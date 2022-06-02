إتيكيت الإجازة والرحلات

مرحبا بالإجازة الصيفية.. كم هو رائع حقاً أن يأخذ الإنسان قسطاً من الراحة والاستجمام بعد فترة عمل كبيرة يجدد فيها نشاطه ويستعيد فيها طاقته.

إنها فترة الإجازة والرحلات حيث يرتاد الناس أماكن معينة بغرض الاسترخاء والاستجمام وهذه الأماكن هي من أنسب المواقف لاتباع قواعد الإتيكيت فيها، فلكي نستمتع بأي إجازة أو رحلة فلابد من آداب وقواعد لو اتبعناها فلا شك أننا سننعم بقضاء أوقات رائعة لن تنسى.

خطط جيدا

سألت البنت والدتها والابتسامة تعلو وجنتيها "أمي.. أمي أين سنقضي إجازتنا الصيفية لهذا العام؟"، أجابت الأم حائرة "لا أدري يا بنيتي" تمتمت الفتاة بنبرة حزينة "ولكنها أيام وستبدأ الإجازة".

إنه حال كثير من الناس للأسف!! أنهم لا يعلمون كيف سيقضون إجازاتهم وخاصة مع أبنائهم وأسرهم، لذلك فإن أول قاعدة من قواعد الإتيكيت في تعاملنا مع الإجازة هو التخطيط جيدا لكيفية قضائها من حيث المكان والمدة والتكلفة وذلك بالإجابة على الأسئلة التالية..

ما الأماكن التي تود الذهاب إليها أو ارتيادها؟ ما المدة أو الوقت الذي ستقضيه هناك؟ كم سيكلفك هذا الأمر؟

أيضا بالنسبة للأبناء من المهم جدا ملء أوقات الفراغ لديهم بالأنشطة المفيدة والنافعة فنجد أن كثيرا من الأنشطة والفعاليات يبدأ الإعلان عنها في فترة الإجازات لذا فإنه من الممكن أن يتم الاشتراك للأبناء في تلك الأنشطة وهذا أيضا من ضمن التخطيط الفعال لقضاء الإجازة وخاصة للأبناء.

لابد أن تكتب الإجازة مسبقا وفي وقت مبكر، وخاصة إذا كنت سترغب في قضائها خارج البلد الذي أنت فيه.

ما أجمل الرحلات

أيا كانت الرحلة التي سوف تقوم بها سواء كانت بالطائرة أو الباص أو القطار أو الباخرة، فإن هناك عدة آداب عامة وأصول لا بد من اتباعها.

لا بد من تجهيز مستلزمات أي رحلة بوضع قائمة بما سيتم جلبه وذلك بشكل مسبق ووقت كاف لتجنب النسيان.

في الطائرة

على المسافرين على متن الطائرة الالتزام بكل تعليمات طاقم الطائرة من حيث أماكن الجلوس الخاصة بهم وربط أحزمة الأمان وغير ذلك، لأنها من أجل الحفاظ على سلامتهم. عدم الإكثار من الطلبات التي تطلب من المضيفة، مع عدم رفع الصوت أو إصدار أي ضوضاء أو ما قد يزعج باقي المسافرين على الطائرة. وابتعد عن التزاحم أثناء النزول من الطائرة.

في القطار

تأكد من موعد الرحلة جيداً وكن قبل الموعد بوقتٍ كافٍ لتجنب التزاحم والركض بين المسافرين في المحطة، ولا تضع حقائبك في الممر كي لا تعرقل السير، وضعها في المكان المخصص لها ولا توزعها بحيث تأخذ الحيز الأكبر ولكن اجعلها متراصة.

على الرجل أن يساعد الرجال المسنين والسيدات في وضع حقائبهم في الشبكة أو في إنزالها منها وتجنب أن تصعد على المقاعد بقدميك. ليس من السهل تهدئة الأطفال على مقاعدهم لفترة طويلة لذا يمكن للأهل أن يحملوا معهم بعض القصص المصورة أو التلوين للأطفال لإلهائهم مدة الرحلة، مع عدم تركهم يعبثون ويتحركون بين الركاب مما قد يسبب الإزعاج لهم.

في حال أردت جلب بعض المأكولات معك فلا تحضر إلا المأكولات الخفيفة التي لا تفوح منها رائحة قد تضايق الركاب معك، أيضا أعد كيسا صغيرا لتضع فيه القشور والفضلات حتى لا تلقي بها تحت المقعد أو على الأرض، ولا تدع جيرانك إلى الطعام فقد يسبب ذلك إحراجاً لهم.

