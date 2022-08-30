لماذا فشلت حرب سعيد الاقتصادية؟

"أريدها حربا دون هوادة ضد هؤلاء المحتكرين المجرمين في إطار القانون (..) سيتم وضع مرسوم يتعلق بمسالك التجويع، حتى تتحول إلى مسالك توزيع"، قالها الرئيس التونسي قيس سعيد منتصف ليل التاسع من مارس/آذار الماضي، معلنا بكل حزم -من مقر وزارة الداخلية- بدء الحرب لعودة توفر المنتجات والتخفيض في أسعارها. ولتأكيد كلامه، أصدر بعدها بأسبوعين مرسوما رئاسيا لمواجهة المضاربة والاحتكار، تصل فيه العقوبة إلى السجن مدى الحياة. وبالرغم من ذلك، فإن البلاد عرفت منذ ذلك الحين نقصا كبيرا في أغلب المواد، خصوصا الغذائية والأساسية منها، وارتفاعا مشطا في أسعارها، كالزيت والسكر والزبدة والبن والدجاج بل وحتى البنزين (الذي ارتفع 5 مرات منذ إعلان 25 يوليو/تموز) ومواد البناء. فلماذا لم ينجح سعيد في حربه إلى الآن؟ ولماذا أفضت هذه الحرب إلى عكس أهدافها تماما؟

المقاربة القانونية البحتة

منذ وصوله للحكم، عرف عن قيس سعيد -أستاذ القانون الدستوري- اعتماده الكلي في المقاربات القانونية في كل صراعاته التي خاضها؛ حتى إن إعلان 25 يوليو/تموز 2021 اعتمد فيه كليا على تفسيره وتأويله الشخصي للفصل 80. بل وكان يناقض نفسه بالتفسيرات القانونية، فقد أعلن في 28 مارس/آذار الماضي أن القانون يمنعه من حل البرلمان، إلا أنه بعد يومين -في 30 مارس/آذار- أعلن حل البرلمان تأويلا للقانون الدستوري نفسه.

ولم يحد سعيد عن هذه النظرية في الملفات الاقتصادية؛ فهو يرى أن حل الأزمات الاقتصادية لا تكون إلا بالتشريعات والقوانين. فقد أصدر قيس سعيد مرسوما يقضي بتكوين شركات أهلية، وهي شركات يكون فيها المساهمون من سكان المنطقة وتتوفر فيهم صفة الناخب في الانتخابات البلدية. وقد رأى الرئيس ومناصروه أن هذا الشكل من الشركات سيخفف البطالة، وسيسهم في خلق الثروة وتقسيمها بالعدل بين شرائح الشعب. وبالرغم من مرور أكثر من 6 أشهر على صدور القانون إلا أن أي شركة لم تر النور إلى اليوم، لأن هذا المشروع لا يتلاءم مع الواقع التونسي، ولا توجد أرضية اقتصادية واجتماعية لقبول هذا المشروع.

وفي اليوم نفسه، أصدر سعيد قانون الصلح الجزائي لاسترجاع الأموال المنهوبة ممن سماهم "المدانين بنهب أموال الشعب التونسي". وقال سعيد إنه يريد أن يصنع ما وصفها بجمهورية جديدة تقوم على الحرية والعدل، مضيفا أن تونس لديها كل المقدرات والإمكانات لصناعة المستقبل. وكحال الشركات الأهلية، لم يتم استرجاع دينار واحد بفضل هذا القانون الذي بقي إلى اليوم حبرا على ورق، رغم أن الرئيس أعلن أن قيمة الأموال التي سيتم استرجاعها تصل إلى 13.5 مليار دينار (أي أكثر من خُمس ميزانية البلاد!).

