انطلقت النسخة 41 من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي يحمل لقبها نادي الهلال السعودي، حيث يقام دور المجموعات لمنطقة غرب القارة بالمملكة العربية السعودية في مدن الرياض، وجدة، وبريدة، والدمام. وهي البطولة التي يشارك فيها 40 فريقا على 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات لغرب القارة، و5 مجموعات لشرقها وأستراليا.

تاريخ البطولة

انطلقت النسخة الأولى للبطولة عام 1967 تحت مسمى كأس الأندية الآسيوية بمشاركة بطل الدوري من الدولة المؤسسة للاتحاد الآسيوي حتى عام 2002، ومع العام الموالي تغير نظام البطولة ومسماها إلى دوري أبطال آسيا بمشاركة أكثر من فريق من الدول التي تطبق نظام الاحتراف، واقتصرت المشاركة في بعض النسخ السابقة على دول قطر والسعودية والإمارات وإيران وأوزباكستان من غرب القارة، ودول اليابان وكوريا الجنوبية والصين وأستراليا من شرق القارة، إلى أن توسعت المشاركات من دول أخرى مثل الأردن والعراق وسوريا والكويت وتركمانستان وطاجيكستان والهند وهونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا وفيتنام وتايلاند.

ويعد نادي الهلال السعودي أكثر الأندية تحقيقا للقب البطولة بواقع 4 ألقاب، وهو أيضا حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة 2021، حيث تأهل مباشرة لكأس العالم للأندية كما هو الحال بالنسبة لأبطال القارات الأخرى، كما أن دولة كوريا الجنوبية هي أكثر الدول تحقيقا للبطولة بواقع 12 لقبا.

نظام البطولة

تشهد النسخة الحالية للبطولة مشاركة 40 فريقا نصفهم من منطقة الغرب والنصف الآخر من الشرق مقسمين على 5 مجموعات لكل منطقة بواقع 4 فرق في كل مجموعة يلعبون بنظام الدوري من مرحلتين؛ ليتأهل الأول من كل مجموعة وأفضل 3 في المركز الثاني من الـ5 مجموعات للدور التالي، وتقام جميع مباريات دور المجموعات في المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 7 إلى 27 أبريل/نيسان الجاري لمنطقة غرب القارة، أما مباريات الشرق فتستضيفها فيتنام وتايلاند وماليزيا خلال الفترة من 15 أبريل/نيسان إلى الأول من مايو/أيار المقبل، على أن تقام مباريات الأدوار الموالية بنظام خروج المغلوب بالوصول إلى المباراة النهائية التي سيقام الذهاب منها في ملعب فريق منطقة الغرب والإياب بملعب فريق منطقة الشرق.

دور المجموعات

المجموعة الأولى إلى الخامسة، منطقة الغرب، وتقام مبارياتها بالمملكة العربية السعودية:

المجموعة الأولى: الهلال السعودي – الريان القطري – الاستقلال الطاجيكي – الشارقة الإماراتي.

الهلال السعودي – الريان القطري – الاستقلال الطاجيكي – الشارقة الإماراتي. المجموعة الثانية: الجزيرة الإماراتي – الشباب السعودي – مومباي سيتي الهندي – القوة الجوية العراقي.

الجزيرة الإماراتي – الشباب السعودي – مومباي سيتي الهندي – القوة الجوية العراقي. المجموعة الثالثة: شباب الأهلي الإماراتي – الغرافة القطري – فولاد خوزستان الإيراني – آهال التركماني.

شباب الأهلي الإماراتي – الغرافة القطري – فولاد خوزستان الإيراني – آهال التركماني. المجموعة الرابعة: الدحيل القطري – سيباهان الإيراني – باختاكور الأوزبكي – التعاون السعودي.

الدحيل القطري – سيباهان الإيراني – باختاكور الأوزبكي – التعاون السعودي. المجموعة الخامسة: السد القطري – الفيصلي السعودي – الوحدات الأردني – ناساف الأوزبكي.

