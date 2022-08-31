ما الأمراض السيكوسوماتية؟

الجسدنة أو السيكوسوماتية أو الأمراض الجسدية النفسية.. هل سمعت بتلك المصطلحات من قبل؟

حسنا إذا لم تكن تعرفها تعال معي لأخبرك قليلا عنها..

ولكن دعني أولا أسألك هل سبق أن شعرت بآلام وذهبت إلي الطبيب وقمت بالفحوصات ثم فوجئت أنك سليم لا تشتكي من مرض ولا يوجد سبب محدد لآلامك تلك؟

هل وجدت أحد الأقارب ينتقل من طبيب لآخر ليعرف سبب الآلام التي يشعر بها وأجمع الأطباء على أنه سليم لا يعاني من أي مرض؟

هل لك صديق كان مصابا بأحد الأمراض ثم فجأة ساءت حالته الجسدية دون سبب واضح؟

كل تلك التساؤلات سأجيبك عنها في هذا المقال، فهيا معا نعرف أكثر عن هذا المرض النفسي.

معني سيكوسوماتي psychosomatic

معناه هو أن العقل والجسد مرتبطان، وجاء هذا المصطلح نتيجة دمج كلمتين من اليونانية هما العقل psycho والجسم soma. وتعرف الأمراض السيكوسوماتية بأنها الأعراض التي تصيب أحد أجهزة الجسم ووظائفه ولا تستجيب للعلاج الطبي الدوائي.

وفي الدليل التشخيصي الإحصائي للاضطرابات النفسية الصادرة عن الرابطة الأميركية للطب النفسي، تم إدراج الأمراض السيكوسوماتية تحت باب الأمراض جسدية الشكل، وتضم 7 فئات أو أشكال سريرية لهذا المرض.

فئات الأمراض السيكوسوماتية

الفئة الأولى: اضطرابات الأعراض الجسدية

ظهور واحد من الأعراض التي تكون مصحوبة بمعاناة كبيرة وهموم وإعاقات وظيفية في الحياة اليومية.

تستمر الأعراض لمدة 6 أشهر على الأقل، تعد الاضطرابات الجسدية الناتجة عن الإجهاد النفسي إلى جانب اضطرابات الاكتئاب واضطرابات القلق من الأمراض النفسية الأكثر شيوعا.

الفئة الثانية: اضطرابات توهم المرض

يتوهم المريض إصابته بمرض معين وعادة لا يكون هناك أعراض جسدية مصاحبة لهذه المخاوف.

الفئة الثالثة: اضطرابات التحويل

المريض يحول الأعراض لديه إلى أمراض عضوية أو يفقد أحد أعضاء جسمه مع سلامة عضوه، مثلا فقدان العين لوظيفة الإبصار مع سلامة العين.

الفئة الرابعة: اضطرابات طبية متأثرة بعوامل نفسية

الشخص يعاني من مرض عضوي مثبت طبيا ولكنه بناء على عوامل نفسية أو سلوكية تزيد الحالة سوءا وتتفاقم ويتأخر الشفاء.

الفئة الخامسة: الاضطراب المفتعل "الزائف" أو "الوهمي"

يظن الشخص أنه مريض وضعيف ويسقط الادعاءات على نفسه وعلى الآخرين أحيانا.

الفئة السادسة: اضطرابات الأعراض الجسدية الأخرى المحددة

تندرج تحتها جميع الأشكال المرضية السابقة وينبغي ألا تقل ظهور الأعراض عن 6 أشهر.

الفئة السابعة: اضطرابات الأعراض الجسدية الأخرى الغير محددة

تندرج تحت هذه الفئة كل المعلومات التي تكون فيها المعلومات عن حالة المريض غير كافية لوضع تشخيص معين.

الألم في الاضطرابات السيكوسوماتية

أعراضه

الألم هو العرض الأساسي الذي يشعر به المريض لجزء في أنحاء جسمه لفترات مختلفة.

(الألم في الحوض – الآلام في أسفل الظهر – صداع – آلام بالعضلات.. دون أي سبب عضوي واضح). ويؤدي إلى منعه من ممارسة حياته بشكل واضح.

الانشغال المستمر عبر الأفكار والمشاعر والسلوك وإهدار الوقت والجهد في متابعة الأعراض في العيادات والقيام بالفحوصات الطبية المختلفة.

-الأعراض تستمر لمدة 6 أشهر، مما يؤدي إلى إعاقة واضحة في حياة المريض بعمله وحياته الأسرية.

الأسباب

حتى اليوم لا يوجد أسباب واضحة لهذه الأمراض ولكنها غالبا ما تكون مرتبطة باضطرابات القلق والاكتئاب.

العلاج

باستخدام العلاجات النفسية (علاج سلوكي -علاج سلوكي معرفي-علاج جمعي).

وأحيانا اللجوء إلى العلاج بالأدوية مثل مضادات الاكتئاب.

في النهاية

أرجو منكم أن تفرقوا بين المريض السيكوسوماتي والشخص الذي يتمارض.

إذا شعرنا بالمرض نطلب العلاج ولكن لا نغالي، فكلما غالينا بشيء انقلب للضد وانقلب الأمر علينا بالسوء.

وأختتم بالتأكيد أن من تم تشخيصه بالمرض السيكوسوماتي مثله مثل أي مريض يتألم حقيقة ليس بزيف وأوجاعه مستمرة حتى يستطيع التغلب عليها والتخلص منها بالعلاج، لذا ينبغي تفهم وضعه ودعمه من قبل الأسرة والأصدقاء.