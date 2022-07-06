نحو سلام قلبي من جزئيات التفاصيل

كلما ابتعدنا عن تقييم فلسفة الحياة وفق الأصول -التي نعتمد فيها على الجذور المتسقة مع قوانين الحياة الكبيرة- كلما اقتربنا أكثر من الاستغراق في التفاصيل المشتتة، ودخلنا في مساحة التركيز على الجزئيات الصغيرة التي تأخذ منا الكثير من الجهد حينما نتأرجح في دوائر تفاصيل الأمور، ودوافع الفعل، ومسوغات الأسباب، وغيرها من التحليلات الشخصية البعيدة كليا عن التماهي مع صورة الحياة الكبيرة.

ولتقريب الفكرة، لنتخيل معا وعاء زجاجيا لو وضعنا فيه الرمل أولا قبل الحجرة الكبيرة فلن تبقى لدينا مساحة لوضعها فيه، عكس لو وضعنا فيه الحجرة الكبيرة أولا، ثم وضعنا جزئيات الرمل الصغيرة سيتقبلهما الوعاء حينها معا، جامعا بين الجذور والتفاصيل، متسقا مع قوانين الحياة الكونية الطبيعة.

وهكذا في الحياة؛ فلو جعلنا أذهاننا مليئة -في الأفعال والتقييمات والتقديرات والتقريرات- بالتفاصيل الصغيرة فإننا سنبتعد عن بناء صورة ذهنية كبرى تتواءم مع بانوراما الحياة، وتتسق مع فلسفة الأسباب المادية والمعنوية في إدارة سليمة للحياة، تقوم على المقولة الصينية التي تقول:

اهتم بالجذور ودع الأغصان تهتم بنفسها

والمقولة الإنجليزية التي تقول:

الشيطان يسكن في التفاصيل

ولو قلبنا تاريخ حضارتنا الإسلامية، وتراثنا القيمي الراقي لوجدناه يدعو إلى تبني فكرة التعامل مع الأصول لا الاستغراق في الفروع، فالقرآن الكريم دستورنا العظيم كتاب واحد يدعونا لتبني مبادئ دينية محددة في إفراد التوحيد لله سبحانه وتعالى كما جاء في سورة النساء:

إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذٰلك لمن يشاء ۚ ومن يشرك بالله فقد افترىٰ إثما عظيما (48)

واتباع ما أمرنا الله سبحانه وتعالى ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أداء العبادات وأخلاق وقيم المعاملات، فهذه النداءات الربانية تؤكد أن أصول الحياة واضحة، ومن يبني حياته عليها سيختصر مسافات التفاصيل الطويلة، وحواجزها المرهقة، فكل تفصيل يذهب بنا الى آخر في دوائر لا نهاية لها.

ولذلك وجدنا أن أصول الفقه تقول في إحدى قواعدها "الأصل في الناس الخير حتى يأتي دليل ينافي ذلك" وتقول أيضا: "الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل يحرمها"، إلى آخر بقية القواعد الأصولية والفقهية التي تقدم مفاهيم محدودة لها قواعد معدودة، وتطبيقات مبنية على الجذور الثابتة في بناء الحياة الضاربة في قدم ترسيخ الحضارات الشامخة.

وهكذا تتجذر مبادئ العمل بالأصول في السنة النبوية التي رسخ النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيها الكثير من المفاهيم الأصلية، مثل حديث "أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا، فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ فقال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، قال: والذي أكرمك، لا أتطوع شيئا، ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق" رواه البخاري.

وهذا الحديث النبوي الشريف جعل أحد أصدقائي يقول لي تعليقا على قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث "أفلح إن صدق": "الدين بسيط جدا أشبه بوصفة طبية يأخذها من الصيدلية".

ويؤكد هذا قول الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله "اللهم ارزقنا إيمان العجائز" الذين تمسكوا بالأصول القليلة المؤثرة، وتركوا الاستغراق في الفروع المحيرة، وتشربوا الأفكار من الجوهر لا العرض والمظهر، وأخذوها من جذورها لا ساقها وفروعها، ومالوا عن السطحية إلى الأعماق، وعن الهوامش إلى المتون، وعن القشور إلى اللب.

فنظروا بعين القلب إلى الحياة، وأبصروا برؤية الفؤاد إلى الكون، فأضحى تفسيرهم للأشياء يأخذ الطريق المختصر لفهم أسرار الحياة، وأصبحت حياتهم مبنية على طمأنينة المعنى، وروحانية النص، وسكينة البصيرة الناتجة عن سلام القلب من جزئيات التفاصيل، وحيرة أدغال انعدام التوازن الناتج عن زحمة التفكير في كل شيء، رغم أن الحكمة تقول "توجد في الحياة أشياء كبيرة، ولكن لا يوجد فيها شيء صغير أبدا"، إلا أن المعاني الصغيرة ستنساب تلقائيا خلف التمسك بالمعنى الكبير، مثل اصطفاف المصلين خلف الإمام في الحرم المكي في تناسق تلقائي بلا تنسيق مسبق.