المجموعة السادسة إلى العاشرة، منطقة الشرق، وتقام مبارياتها في فيتنام وماليزيا وتايلاند:

المجموعة السادسة: ليون سيتي السنغافوري – أوراوا ريد دياموندز الياباني – دايجو الكوري الجنوبي – شاندونغ ليونينغ الصيني.

ليون سيتي السنغافوري – أوراوا ريد دياموندز الياباني – دايجو الكوري الجنوبي – شاندونغ ليونينغ الصيني. المجموعة السابعة: يونايتد سيتي الفلبيني – جيونام دراجونز الكوري الجنوبي – بانكوك يونايتد التايلاندي – ملبورن سيتي الأسترالي.

يونايتد سيتي الفلبيني – جيونام دراجونز الكوري الجنوبي – بانكوك يونايتد التايلاندي – ملبورن سيتي الأسترالي. المجموعة الثامنة: يوكوهاما مارينوس الياباني – جيونبيك هيونداي الكوري – سيدني إف سي الأسترالي – هوانغ آنه جيا لاي الفيتنامي.

يوكوهاما مارينوس الياباني – جيونبيك هيونداي الكوري – سيدني إف سي الأسترالي – هوانغ آنه جيا لاي الفيتنامي. المجموعة التاسعة: جوهور دارول تاكزيم الماليزي – جوانجزو إيفرجراند الصيني – أولسان هيونداي الكوري الجنوبي – كاواساكي فرونتال الياباني.

جوهور دارول تاكزيم الماليزي – جوانجزو إيفرجراند الصيني – أولسان هيونداي الكوري الجنوبي – كاواساكي فرونتال الياباني. المجموعة العاشرة: تشيانجراي يونايتد التايلاندي – شنغهاي الصيني – فيسيل كوبي الياباني – كيتشي من هونغ كونغ.

ضربة البداية

كانت البداية العربية قوية ومبشرة لدور المجموعات بالقسم الغربي للقارة، ففي المجوعة الأولى التي تقام مبارياتها بالرياض، حقق نادي الريان القطري انتصارا مهما اعتلى به الصدارة على فريق الاستقلال الطاجيكي (3-2)، كما انتصر الهلال السعودي حامل اللقب على الشارقة الإماراتي.

وفي المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها بالرياض كذلك، حقق الشباب السعودي انتصارا كبيرا على مومباي سيتي الهندي، بينما انتصر القوة الجوية العراقي على الجزيرة الإماراتي.

أما بالنسبة للمجموعة الثالثة والتي تقام مبارياتها بمدينة جدة وأقيمت بها جولتان؛ فتصدر المجموعة الغرافة القطري بالفوز على آهال التركماني والتعادل مع فولاذ الإيراني، كما حل شباب الأهلي الإماراتي وصيفا بتعادلين مع فولاذ وآهال.

وفي المجموعة الرابعة التي تستضيفها مدينة بريدة، وأقيمت بها جولتان كذلك، فتساوى جميع الفرق بـ3 نقاط من فوز وخسارة لكل فريق.

أما في المجموعة الخامسة المقامة في مدينة الدمام فتساوى جميع الفرق بنقطة وحيدة من تعادل الفيصلي السعودي والوحدات الأردني، وتعادل السد القطري مع ناساف الأوزبكي.

نجوم البطولة

تشهد النسخة الحالية من البطولة مشاركة العديد من اللاعبين المتميزين والمعروفين عالميا أبرزهم:

النجم الإسباني أندرياس إنيستا مع فريق فيسيل كوبي الياباني. النجم الكولمبي خاميس رودريجيز مع الريان القطري. النجم البلجيكي مروان فيلايني مع شاندونغ ليونينغ. النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا مع الشباب السعودي. النجمان المالي موسى ماريغا، والنيجيري إيغالوا مع الهلال السعودي. النجم الإسباني سانتي كازولا، والنجم الغاني أندريه أيو مع السد القطري.