وجع البعاد.. محمد عمارة

شيء كـ"وجع البعاد" أصابني عندما علمت في زحام فورة كورونا بوفاة محمد عمارة، كأنك تفارق من عايشت عن قرب ولو بعد مكانه وجسمه، لكن طريقة تفكيره وتدفق عبارته بغير تكلف ولا تعب للسامع كانا سببا للقرب رغم البعد، حتى ليبدو لك كأنه ابن الريف المصري ذاته بحلة مدنية وألفاظ عقلانية.

"وجع البعاد" تشعر به مع غربة الفكر والتدين الوسطي، وسط زحام الهجمات العشوائية التي تنسب نفسها للنقد وترتكب الهدم بلا وعي ولا استيعاب، بل بقصد لنشر الجهل والتجهيل.

محمد عمارة رحل دون ضجيج من مكانه الذي أوى إليه في أخريات الأيام وخريفها، تاركا وراءه علامة فارقة، فجيله في الفكر العربي هو جيل المثقفين الرحالين الذين بدؤوا في مجال فكري وانتهوا في غيره، بل إلى نقيضه.

وهو أحد أولئك الجيل الذي واكب تحولاته الفكرية هزيمة 67، وإخفاق المشروع القومي، والتنظير الاقتصادي الاشتراكي، كما أن تحولاته الفكرية اتسمت بأنها ذات نفس هادئ، فهو لا يصرخ سواء كتب أو تحدث، وإن انتقل من النقيض إلى النقيض وإن خالف ما قال سابقا.

ولم يبد منه -في ما اطلعت- تشف أو خصومة مع رفاق الطريق القدامى، ولم يدخل في مناوشات فكرية مع أحد، بنى توجهاته دائما كالمهندس المعماري أو الكاتب الرصين، يمكن القول إنه كان الوجه الآخر للشيخ محمد الغزالي، فهو الغزالي بغير جبة أو عمامة وبمزيد خبرة في الفكر المخالف.

بهذه الخبرة في الفكر المخالف تمكن عمارة من شحذ أدواته وتقديم شهادته عليه، والدفاع بالأسلحة الهجومية ذاتها عما استقر في قلبه، فانطلق يدافع بهدوء وأناة العارف بما لدى الآخر من خطط، فكان يقدم في المناظرة حين يرى الإقدام عزما، ويحجم حين يرى الإحجام حزما، تاركا المجال للمخالف، ليعاود الرد بهدوء وبصيرة.

لم نعِ عمارة إلا في مرحلة استقرار فكره، ووعيه على سمت واتجاه محدد، ورأيناه وهو يرد وينافح عن الميراث بمواجهة نوال السعداوي، ويواجه بمقالاته الهجمات المتتابعة على الدين.

وفي الوقت ذاته، رأيناه بشكل أقل بروزا وهو يحاول بناء معالم العقلانية الوسطية، فيتحدث عن عالِمَي الإحياء الديني محمد عبده والأفغاني، ويتناول تراث المعتزلة أخذا وردا وتحقيقا، ثم يعاود الحديث محققا لمختلف معالم حقبة الإحياء في القرن الـ19، فيحقق ما كتبه قاسم أمين ورفاعة الطهطاوي.

ولا يغيب عنه الواقع فيتناول 11 سبتمبر/أيلول ويسميها قارعة سبتمبر، ثم يعيدك إلى السيرة فيكتب عن الحبيب صلى الله عليه وسلم، وعن عمر وعلي رضي الله عنهما، ثم يهاجم الغلاة من كل جماعة وديانة، ويحرص على ضبط المصطلحات فيخصص لها كتابا، وبين هذا وذاك يكون في مجمع البحوث الإسلامية ويشرف على مجلة الأزهر وتحريرها.

محمد عمارة مشروع كبير يتقاطع في التنظير مع تيار الوسطية، ويتقارب وطنيا ومصريا في كثير من الجوانب مع طارق البشري، فلو وضعت هذه الأضلاع معا لعثرت على الوسطية المصرية التي كانت ديدن مصر منذ عرفت الإسلام، فقد عرفت ذكاء عمرو وسياسته وزهد عقبة بن عامر رضي الله عنهما، وبين هذين تأرجح التابعون فيها، فكانت وسطية تجري مع النيل بهدوء لا عنف فيه.

وهكذا كان مشروع عمارة الذي ينتظر من يلتفت له فيتممه، فلسنا اليوم في سياق التأسيس كما كان الحال في زمن صحوة السبعينيات والثمانينيات، ولا في الدفاع كما وقع في التسعينيات، ولا في موقف المناضلة كما في الألفية الجديدة، بل نحن بصدد تأسيس جديد يلتفت للتحديات، لكنه لا يبني على ردود الأفعال فكرا، بل يستعيد ويستنبت الأفكار في تربة الواقع من جديد.

مشروع عمارة الفكري تناول مواضيع شتى نقل بها الفكر الإسلامي من ساحة الفقهيات والدفاع الدعوي إلى الجدل العقلي والإثبات البرهاني، فقد أخذ في تنقلاته في كل مرحلة شيئا جديدا ومضى به قدما، ولئن كان قد رحل فإن أثره خالد يقتضي تتبعا واستيعابا ونظرا وتفكيكا، فالحديث عن المناقب جميل، لكن الاقتباس والإفادة والمضي قدما بالمشاريع خير وأبقى في ما أحسب.

فالوسطية اليوم لم تعد وحدها مقولة كافية، بل تقتضي إضافة البعد الروحي والاعتناء به لتكميل سلوك الفرد المسلم، فإن كانت الوسطية وجهة النخبة وحراك الصفوة فإنها اليوم بحاجة للانتقال إلى فضاء الأفراد وتوجيههم تربويا بعد أن قدمت تراثا فقهيا يحتاج بدوره لغربلة ونظر.

محمد عمارة رحل تاركا فكرا رصينا وبناء محكما وزاوية كبيرة ستفيء إليها الأجيال وتتلقى منها، لكنها ستحتاج دوما للانطلاق إلى الأمام.

رحم الله محمد عمارة وتقبل عمله في عليين.