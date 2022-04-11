رمضان.. في ذاكرة منفي

ما زلت أتذكر ذلك اليوم الذي صمت فيه يوما كاملاً، وتلك الحفاوة التي انقلبت إلى احتفال من أبي، عليه رحمات الله ورضوانه، ونحن على مائدة الإفطار، كان يوما صيفيا حارا، يعرف أهل مصر أيام شهر أغسطس/آب الطويلة الحارة الرطبة، ولكي أستطيع أن أحقق الهدف، بعد سنوات من صيام العصافير، قضيت أغلب ذلك اليوم نائما، بنصيحة من أمي، وعلى الرغم من أن الشهر الكريم تصادف مع إجازة نهاية العام، وما بها من متع اللعب مع الأصدقاء والجيران، إلا أني امتثلت للنصيحة لأثبت دخولي مرحلة الرجولة، وأنا ابن التاسعة.

رمضان في ذاكرتي هو الفرحة واللمة والعائلة والأصدقاء والسهر والدورات الرمضانية التي كان ينظمها على مستوى مربعي السكني العميد فخري عليه رحمة الله، وكابتن تيتو على مستوى الحي، وكانت الدورة الرمضانية لتيتو تأتي إليها فرق منافسة من أحياء أخرى، كانت أكثر حماسة وشهرة.

فوازير رمضان ومسلسلاته، كانت من الطقوس الرمضانية بعد الإفطار، فكنا نتبارى ونحن أطفال أن نعلن عن إجابة الفزورة عندما ننزل إلى الشارع ونلتقي الأصدقاء، كما كانت سوالفنا في نهار اليوم التالي عن حلقات المسلسلات وأبطالها، وكنا غالبا ما نتقمص الشخصيات في المسلسلات الدينية، التي استقينا منها الكثير من ثقافتنا، حيث كانت موثوقة ويراجعها الأزهر الشريف، كنا نتقمص بعض الشخصيات ويصنع كل منا سيفه الخشب أو قوسه وسهمه، لنجسد ما شاهدنا من معارك، كلعبة نقتل بها ساعات رمضان الطويلة.

رمضان في ذاكرتي هي تلك الساعة التي أقف فيها مع أصدقائي وجيراني في الحي الذي كنت أسكن فيه بالقاهرة، بعد أن اشتريت كيسا من المخللات وكيسا آخر من العرقسوس حيث ينتشر بائعوه في الميادين في هذه الأيام ويختفون بعدها، وكأنهم جزء من طقوس هذا الشهر الجميل، فهم ضيوف خفاف على الشارع، كما هو الشهر الذي ينتشرون فيه.

السمر مع الأصدقاء والجيران والنكات التي لا تنقطع، حتى أحمد ثقيل الظل كان خفيفا مرحا مقبولا، وكأن الشهر يأتي ومعه ما لا يحمله شهر آخر، الروح صافية والقلب محب، محب لكل شيء، ورغم أننا كنا شبابا كبارا لكننا لم نخلع عن أنفسنا روح الصبية في هذه الساعات. فلا ضير أن نحيك المقالب والخدع بيننا أو على المارة الذين نعرفهم، فلا ضير من فرقعة "البمب" بجوار المارة، أو الادعاء أن أحدنا ضرير ويطلب من المارة أن يعيده للجانب الآخر من الطريق فإذا ما أوقف الطريق جرى المدعي وترك فاعل الخير للعنات أصحاب السيارات وهلم جرا من الألاعيب التي لم تخل منها هذه الساعة التي تسبق توزيع التمور على السيارات وقت أذان المغرب، فيتحول الشياطين الذين يحيكون الخدع في المارة إلى ملائكة يبتغون رضوان ربهم.

كانت أيامنا الجميلة مقضية بين المسلسلات والفوازير ولعب الورق خاصة لعبة "الشايب" ليحكم على الخاسر بأحكام تزيد من بهجة اللعب وأنس اللمة، ومشاغبة الأصدقاء والمارة والجيران، في روح جميلة يملؤها التسامح وكلمة مكررة "رمضان كريم يا عم" قبل أن يضاف إليه ختمات القرآن التي تنافسنا فيها كشباب في المسجد على عدها، وقيام نتقابل فيها ومشروب العرقسوس الذي كان يصمم إمام المسجد على تقديمه لرواد المسجد رغم أن الأغلب الأعم لا يحبه، وخطب الرجل فينا خطبه، ذات ليلة عن فوائده، فلم أكن أجد أحدا أشد حماسا وإيمانا بالعرقسوس مثل الشيخ عبد السلام رحمه الله.

كانت أول ليلة لي في منفاي الاختياري من دون الأهل والصحبة والأصدقاء "والعزومات" والمسجد والقيام مع الأصدقاء والرواد الكبار للمسجد "البركة" الذين كنا ننعم بدعواتهم المستمرة بالحفظ والتبصر والثبات على الأمر، أول ليلة من دون تراويح في مسجدي الذي تربيت فيه وكنت أحرص على أن أصلي فيه ليالي كثيرة في رمضان رغم بعد مسكني عنه، ورغم وفاة الإمام نصير العرقسوس، ظل المشروب الرسمي للمسجد في التراويح، وكأن صلاة التراويح في المسجد كانت برعاية خضر العطار، ليلة لا أحد يعد لك فيها إفطارا، ولا أحد يستضيفك لتأكل أكلا بيتيا تعوض به ما فقدت من عناصر غذائية طوال النهار، فقط مطاعم تقدم نفس الطعام الذي كنت تأكل طوال أشهر ما قبل رمضان، بلا تجويد ولا تحسين.

كما أن رمضان بلا مسلسلات يمكن أن تأخذ منها عبرة أو معلومة أو تتثقف منها، فلم يعد هناك مرجع يراجع والإبداع يقتضي في عصر ما بعد الزمن الجميل الكذب وتزييف الحقائق، لزوم الحبكة الدرامية، وكان الأمر يمر في حدود الأحداث التاريخية التي لم يعشها الناس، ولم يبحثوا في أغوارها، لكن الأمر وصل إلى أن تختلق الأكاذيب وتزيف الحقائق وأصحاب الأحداث ما زالوا على قيد الحياة، ولا ضير فالكل لا يستطيع الرد في زمن حريات ما بعد تشكيل النظام الإقليمي الجديد.

رمضان في منفاي ليس ذلك الذي كنت أعيش، رغم وجود الأهل والأصدقاء الجدد، ورغم تنظيم التجمعات والإفطارات الجماعية، ومحاولات صناعة حاضنة بديلة، لكن الوجوه مهما ضحكت تجد في وجه كل من تقابل من رفقاء المهجر مسحة حزن واشتياق، اشتياق للأهل والأصدقاء والذكريات، الكل يريد أن يصنع رمضان كالذي يحب، لكن هيهات مهما استحضرنا المواد الغذائية الملوثة من مصر، ومهما استحضرنا زينة رمضان وفانوسه، ومهما استمعنا إلى الشعراوي قبل المغرب ولأذان المغرب من الشيخ محمد رفعت، وأغاني رمضان في الليل أو النهار، فرمضان في مصر "حاجة تانية".

ولأن الله قد أنعم على الإنسان بنعمة الأمل، فإن الحلم سيبقى والعودة ممكنة، ورمضان سيعود كما عشناه وعشقناه، لأن رمضان نفسه هو من علّمنا الصبر وعرفنا النصر.