لا تفتح الزجاج أو تغلقه، أو تخفض الستار أو تعليه، إلا بعد استشارة المسافرين الآخرين. إذا كانت الرحلة طويلة واضطررت للنوم فيمكنك أن تحل رباط حذاءك ولكن تجنب أن تخلعه، وعند النزول من حافلة القطار تجنب مزاحمة باقي الركاب.

أنت سفير

إن كل إنسان يسافر إلى أي بلد آخر غير بلده يصبح سفير وطنه، فينظر الناس إليه ويراقبونه بما يصدر منه من أفعال وصفات سواء كانت سيئة أو طيبة فيكونون بلا شك انطباعا عن أفراد ذلك البلد.

لا بد أن يكون الحجز في الفندق أو مكان الإقامة بشكل مسبق بحيث تخاطب الفندق وتحدد موعد وصولك وعدد الأيام التي ستقضيها. إذا ذهبت لبلد لغرض السياحة فيمكنك أن تتعرف على المعالم السياحية الخاصة بتلك البلد من خلال بعض المنشورات الخاصة بها وكيفية زيارة تلك الأماكن.

لا تجادل ولا تغضب إذا شعرت أن الذين تخاطبهم يجهلون معاني كلماتك وتعابيرك. احتفظ دوماً ببعض العملات الصغيرة (فراطة) لتعطي بها ما يلزم من إكراميات. لا تفاخر كثيراً وبدون مناسبة عن مزايا بلدك أمام الآخرين، ولا تنزل به إلى الحضيض. لا تبالغ كثيراً في رفعة البلد الذي تزوره لدرجة التملق، وانظر نظرة الفاحص، وكن طبيعياً عند زيارتك لأي بلد أجنبي. حافظ على مواعيدك بدقة خلال زيارتك لمكاتب الأعمال أو إلى الأماكن التي تدعى إليها.

الفندق

أشرت مسبقا إلى ضرورة الحجز بشكل مسبق في الفندق بمعرفة موعد الوصول وعدد أيام الإجازة ولكن أرى أنه لا بد كذلك من تحديد إتيكيت وقواعد التعامل الخاصة بالنزلاء في الفندق:

تستطيع أن تعيش في الفندق كما تحب وترغب ولكن بشرط ألا تزعج أحداً.

ليس من اللائق رفع الصوت أو الحديث بشكل لافت للنظر أو بصوت عالٍ قد يزعج من حولك.

تجنب إحداث أي جلبة في غرفتك، فلا تتحدث فيها بصوت عالٍ أثناء الليل، فلا ينبغي أن يشعر جيرانك بوجودك كما أنهم يجب ألا يشعروك بوجودهم.

لا ينبغي رفع صوت الراديو أو التلفزيون أو المشي في الممرات بين الغرف فهذا مما قد يسبب الإزعاج للنزلاء الآخرين في الفندق.

عند ارتداء لباس السباحة تجنب أن تدخل به صالات الطعام الخاصة بالفندق لتناول طعام الغداء مثلا أو أي وجبة أخرى، بل يجب تغيير تلك الملابس أولا.

لا تطل النظر أو تحدق في أي من النزلاء معك في الفندق فإن هذا من السلوكيات غير المرغوب فيها والتي قد تفهم بشكل خاطئ.

انتعش

هناك العديد من الأماكن التي قد نذهب إليها بغرض الاستجمام والاسترخاء والشعور بالانتعاش لذا فعلينا اتباع الآتي فيها:

إغلاق الهاتف المحمول، لأن المكان الذي تحاول الاستجمام فيه بمثابة واحة للسلام والهدوء النفسي.

مراعاة الآخرين، حاول أن تكون مراعيا للآخرين بقدر الإمكان بألا ترفع صوتك عند الحديث مع شخص آخر.

اترك الفرصة لغيرك لكي يتأمل ويسترخي.

المحافظة على المواعيد، إذا كانت هناك مواعيد مسبقة بالاتفاق، عليك الالتزام بها. فزيارتك تبدأ قبل 15 دقيقة من الميعاد المحدد.

الأطعمة، لا تحاول إحضار أي نوع من أنواع الأطعمة لأن المكان الذي ستذهب إليه من المفترض أنه سيقدم لك بعض الوجبات الخفيفة أو المشروبات، وإذا لم تكن هناك هذه الخدمة فالشيء الوحيد المسموح به هو إحضار بعض الفاكهة أو العصائر الطازجة.

كانت تلك بعض قواعد الإتيكيت التي من شأنها أن تجعلنا ننعم بإجازات رائعة وممتعة في الوقت ذاته.