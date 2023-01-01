الإصلاح القضائي في فكر حاتم علي.. في ذكرى رحيله الثانية من يملأ الفراغ؟

"رغم أني داخل الدائرة، إلا أني بعرف منيح شو بينحكى عن القضاء والقضاة، وبعرف منيح أنو في خلل ضروري إصلاحه، ومن هون تكون البداية الفعلية لمجموعة كبيرة من الإصلاحات التانية- وإن هيبة الدولة تأتي من هيبة القضاء" (الحلقة 20-الدقيقة-24).

بهذه الكلمات التي قالها الراحل حاتم علي في مسلسله "عصي الدمع" أردت أن أبدأ حديثي عن رؤية حاتم علي في ضرورة الإصلاح القضائي وحتميته للولوج إلى عالم الإصلاح في كل مناحي الحياة وجوانبها.

لقد احتلت فكرة الإصلاح القضائي مساحة كبيرة في أعمال حاتم علي الدرامية، وأشار إليها غير مرة في أكثر من عمل، أشار إلى ذلك في "عائلتي وأنا" مع "مطيع" الذي خسر كل أمواله و"أفلس" بسبب المماطلة في الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية.

كذلك سلط الضوء على عسف المتمسكين بحرفية القانون متناسين روحه في مسلسل "أحلام كبيرة" عندما سجن حسن وحاول أخوه عمر (المحامي) إخراجه، فبقي حسن أكثر من سنة في سجنه على ذمة التحقيق، إلى أن اضطر المحامي النزيه إلى الاستعانة بصديقه الوزير للتدخل في القضية لتعجيل إجراءاتها والوصول إلى الحكم الذي قضى ببراءة حسن.

في هذه الكلمات سأفرد الحديث عن تجربة حاتم علي في مسلسله "عصي الدمع"، ليكون المسلسل شاهدًا عمليا على رؤيته وفكره في ضرورة الإصلاحات القضائية.

الإصلاح القانوني وقضية المرأة

"ما حدا بيقدر ينكر ضرورة إعادة النظر بكثير من النصوص القانونية التي تمس المرأة، طالما أن موضوع المرأة صار حجة لتدخلات خارجية كثيرة تحت عناوين متنوعة، مسألة تمكين المرأة -مثلا- محتلة مساحة كبيرة من مشروع الشرق الأوسط الكبير".

"أنا برأيي إذا نحن مناخد زمام المبادرة ومنحط إيدينا عالوجع لنداويه، منكون بهالحالة مو بس أنصفنا المرأة، لأ، منكون أنصفنا الإسلام الذي يتهمونه بأنه ظلم المرأة، إضافة إلى أننا سنكون بذلك قطعنا الطريق على كل المخططات الخارجية التي تُفصل لمنطقتنا بحجة الديمقراطية وحقوق النساء" (الحلقة الثالثة/الدقيقة 40).

في هذا المشهد من مسلسل عصي الدمع يناقش القاضي سميح (حاتم علي) هذه المسألة مع بعض المحامين في مكتبه داخل القصر العدلي، ليشخّص الداء، ويسلط الضوء بشكل واضح وصريح ومباشر على الدواء الذي يحتاجه المجتمع.

المرأة والإبداع

تحدث المسلسل في كثير من حلقاته عن مؤتمر المرأة والإبداع الذي كان القاضي سميح أحد منظميه وأحد المحاضرين في جدول أعماله.

فقال سميح لأمه التي تتمسك بأفكار مغلوطة عن الدين:

"إن إنصاف المرأة هو إنصاف للدين، لأن الإسلام أكرمها ولم يهنها، ثم جاء من ينزع منها هذا الحق باسم الدين. نحن ما بلشنا نتراجع ونتخلف ونصير ورا الأمم إلا لما بطلنا نبدع وصرنا ناخد ما نعطي، نستهلك ما ننتج، نقلد ما نخترع، نلحق ما نسبق، وهيك خنا الدين".

وفي كلمته خلال المؤتمر قال القاضي سميح: "إن على جميع دعاة حقوق المرأة في الغرب ممن يتهجمون على الإسلام ويتهمونه بالحط من شأن النساء أن يعلموا أن ديننا أعطى النساء حقوقا ظل الغرب ينتظر حتى نهاية القرن الـ19 ليحصل على مثلها".

وإن إيجاد قضاء أسري متخصص ومنصف، مؤهل وعصري وفعال، وتوفير القوانين والنصوص الكفيلة بإيجاد منظومة تشريعية متكاملة ومنسجمة ومواكبة لروح العصر لأمر تقتضيه الضرورة في هذا الظرف الصعب الذي وضع فيه الإسلام في قفص الاتهام وخانة الإرهاب.

إن في قول محمد صلى الله عليه وسلم "النساء شقائق الرجال"، وقوله صلى الله عليه وسلم "لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم" أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر" (الحلقة 13/ الدقيقة الخامسة).

