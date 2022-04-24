بين الحلال والحرام

يتجه بعض الناس إلى تضخيم الأمور المتعلقة بالحرام، فيجعلون كل شيء حراما؛ وحتى القضايا التي اختلف العلماء فيها كثيرا يصرفونها إلى مسار الحرام، تضييقا بذلك على عباد الله تعالى وتحجيرا لرحمة الله الواسعة، حيث جعل مسار الحلال واسعا جدا كما قال في القران الكريم (الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ) وقال في آية أخرى (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا).

ويتساهل أيضا في المقابل البعض في تسهيل كثير من الأمور تمييعا للدين، فيحللون الكثير من الأمور المحرمة، وهذا أيضا حرّمه الله سبحانه وتعالى بنص القران الكريم (تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا).

ولو تأملنا مصادر التشريع الإسلامي التي هي "القران، والسنة، والإجماع، والقياس" على اختلاف المذاهب حول عددها؛ سنجد أن الحرام فيها استثناء، والحلال هو الأصل، "فكل الأمور الأصل فيها الحِل إلا إذا جاء دليل يُحرّمها"، كما جاء في أصول الفقه.

وسنرى أن الكثير من الحرام الموجود فيها يعود إلى اختلاف علماء المذاهب، 4 كانوا أم أكثر من ذلك، واستنباطاتهم للإحكام من ضوء الدليل، والتي تكون مبنية غالبا على ظروف بيئية واجتماعية ونفسية، وأفضل دليل على ذلك عندما طوّر الإمام الشافعي مذهبه بين العراق ومصر بما يتناسب مع اختلاف الشعوب في كلا الدولتين.

فالآية القرآنية والحديث النبوي؛ هما المادة الخام لاستنباط جميع الأحكام، وإصدار كل الفتاوى منذ بدء الإسلام وحتى قيام الساعة. وهذه المادة الخام هي التي يتباين فهم العلماء لها، وبالتالي تختلف مساراتهم في تفسيرها، واستخراج الأحكام للناس منها وقد قيل "اختلاف العلماء رحمة"، وبذلك أصبحت المذاهب متعددة والكتب في شتى المجالات الإسلامية كثيرة، والفتاوى مختلفة، والأحكام متنوعة.

ويبقى ضمير الإنسان -بعد الأصول الثابتة من القرآن والسنة النبوية- هو الركيزة الأساسية في كل ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث "إِنَّ الحَلَالَ بَيِّنٌ، والْحَرَامَ بَيِّنٌ، وبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ، وعِرْضِهِ".

ولأن الحلال هو الأصل، والحرام هو العارض كثُر حديثي في هذا المقال عنه، فالله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم قسما الحرام إلى كبائر عظيمة صنفت بأنها السبع الموبقات، والتي رواها البخاري في الحديث النبوي "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات".

وهنالك محرمات أقل من ذلك "كالسرقة والغيبة والنميمة والاستهزاء بالآخرين"، وغيرها من المحرمات التي تُشكل كبائر أقل من سابقاتها، ولكنها لا تعني أن يستسهل الشخص ارتكابها، خصوصا أنها متعلقة بذمة الآخرين، وليست خاصة بين العبد وربه.

وهنالك المحرمات الصغيرة التي قد تدخل في اللَمم، والتي وعدنا الله بغفرانها حينما قال (الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ).

وهنالك أشياء تقف في المنتصف عند البعض بين الحلال والحرام كالموسيقى وغيرها من الأمور المختلف فيها بين العلماء.

والمؤمن في فسحة كبيرة وهو يقف أمام جميع هذه الخيارات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا يزال المؤمن في فُسحة من دينه ما لم يصب دما حراما"، ومن المهم أن ندعو ونقول دائما "اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه".