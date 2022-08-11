ذاكرة السيترون.. منافي الشتاء والصيف

تشكل الحلويات بمختلف صنوفها وأنواعها، فضاء يصعب تحديد معالمه التي تعدت رغبة الإنسان المستمرة لطلب المزيد، مع ما تمنحه نسب السكر من إحصائيات مقلقة، يصفها البعض ممن يميلون إلى عدم المجازفة بالتمتع الشّره الذي ما يزال مخلصا لعشق الحلو، على أنّها مهددة للحياة البشرية لما تسببه من مخاطر صحية وبيئية، غير أنّ "عالم الحلويات" شأنه شأن أي عالم يمكن للإنسان أن يختبره، كي يعرف ما ووري عنه، إذ إنّ شغفه بمعرفة المزيد هو ما يمنحه الابتكار والمتعة لمجابهة المخاطر المتعاقبة، من أجل ذلك يقدم هذا المقال الموجز شيء سهل الصنعة وبهي الطلعة، له من طعم الحموضة الحلوة ما يمكننا أن نتقاسمه كشغف طفولي نحو المزيد من الحياة، والسعادة التي تتقلب بين فصول اغترابها، إذ يكاد صيف اختياراتنا يغشى شتاء يوحي بالموت الشديد، لولا مدارك الإنسان وأطواره المختلفة.

البساطة بوصفها أثرا فنيـا

تمثل الحلوى الحياة الرائعة والجميلة التي يفضلها الكثير من البشر، إذ إنّها بتمثلها في صورة الإنسان الطفولي تأخذ حيزا فنيا جماليا، ما يجعل منها حاجة لدى المحرومين والمرضى، من ذلك "تارت السيترون" أو ما يعرف بفطائر الليمون الحلوة، التي تتقلب بين المشاعر الباردة التي تكتنف المغتربين، وحر الشوق الذي يكابد قلوب المتلهفين للعودة إلى أوطانهم، وقد يسأل البعض عن سبب الاهتمام بهذه الفطائر الحلوة مع بساطتها وسهولة إعدادها، ومدى ارتباط صورتها بحكايات الذاكرة والوجدان؟ مع أنّ هنالك أشياء عتيقة قديمة قدم البشرية منذ نشأتها، إلا أنّ هذه الحلوى بمكوناتها الثلاثة المتداخلة، استطاعت أن ترمز للتفوق الجمالي العالمي ليس بوصفها حدثا مهما قد غيّر مجرى التاريخ، بل بكونها مزيج ثقافات مبدعة، دفع بعضها البعض لابتكار نوع بسيط وممتع من الحلوى، ما زال إلى اليوم يحافظ على أناقته وطعم الليمون اللاذع.

يوصي أشهر طهاة الحلويات إلى تعلم عجينة البريزي، كقاعدة أساسية أولى لتأثيث تارت السيترون بمكوناتها الأخرى، فمن الدقيق والزبدة والماء تبدأ مرحلة "التكوين التكاملي" لعجينة حساسة ورملية، ومثلما يأخذ مقدار كل واحد منهما نصف الآخر، فإنّ جرعتين من الطحين تكفيهما جرعة واحدة من الزبدة كي تهب العجينة قواما متكاملا ومتداخلا، بعدها تترك في مكان ما لتتفاعل مكوناتها ضمن ظروف خاصة تساعدها على تحقيق الإلهام والمتعة، ففكرة طهيها على نار هادئة لوقت قصير تمنح الطاهي المزيد من الفضول والإثارة لخلق مكوّن جمالي ورائع، تمتزج به مختلف العناصر التي يراها عبقرية وفعالة لتبرير تناقضاته المتزامنة، في التأثير المباشر على الشراهة الكامنة للبشر وصلاتهم الحميمية.