صدور الأحكام قبل موت أصحاب القضايا

في الدقيقة 42 من الحلقة 26 يقول رياض المرادي (جمال سليمان) لزوجته المحامية بعد أن أخبرته بصدور الحكم في قضيته: "أخيرا طلع الحكم! والله هذه أخبار جيدة، شو هالقضاء العظيم تبعكون! والله صاير سريع كتير، عمتطلع فيه الأحكام قبل ما يموتوا أصحاب القضايا!".

وفي الحلقة 28/الدقيقة 10 يصل المسلسل إلى ذروته بلقاء البطلين حاتم علي وخالد تاجا الذي اشتهر بكلمته طوال حلقات المسلسل: "نحن وين؟"، وعندما يجيبونه أنهم في قصر العدل، يقهقه عاليا ويضحك كالمجنون.

فيسير القاضي سميح (حاتم علي) مع الرجل العجوز (خالد تاجا) ليقص العجوز على القاضي كيف احتال عليه أقارب زوجته المتوفاة وحرموه من إرثها عندما قدموا للمحكمة أوراقا مزورة تدّعي موته وتحيي زوجته الميتة، فتتنازل الزوجة (الميت الحي) عن إرثها لأقاربها، وحرم هو من ميراث زوجته بأوراق رسمية وأحكام قضائية!

فيقول العجوز للقاضي متنهدًا بوجه شاحب وعين دامعة:

"أحيوا الأموات وأماتوا الأحياء.. موت أحمر يا ابني..

أنا أمشي في الطريق وأسأل نفسي: هل أنا حي؟ معقول أنا ميت والذي يحدث معي هو عذاب ما بعد الموت!".

مخالفة نصوص القانون ضرورة لإصلاحه

بعد أن خالف القاضي سميح نصوصا واضحة في متن القانون وحكم بحكم مخالف لها معتمدا على اجتهادات فقهية موافقة للشريعة، اضطر إلى ترك القضاء وفتح محل أبيه لتصليح الساعات.

فقال له صديقه المحامي (فادي)، تعليقا على الحادثة: "أنت عم تخالف قوانين واضحة وصريحة!".

فأجابه سميح: "لكن ليست مقدسة، ولازم تتعدل. لازم ينزت حجر بالبركة اللي إلها سنين راكدة. العالم كله يتقدم، ونحن ما زلنا واقفين عند طور الأسئلة ومترددين نخطو خطوة واحدة بقانون يمس بكل تفصيلة من تفصيلاته حياتنا".

يقول القاضي سميح: "التشريع كله يحتاج إعادة نظر جدية، مبنية على روح الدين، روح النص ليس حرفيته".

(الحلقة 27/الدقيقة الثامنة).

طريق التغيير والإصلاح

يرى حاتم علي أن طريق الإصلاح يأتي عن طريق عزل مبدأ الخطأ واستبعاده، وأن البداية ستكون من خلال هذا النهج لنصل إلى نتيجة "صفر" أخطاء، فيأتي الحوار بين القاضي سميح وصديقه المحامي فادي على الشكل الآتي:

"أحد المبادئ الأساسية المتبعة بأسلوب الإدارة في أهم الشركات اليابانية هو مبدأ استغلال الأخطاء المرتكبة عن طريق عزل مبدأ الخطأ، والهدف هو الوصول إلى مستوى صفر من الأخطاء. هذا هو النهج الذي ممكن يوصلنا إلى نتيجة، لأن معرفة الخطأ هو أول الطريق إلى التغيير والإصلاح، وهذه هي البداية" (الحلقة 18/الدقيقة 40).

من يملأ الفراغ؟

حاول حاتم علي معالجة القضايا المجتمعية عبر الأعمال الفنية الهادفة ونأى بالفن عن الإسفاف والابتذال، وأراد أن يتخذ من الدراما منصة لتقديم الفن بصورة فعالة وإيجابية فجاء بتحف فنية خالدة وأوحى إلى أجيال الغد أن الفن يجب أن يكون ذا معنى وفائدة ويجب أن يكون له دور في صون المجتمع وحمايته.

يذكرنا هذا بقول الفنان ياسر العظمة: "إن رسالة الفن هي تقديم الفائدة والتسلية والمعنى الملائم والمنسجم مع اهتمام الناس، ليساهم الفن بهذه الصورة في وظيفته الحقيقية في التعليم والتسلية، ويجب على الفن أن يبتعد عن تقليد الأعاجم ويتكيف مع طبيعة الشرق ويحاول الابتكار".

رحل حاتم علي قبل عامين بعد أن تربع على عرش الإخراج السوري والعربي بغير منازع، مخلفًا فراغًا في الوسط الأدبي والثقافي والفني، لتحل في هذه الأيام ذكرى رحيله المفجعة والمؤلمة لتذكرنا حينا بعد حين "أن ليس للإنسان إلا ما سعى" [النجم:39]، ويذكرنا جهده وعمله بقول ابن هانئ الأندلسي:

ولم أجد الإنسان إلا ابن سعيه/ فمن كان أسعى كان بالمجد أجدرا

وبالهمة العلياء يرقى إلى العُلا/ فمن كان أرقى همة كان أظهرا

ولم يتأخر من يريدُ تقدما/ ولم يتقدم من يريدُ تأخرا

عامان على رحيل حاتم علي.. فمن يملأ الفراغ؟