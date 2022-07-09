عيد النحر.. روح الحياة

كل الأمم -ومن بينها أمة الإسلام- تقدم قرابين لآلهتها، لكن ذبيحة الإسلام ليست خلاصية، بل لإحياء ذكرى، وتكفير للذنوب. والفرق بين الذبيحة الخلاصية والتكفيرية، في مفهوم الأديان المقارنة، أن الخلاص يتضمن وجود خلل في الطبيعة الإنسانية يحتاج جبرا بذبح نسكي، ولهذا فإن الطقوس المصاحبة لها تتضمن تقمصا للروح الإلهي، أو إعادة بناء الإنسان مجددا، بينما الذبيحة الكفارية تحقق مغفرة الذنوب، لذا تصاحبها عادات ترتقي بالروح الإنسانية، وتهذبها، فالأضحية يغفر الله لمقدمها، وفي الوقت ذاته، ليست إلزامية، بمعنى أنها سنة مؤكدة في حق المستطيع، وينبغي التوزيع منها على المساكين.

"لكل أمة جعلنا منسكًا هم ناسكوه" (سورة الحج: 67)

وأصل الأضحية يرجع لقصة إسماعيل -عليه السلام- التي تجلت فيها معاني التجرد لله تعالى، والصبر على أوامره، فجاءت الفدية مكافأة للتضحية، والاستعداد الإنساني السامي للكمال، فكانت فدية وعلامة على الارتقاء لا دليلا على خلل جذري في الطبيعة الإنسانية، وبهذا فهي فدية كفارية تحقق مغفرة الذنوب، ولهذا اتصلت بالصلاة قبلها، والتهليل، والتكبير.

وعيد الأضحى عيد في أيام التشريق التي هي أيام "أكل وشرب، وذكر لله"، وهذا الوصف يذكرنا بوصف الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم- وتعجب الكفار من أنه يأكل الطعام، ويمشي في الأسواق، قال تعالى: "وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق" (سورة الفقان: 7)، فتصورهم لشخص النبي أنه خارق للطبيعة الإنسانية، متعال عن الحياة الدنيا، وشؤونها، في حين أن التصور الإسلامي في الحقيقة متصالح مع هذه الطبيعة الإنسانية، يتقبلها، ويرتقي بها، ويهذبها، ولا يكبتها، أو يمنع شهواتها تماما، لهذا كان نموذجه الأسمى يأكل الطعام، ويمشي في الأسواق.

أما من وفقه الله للحج، فهو يقف أمام خطاياه، مجسمة في شيطانه المجسم في ذلك الشاخص، فيرجمه 7 حصيات ترمز للأبواب السبعة التي تنتظر من يطيع الشيطان فيدخل جهنم منها، فكأنه يؤكد رفضه المتجدد لإطاعة الشيطان، وكسره لقسمه القديم في غواية بني آدم عليه السلام.

أما تكرار الجمرات 3 مرات، فالأولى رمي إسلام، فيجدد استسلامه لله تعالى والتزامه بالشعائر الظاهرة، والثانية إيمان يتجدد فيه اعتقاده، ورفضه لكل ما يكسر الاعتقاد، ويخالفه، والثالثة رمي إحسان، فيخرج به من قصور عبوديته لكمالها، وينطلق إلى فضاء الإحسان الأرحب.

واللطيف أن الحج المبرور يعيد المرء كيوم ولدته أمه، لأن الإسلام دين الفطرة، وأما الأضحية فيغفر الله لصاحبها ذنوبه، أما من لم يضح، فقد ضحى عنه الحبيب -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- وقدم عوضه أضحيته، أليس هو الشفوق بأمته؟

وبهذا الاعتبار، فإن المساكين الذين لم يضحوا عليهم أن يعلموا أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قد ضحى عنهم، فهم ضحايا الظروف القاهرة التي حرمتهم، فجبر الله كسرهم القدري برحمة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- فهؤلاء المساكين ضحايا مخالفة نهج النبي -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- في العدل، والإحسان، وإيتاء ذي القربى على كافة الصعد سواء الفردية، أو الاجتماعية.

ولا يمكن -في هذا السياق- إغفال حقيقة هامة أن عيد النحر مرتبط بمواجهة التحديات منذ البعثة النبوية، فسورة الكوثر التي أشارت إلى عيد النحر، أشارت إلى تحدي مواجهة من يسيئون للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- "إن شانئك هو الأبتر" (سورة الكوثر: 3) أليس هو امتدادا لإبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- فالأضحية متعلقة به شخصيا، فمن أساء إليه لمنصبه الرسالي، فقد انقطعت صلته بإبراهيم وإسماعيل -عليهما السلام- وسينال جزاءه وفاقا عاجلا، فمشروعه سينقطع، ولن يمتد، فلم يكن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم- أبا أحد من الناس، بل هو أب للمؤمنين جميعا، وأزواجه أمهاتهم، وذريته امتدت، ومحبتها اتصلت، ودينه عم، وصحبه نصروه، وحملوه، وتركوه وديعة تصان، فمن أساء فقد حكم على مشروعه بالخسران، والبتر.

"إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد" (سورة ق: 37)

تقبل الله منا ومنكم قرابينكم، وأعاننا وإياكم على التقرب بالمعاني لا بالمباني وحسب.