من المهم تحديد الموطن الأصلي لهذه التحفة البشرية من الحلوى، فانتقالها من مكان إلى مكان، عبر أزمنة مختلفة وأيادي عديدة، أدى إلى تداخل مكوناتها على الوجه الجمالي الذي يتجلى معروضا في محلات الحلوى(الفطائر)، حيث أسهمت بدايات اختراع خثارة الليمون من قبل "جمعية الأصدقاء الدينية" الملقبة بالكويكرز، بداية القرن السابع عشر بإنجلترا، عندما استحدثوا وصفة تساعدهم في الاستقواء على قساوة الشتاء وبرودة البحر، وكانت مزيجا من المعاناة والخوف والرعب الذي تعرضوا له وهم يواجهون تهم التجديف والهرطقة، من طرف المؤسسة الدينية السائدة، وبسبب المخاطر المتزايدة عليهم رحل الكثير منهم فرادى وجماعات نحو المستعمرة البريطانية "أمريكا"، وهناك حيث العالم الجديد، بدأت مسيرة تعايش وصراع محتدم بين ثقافات أصلية ووافدة، تحمل مرارة الشتات والابتعاد، بقدر ما استشرفت في عالمها الآخر هويتها الحقيقية وثقافتها السامية.

وبالعودة إلى الصورة المثالية لتارت السيترون والتي يتمظهر فوق الكاسترد، المرينغ كغمام شديد البياض ذو قوام ناعم، يذكرنا بقمم جبال سويسرا البيضاء، حيث يتعانق السحاب والثلج كي يواري كل منهما جشع الآخر، بلمعانه الذي يأسر الحنين نحو مدينة كان لها الأثر في إلهام "جاسباريني" أحد أشهر الطهاة الإيطاليين عام 1720 لابتكار وصفة مرينغ، خفيف وهش، ليس بحاجة للتعبير عن نفسه، فبلونه الأبيض الناتج عن ذوبان ذرات السكر الأبيض كليا مع بياض البيض، ضمن شرطية مهمة لإنجاح عملية التحلل تلك، إذ أوصى الطاهي "جاسباريني" تجفيف الآنية التي ستختلط فيها العناصر جيدا من أيّ قطرة ماء قد تتشبث بقاعدتها، ما سيحول بين عملية دمج المكونات، وذوبان السكر على الوجه الذي يمنح للمرينغ قوامه الهش والخفيف.

احتاج الأمر كي ترسم الصورة الجمالية لتارت السيترون نزعة جنونية ارتجالية، لأولئك الذين لمحوا على غير عادتهم تصورا فنيا بسيطا، مفعما بالحياة والاستمرارية والانعتاق، ولعل التعبير الأكثر إثارة من جنون الاستطلاع والابتكار ذاته، هو من وهب إلى تلك التراكمات الفنية المتناقضة والمتناثرة أن تجمع في لوحة فنية أقل ما يقال عنها حكاية المهجر والمنفى، أو شعورا بالرهبة والحنين في آن واحد، جمعته قصائد أطوارها الثلاثة الطاهية الأمريكية إليزابيت جودويل، حينما استلهمت النسخة النهائية عام 1806م داخل متجر الحلويات الخاص بها في فيلاديلفيا/أمريكا، المدينة التي ألهمت الكويكرز حظوظا وافرة للتمتع بحياة أخرى، ضمن ثقافة يومية استطاعت من خلالها إليزابيت أن تصنع من عظمة الشعور التراجيدي للمغتربين، ذاكرة متأقلمة مع تقلبات الحياة ومصادفاتها، كما أنّ توافق عناصر تارت السيترون الثلاثة لم يحتج إلى تفكير عميق لاستخلاص فكرة ما، بقدر ما كان شعورا بالشجاعة والشراهة نحو حياة تنافي كل عرض من شأنه أن يخلق نموذجا بشريا متكررا، منسيا مع زحمة التجديد والقولبة.

