نخب اللاجئين الأفغان والأوكرانيين.. تمرين أفغانستان في صراع الدول الكبرى

لم ينس العالم مشهد تدفق آلاف الأفغان على مطار كابل في شهر أغسطس/آب من العام الماضي، والذي تزامن مع حالة هلع هستيري انتابت أركان النظام الأفغاني السابق، ويعود سببها إلى الأجواء التي خلفها انسحاب القوات الأميركية وزحف طالبان المفاجئ على العاصمة، واستذكار كثير من المواطنين سلسلة العقوبات الدولية التي فرضت على بلادهم في عهد طالبان الأول، والتي كانت سببا في تفاقم الفقر والبطالة.

لقد نشطت الدبلوماسية الأميركية في الأشهر التي سبقت سقوط حكومة أشرف غني لتوفير ملاجئ في الدول الحليفة لمن يوصفون بالمتعاونين معها، وهو ما يشير إلى أن واشنطن استشعرت مبكرا عبء اللاجئين الأفغان وكانت تبحث عمن يقاسمها إياه.

لكن مغامرة آلاف بحياتهم لدرجة التعلق بطائرات الإجلاء المقلعة قد لا يوجد له تفسير سوى انعكاس لسلوك الولايات المتحدة أثناء تنفيذ الاتفاق مع طالبان، والذي فسره حلفاؤها الأفغان بصفقة أميركية طالبانية تقضي بالتضحية بهم لا محالة، وبذلك فإن الفرار هو الطريق الأسلم لتفادي ما هو آت.

سلاح جديد

الإرباك الذي تسبب به تدفق اللاجئين الأفغان للدول الغربية، نبّه موسكو إلى سلاح يمكن استعماله بمهارة لردع حلف شمال الأطلسي "ناتو"(NATO) من التمدد على حساب نفوذها، وفي محيطها، ومن دون سابق إنذار تفاجأ الأوروبيون بتدفق أعداد هائلة من اللاجئين إلى بولندا عبر بيلاروسيا.

فمينسك التي حافظت على سوارها الحديدي بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وكانت من أكثر الدول تشددا في منح التأشيرات السياحية، انتعشت شركات السياحة والسفر فيها في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين.

لقد استقطبت شركات السياحة والسفر في بيلاروسيا آلاف اللاجئين من الدول المضطربة لا سيما في الشرق الأوسط مثل العراق واليمن، وروى لاجئون تمكنوا من عبور الحدود من بيلاروسيا إلى بولندا ومنها إلى الدول الأوروبية الأخرى أن شركات السياحة البيلاروسية قدمت لهم تسهيلات الوصول إلى الحدود البولندية، مع تحذير واضح من أن لا عودة إلى الوراء.

استنفرت دول الناتو لمواجهة ما عرفت بأزمة اللاجئين عبر بيلاروسيا، وتبادلت مع روسيا الاتهامات بشأن حقوق اللاجئين وحقوق الإنسان، وعادت روسيا لتذكر دول الناتو بالمسؤولية عن الاضطراب في الدول التي يتدفق منها اللاجئون، بينما استعملت القوات البولندية النار الحي لصدهم، وبقدر ما استفز اللاجئون دول الناتو فإنهم أحرجوا حكومات بلدانهم مثل العراق، ولم تهدأ العاصفة إلا بإعادة من تبقى من اللاجئين العالقين على الحدود إلى بلدانهم الأصلية.

وبعد نحو 3 أسابيع من الحرب التي شنتها روسيا على أوكرانيا، وعسكرة القوات الروسية على مشارف كييف، يعتقد خبراء عسكريون أن القوات الروسية تتلكأ عمدا في حسم المعركة، فهي برأيهم حريصة على إثارة هلع كذلك الهلع الذي أحدثته الولايات المتحدة قبيل سقوط حكومة أشرف غني في كابل، ولكي تكون النتيجة واحدة وهي تدفق ملايين اللاجئين الأوكرانيين إلى دول الاتحاد الأوروبي.

إن استيعاب اللاجئين الأوكرانيين أصبح الشغل الشاغل لدول الناتو بخاصة أعضاء الاتحاد الأوروبي، وقد تجاوز عددهم 2.5 مليون لاجئ في أقل من 3 أسابيع من بدء الحرب، وهو مرشح لزيادة مضطردة. ووضعت روسيا دول حلف شمال الأطلسي في ورطة، فلا هي قادرة على التخلي عن أوكرانيا ولاجئيها، ولا هي قادرة على إنهاء الحرب، فمن وجهة نظر الكرملين، الحرب يجب أن تستمر ما دام أنها توجع الناتو وليس حكومة حليفه زيلينسكي فحسب.

بروفة مع الفارق

واضح أن الولايات المتحدة أرادت الاستفادة من تجاربها الأفغانية، أو أنها جعلت من حصار حكومة طالبان تمرينا (بروفة) لحصار دولة كبرى بحجم روسيا، فقد حرمت الولايات المتحدة أفغانستان ذات الأربعين مليون نسمة من كود الحوالات المالية العالمية (سويفت)، وفرضت حصارا جويا على الطيران من وإلى أفغانستان، ومنعت كل وسائل التجارة العالمية مع الأفغان.

نجحت بروفة الولايات المتحدة في أفغانستان باعتبارها صورة مصغرة لأساليب حرب جديدة، لن تَستخدم فيها الصواريخ والطائرات، وإنما ما بيدها من بطاقات تسيطر من خلالها على اقتصادات الدول، لكن نَخب كأس كابل قد تشربه واشنطن وموسكو معا في كييف.

فروسيا القيصرية الجديدة تملك من البطاقات ما يمكنها من محاصرة واشنطن والناتو على قدم وساق مع بطاقات الناتو ضدها، وقد فعّلت العملة الرقمية ردا على حظر سوفيت، ولم يستبعد مراقبون قطعها الإنترنت العالمي بعد تفعيلها الإنترنت السيادي، وهو ما لا تملكه حركة طالبان، وحققت روسيا بوتين أولى أهدافها بإحباط انضمام كييف للناتو، والقادم أعظم.