أما في الملف التجاري، فقد أعطت الحرب التي أعلنها سعيد مارس/آذار الماضي عكس نتائجها تماما، رغم ترسانة القوانين التي تسلح بها، وإعلانه الحرب من مقر وزارة الداخلية نفسها لتأكيد إحكام قبضته الأمنية في الملف إلى جانب القبضة القانونية. فلماذا انفلتت الأمور؟

غياب الرؤية الاقتصادية

أثبت قيس سعيد مرارا عدم درايته المطلقة بالشأن الاقتصادي، كما لم يتم الإعلان في أي مرة عن لقائه أيا من الخبراء الاقتصاديين. وقد أثبت، كما ذكرنا سلفا، أنه يرى أن المشاكل الاقتصادية لا تحل إلا عبر التشريعات وتنفيذها عبر القوات الأمنية. وقد أثبتت الأيام إفلاس هذه المقاربة؛ فقد توعد سعيد المحتكرين واعتبر مسالك التوزيع مسالك تجويع، كما صرح بأن المخازن هي سبب البلية، وغاب عنه أن التخزين هي أحد أهم حلقات الدورة التجارية. فإذا أردنا اختصار الدورة الاقتصادية فإننا نجدها متكونة من 3 حلقات مهمة: الصناعة/ الفلاحة، ثم التخزين (أو ما يعرف بتجار الجملة) ثم التوزيع والبيع بالتفصيل (التجزئة).

ولئن كان كلام الرئيس واقعيا، عندما أشار لوجود عصابات احتكار تعمل على إخفاء السلع للترفيع في سعرها، إلا أن إصراره على محاربة المخازن واعتبار التخزين عملية احتكارية، وضع الضغط على الإدارة التونسية لتقديم نتيجة أمام الرئيس حتى لا يتهمها بالخذلان. فصارت حملات عشوائية على المخازن -بل وحتى على شاحنات حمل المواد الغذائية- مما جعل العديد من تجار الجملة يرفضون التخزين، وهو ما جعل العديد من المواد المصنوعة والمزروعة محليا تختفي من السوق لغياب الاتصال بين المصنع/ الفلاح، وتاجر التفصيل؛ حتى أن مزارعي البطاطا مثلا اضطروا لإتلاف محاصيلهم لرفض المخازن استقبالها. ولكن المصيبة أن الرئيس اعتبر أن إتلاف المحاصيل وغياب المنتجات من السوق ليس بسبب سياساته الخاطئة، بل هي مؤامرة من قوى معادية لتجويع الشعب. وطلب من رئيسة الوزراء مصادرة المنتجات التي لم يقدر أصحابها على توزيعها.

إنكار الواقع

رغم أن القاصي والداني يعلم أن العالم بأسره يعيش أزمة ركود اقتصادي، فإن قيس سعيد لم يذكر أبدا هذا السبب في جميع لقاءاته مع رئيسة الوزراء أو الوزراء المعنيين بالشأن الاقتصادي. فبعد أزمة كوفيد-19 التي عصفت باقتصاديات العالم بأسره، والتي بدأت نتائجها تظهر هذه السنة، عرف العالم هذا العام أزمة كبرى في القمح والمحروقات إثر الغزو الروسي لأوكرانيا، إضافة لتغير المناخ، مما جعل الأمم المتحدة تحذر من مجاعة عالمية لم يشهدها التاريخ، بل وجعل الرئيس الفرنسي يعلن انتهاء عهد الوفرة والرفاهية في بلاده، وطلب من شعبه الاستعداد لفترة تقشف كبرى.

هذه الظروف، بالإضافة لما ذكرناه سابقا من ظروف داخلية، أثرت على الدينار مثل باقي العملات العالمية، وجعلته ينزلق بأكثر من 18.5% منذ بداية السنة، مما أثر على أسعار المنتجات المستوردة -كالقهوة والوقود مثلا- وعلى كميات استيرادها؛ إلا أن الرئيس رفض مصارحة الشعب بهذه الأزمة التي تعصف بالعالم بأسره، بل اعتبر أن المنتجات متوفرة وبالأسعار المناسبة، وأن العصابات المناوئة له تعمل على إخفاء السلع حتى تؤلب الرأي العام ضده.

إن هروب قيس سعيد من مواجهة الواقع، وعدم ثقته في أي خبير اقتصادي، واعتبار كل المشاكل والملفات -ومن بينها الملف الاقتصادي- لا تحل إلا بالقانون، سيزيد من تعكر الأوضاع ولن يفضي إلى أي نتيجة. بل بالعكس، سيؤدي إلى انهيار اقتصادي كارثي قد لا تنهض منه تونس إلا بعد عقود، هذا إن نجحت فعلا في النهوض.