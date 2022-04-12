علاقة التنمية بتصنيف الدول

نسمع كثيراً مصطلح (نحو العالم الأول) فنتساءل ما السبب خلف هذا التصنيف الذي جعل العالم عوالم متعددة بين الأول والثاني والعاشر والمائة؟

وقد نجيب ذواتنا ونقول لعلهم يقصدون بذلك الدول الفقيرة وغيرها، ورغم هذه الإجابة فإن الحيرة تظل تسكننا باحثين عن الأسرار خلف هذه التصنيفات التي قد نشتم فيها شيئا من رائحة العنصرية التي يمقتها العالم بأسره، وترفضها البشرية جمعاء.

وفي حقيقة الأمر أن هذه التصنيفات شرعتها الأمم المتحدة قبل قرابة 3 عقود حينما وضعت مراتبها المرتبطة بجودة الحياة فجعلت العالم مستويات تبدأ من العالم الأول وتنتهي بالعالم الثالث.

وجاءت هذه المراتب بناء على تقدم بعض الدول في التنمية الثلاثية التي تتضمن الاقتصاد والمجتمع والثقافة، وتأخرت دول أخرى عنها خصوصاً فيما يتعلق بالتغذية والأمان، إذ لا يمكن العمل في دولة غير آمنة وتعيش وسط الصراعات المحلية والإقليمية.

فالتنمية الثقافية: هي التي ترتبط بمؤشرات نمو التعليم وتنوع التيارات الفكرية والدينية وملحقات ذلك من إحياء تداول المواضيع الثقافية المختلفة بين كافة شرائح المجتمع.

وفي المحور الثاني جاءت التنمية الاجتماعية: وهي التي ترتبط بالمجتمع من أساسه في تعزيز العلاقات الأسرية وتطوير العلاقات المجتمعية ودور المنظمات والشركات والمؤسسات في تفعيل الخدمة الاجتماعية تنمية للفرد والأسرة والمجتمع، وقياس مؤشرات ذلك في رفع الوعي المجتمعي وبناء مجتمعات صالحة تخدم الأوطان وتصل بها إلى حيث يجب أن تكون عليه.

وفي المحور الثالث جاءت التنمية الاقتصادية: التي ترتبط بكل ما له علاقة بتطوير الجوانب المادية للفرد والأسرة والمجتمع ومراقبة الدخل العام ومتابعة قضايا البطالة ورصد التضخم، ووضع حلول لأصحاب الأعمال في علاقتهم بالموظفين والموظفات وتعزيز ريادة الأعمال ودعم المشاريع الناشئة.

ولأن البيئة تعتبر غاية في الأهمية، نرى مؤتمرات المناخ أصبح لها زخم كبير وأضحت لها عناية واسعة من شتى دول العالم، فقد أضافت الأمم المتحدة قبل ربع قرن تقريبا من الآن محورا يتعلق بالتنمية البيئية وأهمية تطويرها والأهمية القصوى لمحاربة الغازات والكربون.

ولذلك علينا أن نعرف أن أي دولة نالت أعلى الدرجات في تحقيق التعليم والثقافة والاقتصاد والمجتمع والبيئة على أرض الواقع وقامت بدورها في ذلك على أكمل وجه في مواصلة التنمية وبناء الحضارة، قد حققت ما يراد منها ووصلت إلى مصاف العالم الأول حتى لو لم يتم إدراجها في الأمم المتحدة، فالمهم ليس الاسم المكتوب على الورق وإنما الأهم هو تطبيق هذه المراتب على أرض الواقع كونها تشكل حاجة البشر على السواء، ومن لبى حاجات مجتمعه فقط حقق المطلوب.