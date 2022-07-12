محمد عبده.. عباءة التجديد وأسئلة الجديد

محمد عبده مالئ الدنيا، وشاغل الناس، الشخصية الأزهرية المتمردة القلقة التي يراها البعض معتزلية الاعتقاد، وعقلانية الوجهة، ومتمردة على التراث، مدمرة للمدارس المستقرة. وفي الوقت ذاته، يراها آخرون عنوانا للتجديد، وكسر الجمود، والانطلاق بفهم جديد للإسلام. وتراها فئة ثالثة متكأ ينطلقون منه بسكاكينهم لتقطيع التراث، فإذا بهم يقطعون أصابعهم، فالتراث يتمثل أمامهم، فيذهلهم جماله، فيخرجهم عن طورهم، فتسيل دماؤهم هدرا..

على أي حال، احتوى الأزهر ظاهرة محمد عبده، وهضمها، وامتدت في الشيخ المراغي لحد ما، وعدد من عناوين الإصلاح التي رفعت نهاية القرن الـ 19، وحتى منتصف القرن العشرين، ويرى مراد هوفمان محمدَ عبده وتياره سلفية عقلانية، فمحمد عبده سلفي بمناداته للعودة للأصول، وعقلاني من حيث منهج تلك العودة، بينما يرى السلفية في صيغتها المسماة بالوهابية صيغة أكثر ظاهرية، والتزاما بالنص في ظاهره.

وفي الوقت ذاته، فلطالما اتكأ المتكئون على محمد عبده واسمه منذ مصطفى عبد الرازق، وحتى الصيغ المنكودة التي نراها من مدعي العقلانية، ولكن ما الحكاية بالضبط؟ ولماذا اتسع الأمر هكذا؟

لا شك أن الإمام محمد عبده كان يمثل ظاهرة في وقته، وحجم التحديات التي واجهت الأمة في حينها، والتي لا تزال تواجهها، وتتعقد كل ساعة، لا كل يوم، فجيل محمد عبده هو الذي عاصر الصدمات الأكثر نعومة من الحملة الفرنسية، فتغلغل النفوذ الغربي ثقافيا، واجتماعيا، واقتصاديا، والانبهار بالنموذج الغربي، والجدال مع التيارات الحديثة، كل هذا أفرز الحاجة من وجهة نظر محمد عبده للخروج عن المدرسية التقليدية التي اعتبرها جامدة، وكانت تعتبر نفسها مستقرة، والحقيقة أن كثيرا من إفرازات ذلك الاستقرار كانت سلبية ضارة، لم تستطع مجاراة الوقائع المستجدة بأحكام مناسبة، أو إن فعلت ذلك، لم تستطع الدفاع عن تلك الأحكام، أو التعليل للعقائد، خاصة أن علم الكلام توقف عند الجواهر، والأعراض، ولم يفهم في ذلك الوقت، وجود الكيمياء، والفيزياء الحديثة، أما علوم التاريخ، والاجتماع، فعادت نقيضا لما قرره ابن خلدون، فصارت سردا لأحداث، وأسفا على الماضي.

كان محمد عبده يرى ضرورة التحرك خارج تلك الأطر، ومع الحاجة لمساءلة جذرية للنتائج، مضى الإمام والأفغاني -الملتبس أمره على الجميع- ومن ثم رشيد رضا صاحب المنار، وعوضا عن النقاش المنهجي، انطلق في معالجة الآثار، وكان يمكن للإمام أن يقدم لنا تجديدا في علم الكلام الأشعري، يستوعب التطورات الحديثة، لا أن يكتفي بتأويل الملائكة بأنها القوانين الطبيعية، وأن الجن هم البكتيريا، والفيروسات لمجرد تقريب الصورة للملحدين، واكتسابهم لحظيرة الإيمان كما روى عنه ذلك رشيد رضا، وهي تفسيرات لا تستقيم شرعا، ولا عقلا.

وعلى أي حال، ورغم أن نتائج الإمام محمد عبده بقيت غير متقبلة في السياق الأزهري التقليدي، لكن شخصيته، وعطاءه العلمي ظل مقدرا، فاسمه يصاحب بالاحترام، والتقدير، ومدرسته تركت بصمتها في إصلاح الأزهر، ومناهجه، سواء اتفقنا في التفاصيل أم اختلفنا فيها.

لكن من يحمل راية محمد عبده؟ هل إسلام البحيري ورصفاؤه؟ أم مصطفى عبد الرازق ومن يسير في ركابهم؟ أم القرضاوي ومن يقتربون منه؟ أم الأزهر بعباءته الوقورة، وطربوشه الأحمر، وعمامته البيضاء الخفيفة اللطيفة؟

كلٌ يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقر إلا للأزهر في صيغته التراثية بذاك، ربما أسئلة علم الكلام الجديد التي سمعتها من بعض فضلاء خريجي دار العلوم، وأبنائها البررة، وتوجهات منافحة الإلحاد المازجة بين علم الكلام التقليدي، والتطورات الحديثة، ومحاولة تقديم رؤى عقلية تخاطب الملحدين، وتردهم لجادة الصواب من مختلف التيارات هي من يمثل محمد عبده، وكذلك كل من يحاول الكتابة التاريخية مبنية على قوانين وسنن كما فعل رشيد رضا في تفسير آيات القرآن الكريم لفهم الحركة التاريخية، والتنبؤ بها، لاستباقها، والإمساك بناصية التحكم بها.

لا يمكن للمرء إلا احترام جهد الإمام محمد عبده، والتأكيد على أهميته، وأنه كان مسارا في الطريق الطويل لمساءلة النص، والتراث، والاجتهاد، لا يمكن التشكيك في نيته، وهو الذي واجه السلطة، وقاومها، فنفي، وأوذي، ولا يمكن التصور بأنه كان معول هدم، لكنه كان محاولة رصينة، أصابت، وأخطأت..

وبقي لنا منها عبرة الأيام، وحكاية التاريخ، وفهم سنن التجدد، والتنوير.