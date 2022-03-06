أفغانستان وجع القلب

كان لقاء عابرا مع جراح القلب سيد خالد راشد لدى وصولي إلى كابل في بداية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقد بدأتُ مهمة إعلامية يتوقع أن تستغرق 3 أشهر، وقال لي الطبيب راشد، وهو الرئيس السابق للجمعية الطبية الإسلامية في أفغانستان، إنها شجعت عددا من أعضائها على إقامة مستشفى خاص أطلقت عليه اسم الحياة، وهي تتحسب من انهيار النظام الصحي في البلاد الذي يزداد تدهورا.

وعدّد الجراح الأفغاني الشاب أسبابا كثيرة لقلقه، أبرزها: أن القطاع الصحي اعتمد على مدى عقدين اعتمادا شبه كامل على الدعم الخارجي، وبعد التغيير السياسي انقلب الدعم إلى حصار وعقوبات دولية، وفتح باب الهجرة للأطقم الطبية المؤهلة، وتوقف استيراد المعدات الطبية بالكامل.

مستشفى الحياة

كان لزاما عليّ العودة بالطائرة من هرات إلى كابل إثر تعرضي لأزمة قلبية، والتوجه من المطار إلى مستشفى الحياة الذي حدثني عنه الطبيب راشد، فربما لا يوجد أجنبي يضع في حسابه العلاج في مستشفيات أفغانستان، بخاصة الصحفيين الذين يَنقلون معاناة من فيها، وعادة ما يكون الخيار الأول عند الشعور بالألم هو التوجه إلى المطار ومنه إلى أقرب دولة تتوفر فيها خدمات طبية جيدة.

كان في حسابي أن هدف زيارة المستشفى لن يتجاوز إجراء الفحوص الطبية الضرورية لتشخيص الحالة، فما رأيته من مستشفيات هرات وقندهار لا يشجع على مواصلة العلاج في أفغانستان، لكن حسن الاستقبال من الممرضين والأطباء بعث لديّ راحة نفسية لا توصف بعد قلق وتوتر طويلين.

وزاد من الطمأنينة مرافقة زميلين من مكتب الجزيرة في كابل، وتعاون وتنسيق كاملين من قبل أصدقاء أفغان منهم من لم تنقطع علاقتي بهم منذ 30 عاما وآخرين حديثي عهد بهم مثل الدكتور صهيب رؤوفي الذي تعرفت عليه أثناء دراسته لمرحلة الدكتوراه في اللغة العربية في ماليزيا.

اسم على مسمى

لم يُطلب مني عند بوابة مستشفى الحياة انتظار الانتهاء من الإجراءات المعتادة في المستشفيات الخاصة، التي يغلب عليها عادة العامل المالي والهم التجاري، فنقلت مباشرة إلى العيادات الداخلية لأجد طبيبا متخصصا في أمراض القلب مستعدا للبدء بالفحوص، وكان يبدو واثقا ومتمكنا وصاحب مشاعر إنسانية، فكان الدكتور خالد سهيل يحدثني كأن بيننا صداقة طويلة.

بعد إجراء الفحوص اللازمة، انتهى الدكتور سهيل إلى ضرورة الإسراع في إجراء عملية زراعة شبكية في أحد شرايين القلب الثلاثة المغلق بالكامل، وأن أي تأخير قد يعني ضررا أكبر للقلب.

كان ترددي واضحا وكذلك رغبتي في إجراء العملية في مستشفى بدولة معروفة بتقدم الخدمات الصحية، لا سيما في مجال علاج أمراض القلب، وبتوفر الأجهزة الحديثة التي قد لا تتوفر في مستشفى الحياة أو في عموم أفغانستان المنهكة بالفقر الحرب وضعف الخدمات.