شكلان لتفكير واحد

ثمة أشكال وأحجام مختلفة تتعلق بالعجينة النهائية لتارت السيترون يمكن أن تأخذها، فمن الدائري يتشكل العائلي الكبير والفردي الصغير، تتفاوت ملامح الشراهة التي تعيد ابتكار تواجدها مع الرغبة المتزايدة في الانعزال، إذ يمكن لأيّ شخص اقتناء تارت السيترون من أحدى متاجر صناعة الحلوى المنتشرة بكثرة، فالمعاناة والخوف والإثارة التي صاحبت نشأتها لم تعد تتمظهر في شكلها الجمالي المفعم بالحياة، مع أنّ ذاكرة البشر بالكاد تشفى من تبعات اغترابها ومنافيها، التي أذاقتها قسوة التهجير وحرمتها دفء أوطانها، هكذا وصف الفلاسفة أطوار الحياة بتقلباتها من النشأة، فالتكوين، والاندثار، فحيث القبح يكون الجمال، وحيث الموت تبدأ دورة الحياة وتجلياتها، تلك الحياة التي تتقلب في ثقافة اليومي والمهمش، سرعان ما تتلاشى في تجاذبات العيش ورهانات المستقبل، إذ الكثير تحركهم الرغبات الجامحة نحو أشكال تبدو في ظاهرها متألقة ومتعددة، غير أنّها لا تتجاوز في نضج تفكيرها نموذجا باهتا ومختزلا للعيش المشترك.

بالنظر إلى شكلها الأنيق وتاريخها الأسطوري، ظلت المساعي الحثيثة والمتكررة لتطويرها لا تحمل طابعا إبداعيا مغايرا، بل نوعا من تأزمات ثقافة استهلاكية سريعة، لا ترصد في لوائحها القيمة الفعلية لمنتوجاتها، إذ إنّ التغييرات الطارئة في مكوناتها والإضافات التحسينية عليها، والتي لا تراعي طبيعتها الحساسة والملهمة، صنع تشوهات في شكلها وتكوينها الذي افتقد لطعمه اللاذع والأصلي، بعيدا عن دفء المشاعر التي تغزو عوالما متشنجة وباردة، فمن الليمون استخلص قلب مفعم بحياة مثيرة ورغبة جنونية، إلى جانب سطوة المآسي المتكررة وغربة الإنسان التي اعتجنت ثقافته وتاريخه الملهمين، كان ذاك الفيض من البياض الهش المقرمش والحلم الكبير في سعادة الإنسان.

لا يحتاج إنسان عصر العولمة مزيدا من السلع ذات الاستهلاك المفرط، والتي تبدو أكثر قلقا وعنفا وغير ذي قيمة، فهو يفتقد لإدراك ومعرفة ضرورة عدم استمرارية نشاطه الاستهلاكي اللاعقلاني المترتب عنه هذه الفجوة بين الحقيقي والواقعي، فبالنظر إلى عالم يبتكر ذاته وهويته كل ثانية مع ما يحيط به من أزمات، بدءا من صراع الهويات المتداخلة والثقافات المتراكمة، وصولا إلى التجاذبات المتسارعة والتغيرات الطارئة، كانت الإثارة في ابتكار فهم إنساني متداخل ومتكامل، فكرة جنونية لدى الكثيرين ممن يزيحون عن أنفسهم التفكير العرضي بعوالم تحيط بهم.

يمكن للفرد تذوق تارت السيترون مع فنجان قهوة ساخنة، أو بالأحرى مع هذا الحر الذي يجتاح العالم ويهدده بمزيد من الحرائق، أن تحتسي معها عصيرا سائغا للشاربين، وأنت إذ تفعل ذلك -وقد تبدو عليك علامات عدم الاهتمام والاكتراث بهذه الحلوى الآخذة للقلوب- إلا من دافع غريزي غرضه تحجيم الجوع لا أكثر، فثمة حركة متسارعة مستمرة لهذا العالم المتشظي والمكتئب، عالم متهافت على نحو تسطو فيه النسخ المتكررة للإنسان على جماليته وطبيعته، يسارع للاحتفاظ بمظهره الأنيق المعبر عن هشاشة روابطه الاجتماعية والإنسانية، حتى وإن بدا التعبير بها كنوع تواصلي بين الأفراد والجماعات، فالتنبؤ بحياة أكثر عدالة وحرية، تكمن في الشعور بمدى أهمية إدراك البشر للبساطة التي تمنحهم أثرا فنيا وإبداعيا في الحياة، وعيشا مشتركا مع ما يمثله الآخر بقاموسه الحضاري والإنساني، وللمرء أن يستفسر بشجاعة وجنون عن مدى قدرة الأشيـاء على تغيير تفكيرنا تجاه الحقيقة والحياة.