النفس لدى الإنسان والآلة والروبوت

ما من موضوع أو قضية أو هم أو خلق سيئ أو جميل.. إلا وتجد له في مواقع التواصل الاجتماعي أشكالا وأنواعا من الحضور، بكلمة أو صورة أو فيديو أو إيموجي أو غيرها.. لكن نادرا ما نجد ما يعبّر عن النفس وخلجاتها ودركاتها ومقاماتها وتقلباتها.

النفس هي سر الإنسان، بل هي الإنسان، إذا صلحت صلح باطنه وظاهره، وطابت حياته وإن تقلبت أحواله.. لذلك كانت المهمة الأشق على الإنسان أن يتحكم في نفسه.

لقد جعل الله لهذا الإنسان نفسا، قد تكون مطمئنة، أو متقهقرة بين علو وسقوط، أو خاوية على عروشها.. قد تمر نفس الإنسان باطمئنان، أو تجره إلى التفكير في فعل مستقبح أو عظيم، أو تجعله حائرا بين هواه وبين قيمه وأخلاقه.

الإنسان ينتبه إلى كل الأعراض المستهجنة أو المقبولة أو المحبوبة لدى الآخرين، لكن لا ينتبه إلى نفسه.. مرآته مشروخة أو مقعرة أو مجوّفة حتى من يدعي أنه الأتقى بين الناس بأعماله

الأدهى أن الإنسان ينتبه إلى كل الأعراض المستهجنة أو المقبولة أو المحبوبة لدى الآخرين، لكن لا ينتبه إلى نفسه.. مرآته مشروخة أو مقعرة أو مجوّفة.. حتى من يدعي أنه الأتقى بين الناس بأعماله، يقول له الله تعالى "فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى" (سورة النجم/32).. قد تكون مرآة المدعي مغشية بهواه، فتحجب عنه بعض سوءاته، أو تعظّم عملا في عينه، وتنسيه عملا آخر قد يكون ضرره أكبر على ما عظّمه من عمل سابق.

من يملك نفسا مطمئنة تتساوى لديه الحياة والموت، والفرح والترح.. إذا انسجمت مع قيمها بأخلاق رفيعة.. تفعل الشيء الذي يرضيها وإن غضب الناس منها.. تواجه الفرح والترح، والغنى والفقر، والشدة والفرج، بوجه واحد لا يتغير أبدا.

النفس الأمارة بالسوء تتقلب بين المتعة والألم، تفرح وقت الفرح، وتحزن وقت الشدة.. تتقلب بين حال وحال.. وبين الهوى والحق، وبين العاطفة والعقل.. مشتتة، غير مستقرة.

من يملك نفسا مطمئنة تتساوى لديه الحياة والموت، والفرح والترح.. إذا انسجمت مع قيمها بأخلاق رفيعة.. تفعل الشيء الذي يرضيها وإن غضب الناس منها

النفس الخبيثة، صفتها تكفيها.. لا تذوق طمع الهناء ولا السعادة، ولا تعرف معنى الحب ولا العطاء.. كل المعاني الجميلة لا تزيدها إلا خبثا ولو كان صاحبها يراه الناس في "سعادة وغنى".. هذه النفس أول من تحرقُه هو صاحبها.. تصيبه من الداخل.. تنسف مظاهره وتجعلها مثل بئر في فلاة لا ماء فيها ولا قعر لها.. من يقع فيها كأنه وقع في هاوية سحيقة، لا يخرج منها إلا برحمة الله.

فهل سنجد لدى الآلة الاصطناعية ولدى الروبوت نفسا مثل النفس البشرية؟! وهل تفهم حاجات الإنسان النفسية؟

بصفتي مستخدما لمواقع التواصل الاجتماعي، فإنني قد أكون أتابع عبر منصة فيسبوك أو إنستغرام أو تيك توك أو يوتيوب أو غيرها مقاطع فيديو لأغاني أم كلثوم أو عبد الهادي بلخياط أو غيرهما، وقد تعجبني فيديوهات الحياة البرية والأكل الصحي أو التمارين الرياضية الخفيفة، فتحفظ هذه المنصات الرقمية عبر ذكائها الاصطناعي والخوارزميات اختياراتي وتفضيلاتي، تصنع لي نفسا واحدة لا تتغير ولا تتقلب.

لو كنت مغشولا بأمر جديد، أو أبحث في مجال آخر، أو أريد الترفيه عن نفسي بالضحك، أو تعديل نفسي وجعلها مستعدة لاستقبال شهر جديد كشهر رمضان الكريم، مثلا، فإن الآلة والربوت والخوارزميات ستبقى تمدّني بفيديوهات وفق اختياراتي السابقة رغما عني، تريدني أن أستمر في المسار السابق نفسه، أن تبقى لي نفس واحدة كأنني لست إنسانا أتقلب بين المتعة والألم، بين العاطفة والعقل، أهتم أياما بجانب عقلي وأياما بجانبي روحي، أو قد أرفه عن نفسي لدرجة الإسفاف فأنتبه، فأحاول العودة للتوازن.

الآلة عبر صورها وفيديوهاتها القصيرة وغير المتناهية، تعرض لنا الحياة اليوم كأنها جنة من فرح ومتعة وتسوق وابتسامة دائمة، لا مرض فيها ولا حزن ولا ضيقا من أمر.. كأن من أنتجوا تلك الفيديوهات لا يملكون نفسا تتقلب مثل تقلب الفصول بين شتاء وربيع وصيف وخريف.. بل إن الآلة والروبوت بدل أن ينثرا وعود السعادة والرفاهية بين الناس، صارا يزيدان من أمراض صحية، ومن أعراض القلق والاكتئاب وغيرها من الأمراض النفسية إلى درجة أن فتيانا وفتيات يريدون التخلص من أنفسهم بإيذاء الجسم أو بالانتحار.

قد تلبي الآلة رغبات وغرائز وحاجات نفسية لدى الإنسان، لكنها لن تفهم نفسيته وإلا لتدخلت لكي تعدّل من فكرة قد تخطر عليه، أو ترفع عنه ضيقا يجثم على قلبه.. وسيبقى الإنسان حرا نفسيًّا ما دام يتحكم في الآلة والروبوت وأخواتهما، وسيذوق مرارة الحياة وقسوتها إذا انزوى بعيدا واكتفى بالعالم الافتراضي و"الشيئي" للمنصات الرقمية دون التفات للجانب النفسي ولحاجياته الضرورية للمضي في الحياة في توازن وانسجام.