لكن الدكتور سهيل رد عليّ بهدوء وطمأنينة أن "العملية التي تجرى لك لن تحتاج لأكثر من الأجهزة الموجودة لدينا، وهي أحدث الأجهزة في هذا المجال"، وأن إجراء العملية نفسها في مكان آخر بعد أيام ليس إلا مضيعة للوقت، وتوقع زيادة الضرر، لا سيما أن رحلات الطيران غير منتظمة من وإلى أفغانستان، ناهيك عن فترة الطيران الطويلة التي تستغرق ساعات، فكانت الموافقة على إجراء العملية.

توكل وثقة

بعد اطمئنان الدكتور سهيل على جاهزية غرفة العمليات وطاقمها، خرج وصلى ركعتين وعاد ليباشر العملية التي استغرقت نحو ساعة ونصف، ولم يمض وقت طويل حتى عاد إلى غرفة العناية المركزة ليجري فحوص ما بعد العملية، فاستبشر وجهه وتهلل، وقال "لقد عاد إليك قلبك بالكامل".

أمضيت وقتا ممتعا مع طاقم غرفة العناية المركزة، وتحولنا إلى أصدقاء في غضون يومين، وكان المشرف على الغرفة صارما منع الزوار من دون جرح مشاعرهم وهو يصرفهم بابتسامات عريضة.

لقد صنّف مستشفى الحياة في عام 2020 على أنه أفضل مستشفى في أفغانستان من حيث الخدمات المقدمة بما يتعلق بجائحة "كوفيد-19″، وقالت لي إدارة المستشفى إنها واجهت صعوبات كبيرة في تحويل المبنى المستأجر والمصمم ليكن مجمعا سكنيا إلى مستشفى، ورغم التحديات المادية الكبيرة فإن إدارة المستشفى تأمل أن تتمكن من بناء مستشفى مصمم هندسيا ليكون مستشفى.

طبيب الفقراء

يتخذ طبيب باطني من تسوية عمارة في مدينة هرات الأفغانية عيادة خاصة، ومراجعوه من متوسطي الحال، ذلك لأن فقراء أفغانستان لا يقدرون على دفع رسوم الكشف الطبي الذي يعادل دولارين فقط، وقد أطلق على نفسه منذ بداية عمله في مجال الطب لقب "فقير يار" الذي يعني صديق الفقراء.

سألت الدكتور نبيل فقير يار أثناء معاينته لي عن أبرز تحد صحي تواجهه أفغانستان، فأجاب بسرعة بدهية بالفارسية "فقرِ عِلم"، ولم أتوقف عند رده الذي يقصد به قلة الوعي الصحي عند الناس.

كورونا

البداية كانت مع الاشتباه بالإصابة بعدوى كورونا، فتوجهت إلى مستشفى هِرات الحكومي، إذ إنه الوحيد المخول في المدينة بفحوص "كوفيد-19" بتعاون من منظمة أطباء بلا حدود، وهناك خُيّرت بين العودة في اليوم التالي أو الاتصال بفريق متنقل ليأخذ العينة في مكان إقامتي، فاخترت الثاني لأنه أسرع، لكن الممرض جاءني بعد 24 ساعة، وبعد 4 أيام من الاتصالات والمتابعة أُخبرت بأن النتيجة إيجابية.

انتابني كثير من مشاعر تأنيب الضمير لاحتمال تسببي بعدوى كثيرين، وتذكرت كلمة "فقرِ عِلم"، وقررت العودة إلى الدكتور بعد أسبوعين من ظهور أعراض المرض، فطلب إجراء فحوص مخبرية في مستشفى قريب، وفيه دخلت في جدال مع موظف المختبر لإقناعه بأخذ عينة من الدم للفحوص.

تحملت ألم بحث فني المختبر عن الدم في أوردتي بتحريكه الإبرة يسرة ويمنة وإلى أسفل وأعلى ونقلها من مكان إلى آخر، لكن ما لم أتصوره أنني عندما عدت لتسلّم النتيجة تبيّن لي أنه عمل اختبارا واحدا فقط من 3 اختبارات مطلوبة، بحجة أن الطبيب لا يفهم ولا حاجة إلى هذه الفحوص.

