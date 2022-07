رسالة عاجلة إلى قادة منظمة التعاون الإسلامي

هذا المقال رسالة مفتوحة لقادة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لعقد قمة طارئة من أجل تسريع تفعيل البند 40 من البيان الختامي لقمة المنظمة الرابعة عشرة المنعقدة في مكة المكرمة عام 2019، والذي دعا -لأول مرة في تاريخ المنظمة- إلى "العمل على التصدي للمحاولات التي تقوم بها بعض الجهات لاستغلال اللقاءات والقنوات الدولية لتمرير سياسات وإستراتيجيات في أجندة الأمم المتحدة، مثل المثلية والميل الجنسي"، وإن المطالبة بعقد قمة طارئة لهذا الموضوع أصبحت أمراً ملحّاً، في ضوء التهديدات الخطيرة التي تسببها ظاهرة المثلية الجنسية الزاحفة على الأمة الإسلامية ومجتمعاتها وأفرادها، وعلى العالم أجمع.

أواخر الشهر الماضي، نشرت منظمة اليونيسيف في موقعها على منصة تويتر تغريدة لحماية الأطفال المثليين والمتحولين جنسياً من مجتمع "+إل جي بي تي كيو" (LGBTQ+)، تقول فيها: "من المرجح أن يتعرض الأشخاص الصغار من مجتمع الميم، أكثر من أقرانهم، للتنمر والإساءة والعزلة. دعونا نعمل معًا لبناء عالم يكون فيه كل طفل آمنًا ومدعومًا، ليعيش بفخر بنفسه الأصيلة". وجاءت هذه التغريدة مصحوبة بالرسم الكاريكاتيري أدناه الصادر عن منظمة الأمم المتحدة لحقوق (LGBTQ+). وهي دعوة مباشرة لكل دول العالم للعمل على حماية أطفال مجتمع (LGBTQ+) الذين يتم تلقينهم في المدارس والإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، مفاهيم غريبة حول شخصيتهم الجنسية وميولهم الغريزية. فهل استشارت اليونيسيف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي -العضوة في اليونيسيف- حول محتوى هذه التغريدة، وأخذت موافقتها عليها؟

Young LGBTIQ+ people are much more likely to be bullied, abused and isolated than their peers.

Let’s work together to build a world where every child is safe and supported to live proudly as their authentic self. @free_equal pic.twitter.com/87HsuSteXX

— UNICEF (@UNICEF) June 29, 2022