نحو عالم أكثر سرعة.. هل صرنا أسرع من الطبيعة؟

تغلغل لظى السرعة في أعماقنا حتى أصبحنا في لهاث لا يهدأ خلف السرعة العالية في كل شيء، فنحن في الغالب صرنا نريد امتلاك كل شيء بسرعة لأننا نشعر بالملل السريع.

ولم تعد لدى كثير منا طاقة الصبر على كثير من الأشياء؛ فما أن نجلس لمشاهدة فيلم حتى نشعر بالملل في بدايته أو وسطه، وما أن نتصفح صفحاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي حتى نجدنا نتابع من هذا المقطع دقيقة، ونخرج إلى مقطع آخر، ونقرأ نصف تغريدة، ونُسرِّع صوتيات واتساب إلى أقصى درجة؛ مما جعلنا نستغرب بطء الناس في الحديث، وغيرها من الأفعال التي نقفز فيها من هنا وهناك، مما يؤكد أننا قد أصبحنا أسرع من إيقاع الحياة الطبيعي.

ولم نكتف بذلك؛ إذ أضحت أفكارنا سريعة ننتقل فيها من فكرة إلى أخرى، وتتقلب مشاعرنا بتقلبات قلوبنا، ولا نثبت على قرار، ولا نبقى على شيء! فكل شيء يتغيّر ويتبدل لدينا بسرعة فائقة، وكل شيء نريد الحصول عليه بعجلة تتوافق مع ما وصفنا الله به في سورة الأنبياء (خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ).

نعم، لقد كتبنا على ذواتنا (قد سيروا)، وضبطنا إعدادات شخصياتنا على تسريع كل شيء، فلم يعد للكياسة والتأني والهدوء والتبصر والتفكير المتزن مكان في حياة كثير منا، خاصة نحن الشباب والشابات صرنا نضبط توقيتنا على الثواني لا الساعات، واللحظات لا الأيام!

فقطعنا ما يقال عنه بالعامية "الريوس" الذي يعني خط الرجعة، ومضينا كما يقال أيضا بالعامية "مصفين الطبلون"، الذي يعني وضع السيارة في أقصى درجات السرعة، وقد أطفأنا الأنوار، مُكبين في ذلك على وجوهنا لا ندري إلى أين وجهتنا؟ ولا نعرف هل نحن داخل الطريق أو على الرصيف؟

إنه صراع "القوة والاتجاه" الذي يسكننا، ونمتلك فيه "القوة" في كل شيء، ولكننا نفقد فيه "الاتجاه" الصحيح في كثير من دروب الحياة.

ونرى بعيون أفئدتنا، وننظر من نوافذ بصيرتنا إلى الجوانب الكثيرة الخفية في هذا العالم الواسع، ولأننا نحتاج إلى الاتجاه الصحيح في الحياة فيتحتم علينا الاستمتاع ببناء عادة الهدوء والتؤدة فينا، التي امتدحها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث عدة، والتي تبدأ من التأني قبل كل شيء، ذلك التأني الذي سيجعلنا نتعامل مع الحياة بطبيعتها الهادئة لا الجامحة، وسنتفاعل بروية مع كل ما نراه في الحياة الافتراضية أو الواقعية لنكسب ذواتنا قبل كل شيء، ونستمتع باللحظة مُجردة كما هي، ونرتوي بالمشهد بصورته البانورامية الشاملة، ونستأنس بجمال "الآن" بكل ما فيه من حيوية الحياة وجمال الحضور المستغرق في روعتها الكاملة؛ لنجني ثمار السلام الداخلي، ونحصد روائع السكينة المطمئنة، فلا يمكننا استنشاق رائحة الورود في البستان ونحن نسير بجواره داخل سيارة تسير بأقصى سرعتها.