عملت الفحوص المتبقية في مختبر آخر، وعدت للطبيب فقير يار، وبعد معاينة تخطيط للقلب نصحني بمراجعة طبيب مختص، لكن تجاربي ومشاهداتي لأوضاع 3 مستشفيات في مدينة هرات جعلتني أؤجل فحوص القلب إلى ما بعد مغادرة أفغانستان، وقد كنت مطمئنا لنتيجة آخر فحص طبي أجريته قبيل بدء مهمة أفغانستان التي بدأت في بداية ديسمبر/كانون الأول 2021.

تراث وطب

انشغلت بكتابة مادة صحفية، في يوم جمعة، تتناول تراث هرات الإنساني والثقافي المهدد بالاندثار، وكانت الكتابة ممتعة في حضارة تمتد إلى أكثر من 8 آلاف عام، وكيف لا تكون ممتعة وأنا أستذكر تراث أبي بكر الرازي الذي دفن في المدينة وجهوده في مجال الطب وابن سينا الذي عاش في منطقة أخرى في أفغانستان، وعبد الرحمن جامي أبرز الفلاسفة والشعراء، والعالم المجتهد عبد الله أنصاري الذي يحلو لكثيرين تسمية هرات باسمه، مدينة أنصاري، ويطلق عليها العامة "الهرات الشريف" لمكانتها العلمية والثقافية، ويسردون أساطير كثيرة للدلالة على مكانتها المقدسة.

أقرأ روايات عن سبب بناء منارات هرات التاريخية العشرة بزخارفها الرائعة، والتي كانت إحداها تقول إن الملكة غوهر شاد بنتها بتوصية من الرازي لأبحاث علم الفلك، وتناقضها رواية أخرى بأن غوهر شاد، التي ورثت عرش زوجها شاروخ خان في ذروة عهد التيموريين، أرادت أن يخلد اسمها في التاريخ.

لكن المؤرخين يجمعون على أن منارات هرات كانت تتويجا لمجمع علمي حضاري، وأن بداية انقلاب المنحنى كانت مع سقوط الإمبراطورية التيمورية، وكلما اجتاحت قوة غاشمة المنطقة تآكل معها جزء من هذه الحضارة إلى أن جعلتها الحروب الأخيرة فقيرة علم.

توقفت عن الكتابة في وقت متأخر من الليل، لعلي أعود صباحا فأراجع ما كتبت وأنقحه، لكن النوم كان مضطربا، ويزداد معه شعور بالإرهاق والقلق، وبدأت آلام تأخذ مجراها من الصدر إلى العنق والكتفين.

استشعرت الخطر وبدأت أبحث عن طريق للوصول إلى مستشفى قريب، لكن وسيلة النقل لم تتهيأ إلا عند الفجر، وكانت نتيجة الفحوص الأولية هي الإصابة بنوبة قلبية، فسارع الطبيب المناوب إلى تزويدي بالأدوية والمحاليل الضرورية لإنقاذ الحياة.

نقلت إلى قسم القلب في المستشفى، وأمضيت فيه ليلتين منعت فيهما من الحركة نهائيا، ولكن من دون إجراء فحوص إضافية، وبوصول مدير مكتب الجزيرة في أفغانستان -حميد الله محمد شاه- من كابل اتخذ قرارا عاجلا بنقلي إلى مستشفى في كابل، لإجراء الفحوص المطلوبة.

وكان الخيار مستشفى الحياة أو بلغة البشتو (الحيات روغتون) الذي تجاوز بجدارة انهيار البنية الصحية في البلاد، ولم يكن ذلك ممكنا بإجماع الإدارة والأطباء من دون المواءمة بين ما هو مهني وإنساني وتجاري.