حياتنا بين الجمع والفردية

عندما نستعرض الحياة في قديم الزمان سنجد أن أسلوب العيش فيها يجنح للجماعة أكثر من الفرد، ويتضح تأثير ذلك على قرارات الفرد حينها التي تتخذها الجماعة عنه من أجل عوائد المصالح التي تنشدها مثل الزواج من قوم معينين من أجل بعض الفوائد المشتركة.

وحينها لم يكن الأمر غريبا، إذ كانت حياة الإنسان لا تخلو من كونها في بادية نائية يلتف فيها الناس حول القائد، أو قرية صغيرة يحتمي فيها كل جمع بحيزهم الخاص، فيفرض عليهم الخوف من المجتمع اتخاذ القرارات الجماعية عن الفرد الذي يُسمح له فقط بقول: تم.

وتواصل الواقع بعد ذلك مرسخا فكرة الجماعة لا الفرد وفكرة الجمع لا الفردية من خلال الكلمات التي نسمعها، مثل "هذه خصوصيتنا، ماذا يقول عنا الناس؟ ماذا سنقول للمجتمع؟ يجب أن تكون واجهة إيجابية لنا، لا تتزوج بنت فلان، هؤلاء الناس لا نتشرف بهم، نحن نفهم أكثر منك، لا تخرج عن الإطار"، وغيرها من العبارات التي قد تتضمن في بعضها شيئا من التخويف والعنصرية والفوقية والسيطرة الجماعية على الفرد الذي يجد نفسه في حالة لا يستطيع الفكاك منها بدعوى أهمية بقاء الصورة الكاملة زاهية أمام الجميع.

ورسَّخت فكرة تغلغل الجماعة في حياة الفرد وسلبه أكثر قراراته مبادئ كثيرة، مثل: المواعظ الزائدة، وادعاء المعرفة رغم الجهل فقط بحجة كبر السن، والتحكم المفرط، وحب التملك، وتقديم مصلحة الجماعة على الفرد، والاتهامات المشيطنة الباطلة، والتشكيك في الأفعال والنوايا، وغيرها من العوائق التي يسميها أحمد الشقيري "الكلاكيع"، والتي يحاولون بناءها كمطبات مرهقة وحصون شاهقة أمام الفرد الذي لا يعبأ أحد به أمام الشكل النهائي للمجموعة.

ثم ماذا؟ انتقلت وبشكل متسارع الحياة من القرى الصغيرة إلى المدن الكبيرة ليصبح إيقاعها سريعا جدا، فوجد الفرد نفسه أمام حياة جديدة يحتاج فيها إلى اتخاذ قراراته بنفسه بعيدا عن تأثير الجماعة، فتحول البيت الكبير إلى مجرد شقة صغيرة جدا في عمارة شاهقة، وأصبحت الكثير من الأسر الصغيرة تناضل وحدها بعيدا عن امتداد آثار الأسرة الكبيرة، وتحاول اللحاق بسرعة الحياة ومتطلباتها الكثيرة.

وساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز الفردية، حيث ضخمت الفرد الذي أصبحت له حساباته الخاصة التي يتواصل فيها باسمه مع العالم، ويصدر آراءه على صفحاتها، ويتخذ قراراته بناء على ما يراه في بوتقته الضيقة.

ولم يعد الكثير يبحث عن رأي الكبير، ولم يصبح أغلب الجيل مشغولا بالأمة أو حتى بالجمع القريب أو البعيد أو حتى بلوم الذات وتضخيم الخطأ وتوسيع دائرة العيوب، إذ ضخمت شبكة الإنترنت أناه، وشغلته صروف الدهر وإيقاع الحياة السريع عن عالمه الحقيقي، فوضع سماعته الصاخبة في أذنه وربط حذاءه جيدا وركض وحده في زحمة الحياة.

إن إنسان اليوم في الأغلب يلاقي حياته بفرديته الكبيرة ولن أقول الكاملة، فما زال العديد من الناس يحملون فكرة الانسياق خلف الجماعة وتلبية جميع طلباتها حتى لو كانت عكس رغباتهم.

لكن الذي نراه اليوم يكمن في طغيان صوت الفرد على الكثرة بسبب زحف الحياة نحو المدينة، وبسبب تحولات العصر نحو طريقة أسلوب الحياة الجديدة التي يتخذ فيها الفرد قراراته ويتحمل نتائجها وحده بعيدا عن كل شيء.

وهنا نشخص الحالة كما هي دون وقوف في صف الفرد أو الجماعة، وبالتأكيد أن سلب الجماعة قرار الفرد قد يكون أحيانا مشكلة، وأيضا قتال الفرد وحده بعيدا عن التعاون مع الآخرين مرهق أيضا، وربما يكمن الحل في الجمع بينهما، ولكن كيف ذلك؟