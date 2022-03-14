هبّة فلسطين.. ما وراء السور

بعد المشاهد التي شهدتها في بداية هذه الرحلة، وما ألقته صوبي من الخيبات الناجمة عن صدامي الخاسر مع الحقيقة المجردة، وتحطم فقاعة الأمل البلورية وانغماس شظاياها في وجداني، وجدت الدنيا كأنها تقتطع من فؤادي مساحة ثم تملّكها للشك، بعد أن كانت للسكينة موطنا وبيتا أول عزمي على شد الرحال من أكناف بيت المقدس إلى عقره، إلا أنها -أي الرحلة- لم تتوقف هنيهة عن تعليمي كيف تكون سرعة تبدل الأحوال؛ فقد بدأت الرحلة في قلق واريته بالعزم، ثم أتيت أرض الشيخ جراح، لأجد الواقع شيئا غير الذي أملت، واضطرب جأشي وأنا أراجع تمثيلي دور المتحدي وأنا في حقيقة الأمر لا أملك للتحدي أدواته وما جهزت للموقف من الأسباب لا يضمن لي الظفر، ولكن همسا راودني مرة بعد مرة كان يدعوني للصبر، كلما شطّ بي الفكر وراح يخبط خبط عشواء، ربما كياسة وربما قلة حيلة، فكيف كان لي أن أصنع في ذلكم الموقف؟ ليته كان هناك من يرشدني فأتبعه!

أكملت وحيرتي معي حتى بلغنا مسجد الحي، هي تقول لي "ماذا ستفعل؟" وأنا صامت غارق في التفكير، أرجو منه الراحة! دخلت المسجد بوجه بارد وقلب عليل، ولكن سرعان ما امتزجت نفسي مع آيات القرآن أتلوها وتتلى بجانبي، لتركد في نفسي عواصفها، ويخفّ بعض الشيء اضطرابها. لم نطل المكوث في مسجد الحي، ولو أن السكينة التي بثت في أركانه أتتني شخصيا بالمدد والراحة. أكملت المسير صوب المسرى المبارك، وذهني لا يتوقف عن البحث والعمل والتذكر حتى أتعبني، وفي خضم تقليبه وبحثه، وجدت صوت ملك بني الأحمر ينقش على محاريب أفكاري:

لا غالب إلا الله.

أقول إن الغرابة التي عشتها في تلك اللحظات تصلح لتأليف كتب ومراجع، لا أعرف ما سيكون عنوانها ولا مضمونها، ولكنها كانت كثيرة ومتنوعة. ووجدت نفسي تسكن إلى تلكم النقوش وترحب بها؛ فعليها أخذت سكينة التوكل تنغمس في، طاردة تلكم الأفكار من خلدي فكرة تلي أختها، ليقف تفكيري عند نقطة واحدة ويتبنّاها تباعا. إنها القدس، وليست قدسي أنا، هو بيت الله المقدس، وليس بيتي الذي أسعى في الذود عنه، وكم كان عبد المطلب ذا حكمة عندما رماها في وجه أبرهة وجيشه الجرار:

للبيت رب يحميه.

ببساطة تتفجر منها الحكمة، نعم إنني بكل بساطة لا أقدر؛ إنها قضية الله التي تسير كأنامل دقيقة محكمة على خيوط أنوال أقداره، تنسجها بالحكمة والإبداع اللذين لا يقف عندهما عقل، ولا يحيط بنواحيهما من الناس محيط، وما أنا في غاية الأمر إلا فرد جاء من أقصى الجليل يسعى، وما علي سوى إتقان السعي والإخلاص فيه.

سرت ورفيقي مقتحمين أروقة البلدة القديمة العربية بعد أن اجتزنا السور الذي يفصلها عن جديدها العبري، سور يقذفك من القرن الـ21 بمرارته إلى قرون غابرة بحلوها، ولكل قديم -كما قيل- وقاره الخاص وجماله المتفرد. داخل هذه الأسوار وجدنا الآية تنقلب، كأنه عالم مخفي في رحم عالم آخر؛ فالشرطي المتعجرف خارجها يقف داخلها وضيعا مهمشا، لا يأبه لوجوده أحد من سيول العرب العارمة، الذين قدموا من أقطار الأرض كافة، ثم وقفوا أمامه، يقاومون إجرامه بالعناد في كل حركة يتحركونها وكل نفس يتنفسونه، فهو يأتيهم بالظلم والاستبداد، وهم يجيبونه بممارسة الحياة كما يريدون هم، لا كما يريد لهم هو.

