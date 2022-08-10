الأحوال الشخصية وجدل التغريب..

تحرك مشاريع التعديلات على قانون الأحوال الشخصية في أكثر من بلد عربي، وتزامن ذلك مع "الحملة العالمية الغربية لنشر المثلية ومناصرتها"، أمران يثيران أكثر من علامة استفهام.

لا أحد ينكر أن الواقع العربي كله يحتاج إلى تطبيق وتنزيل القوانين والدساتير على أرض الواقع ليستفيد منها الرجل والمرأة والطفل والمجتمع كله قبل تراكم قوانين جديدة قد تعرف المصير ذاته، خاصة ما يتعلق بحقوق المواطنة، إن وجد هذا المفهوم.

ولا أحد ينكر أيضا أن المرأة كانت تعيش تحت ضغوط متراكمة من الدولة والمجتمع والأسرة والزوج والأبناء. لكن لا أحد ينكر أيضا أن الزوج في بعض البلدان صار يعيش الآن الضغوط نفسها على يد المرأة أيضا.

ولا أحد ينكر كذلك أن مدونة الأحوال الشخصية تحتاج إلى تعديل قوانينها وإجراءاتها وفق الممارسات والمشاكل الجديدة، ووفق هوية ودين ومصلحة المجتمع العربي، وليس وفق أيديولوجية ومصالح الغرب وضغوطه الإعلامية والسياسية والاقتصادية.

من يملك تبريرا دينيا أو قانونيا يسعفه في الإضرار بالأسرة الطبيعية (المكونة من ذكر وأنثى، أو رجل وامرأة) ويعمل على تسويق فكرة الحرية الذاتية للمرأة وللرجل أيضا، ليس في طريقة العيش، بل حتى في الممارسة الجنسية؟!

ومن هنا يتم التسويق للحرية الجنسية بحيث يصير من حق المرأة أن تتصرف في جسدها وتعطيه لمن تريد، وأن تتزوج من امرأة. وكذلك يصير من حق الرجل أن يستمتع بأي جسد يُعرض عليه، وأن يتزوج من رجل.

وهذا يعني أشكالا جديدة لـ"حياة اجتماعية"، وممارسات ومهام ومسؤوليات تتمحور حول المصلحة الذاتية لا المصلحة الأسرية أو المجتمعية أو العامة.

بمعنى أوضح؛ هذا ضرب لشكل ومفهوم ومهام الأسرة الطبيعية (رجل وامرأة) وإصرار على تسويق الأسرة "المثلية".

إن المسؤولية في تعديل الأحوال الشخصية، وفق مصالح المجتمع العربي ودينه وهويته الحضارية، ملقاة على العلماء والمثقفين والناشطين والمجتمع المدني والشعب بمختلف مجالاته وفئاته، أما الحاكم العربي فهو تحت الضغط الغربي، في أحسن نية، ولن ينفك من هذا الضغط إلا بجبهة فاعلة داخليا، تجعله يقول "لا" وهو يتنفس الصعداء.