافورة لا تساهل مع من يضع يده على أموال الشعب، ويطبّق القانون على الكلّ بلا تفرقة مهما كانت مكانته الاجتماعية.

كان تخفيف الضرائب وتشجيع الاستثمارات من جهة، والعدالة والحزم في تطبيق القوانين (يتمّ تطبيق الجلد إلى اليوم في سنغافورة) من جهة أخرى أهم نقطتين للنهضة السنغافورية في ظرف بضع سنين، وحوّلها ذلك من دولة في العالم الثالث إلى دولة متقدّمة. (كلّ هذا العمل بدأ منذ عام 1965، أي بعدما استقلّت عدة بلدان عربية بمدة طويلة). ومن عجائب التاريخ أن لي كوان يو كتب في مذكّراته -بعنوان "من العالم الثالث إلى العالم الأول"- أنه طلب في بداية تأسيس سنغافورة من جمال عبد الناصر مساعدته بصفته زعيم دولة عريقة، إلا أن الأخير احتقره ولم يعبأ بطلبه لأنه عدها دولة ميكروسكوبية أمام مصر!

تحول الدول إذا إلى مصاف الدول المتقدمة ليس من المستحيلات، الأمر يحتاج فقط إلى إرادة من رأس الدولة وإلى تخطيط محكم وتنفيذ حكيم يجعل من القانون والعدل الصراط الذي يقود هذه المسيرة.