تقع عيني على فتاة قد بلغت الحلم حديثا، جاءت بها أمها إلى القدس لتشتري ثوبها الشرعي الأول من الأراضي المباركة، تقف عند البائع، وفي بداية عمرها الجديد، لعلها حدثتها عن مريم العذراء، وفاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وسلم)، وغيرهن من رموز العفة والاستقامة. والبائع يعرض أمامها الفساتين والجلاليب، بألوان داكنة وأخرى زاهية، ويحلف لها الأيمان جميعا أن البضاعة أصلية قد استوردها من بلاد آل عثمان، الأم تغمغم تمهيدا لتمارس عليه مهاراتها في المساومة، وعلى محيا البنت أمارات انفعال قد حجبها الحياء عن إظهاره وإفشائه. ومن خلفهما يمر ابن عم عاق، ببدلة سوداء تدل أنه أحد متدينيهم أو طلاب دينهم، يعبر من خلفهن حاملا توراته يقرأ فيها ويدعو ثبورا، فكرت في نفسي، أي ضلال أحدث الإنسان على هذه الأرض وأي عبث أطلق فيها؟

وبعد حين من السير في أرض خالصة العروبة لسانا وهيئة، أرض قد اقتطعها لنفسه التاريخ رافضا تسليمها للحاضر المتآمر؛ انتبهنا إلى أن الشمس قد صغت غربا وصبغت السحاب والآفاق بحمرة بهية وحزينة، محذرة من اقتراب ساعة رحيلها. أخرجت هاتفي من جيبي مسرعا وراسلت الخالة المرابطة "خديجة خويص"، وهي إحدى أشهر المرابطات في المسجد الأقصى، ورمز من رموزه المجمع على حبها وإجلالها في أرض فلسطين، وكانت قد دعتني للإفطار -وقد كنا في رمضان كما تعلم- مشكورة من قبل، عندما أعلنت رغبتي على حسابي في مواقع التواصل شدّ الرحال إلى الأقصى المبارك للرباط. وقد ظهر كرمها لحظة رأت الرسالة، وحثتني ألا يحول الحرج بيني وبين الوفاء بوعدي، فأجبت دعوتها والسعادة ومثلها الإثارة تتدفقان في عروقي، واتفقنا أن أقدم قبيل الأذان بدقائق، فقد كنت لم أزل في طريقي إلى المسجد الأقصى ولمّا أتبارك بدخوله بعد.

قليلة هي المشاهد التي تحبس نفس الإنسان وتحرمه نعمة التعبير، كأنها تقول له "الزم حدّك أيها الفاني!"، ولو سألت من زار حرم الله المكي، أو وقف أمام قبر النبي في يثرب التي نوّرها بنوره والقرآن لعرفت من كلماته عجز الإنسان عن وصف المشهد أو صياغته بالحروف والكلمات، فتلكم المشاهد إنما هي تجلي الروحانية القدسية التي لا ترى بالعين ولكن تبصرها القلوب، وما عجز عن تفسيره العقل كانت أعجز عن مثل ذلك الكلمات! ومن عاين قبة الصخرة شامخة والمسلمون حولها في طواف وقعود ينعمون بأجواء الإخاء والمودة والسكينة عاش تلك الأوقات التي لا تعرف باللسان؛ إذ هي كما أسلفنا لا تستوعب بالعقول ولكن بالأفئدة.

وكان من نعم الله علي في ذلك اليوم أن وصل بيني وبين أصحاب لم أرهم منذ أمد بعيد، وجمعني بآخرين لم أقابلهم إلا في رحاب الواقع الإلكتروني، فأخذ بأيدينا جميعا ليجعل لقاءنا الأول في بيت جليل من بيوته، فما بقي للحواجز والجنود والصراع في ذهني بقية، ورحت أجول في ساحات الأقصى أتنعم بأصوات الأطفال والعائلات والإخوة المتحابين في الله، حتى سكن روعي، وتعافت نفسي، وبرئ ذهني. وقبيل الأذان بقليل رحت أحث خطاي ومحمود -رفيقي الأمين في هذه الرحلة- معي، واتجهنا صوب باب الأسباط حيث مكثت الخالة ورفيقاتها المرابطات على مقربة منه؛ إذ كنّ ممنوعات من دخول الأقصى!

وبعد سؤال بعض الإخوة العابرين من أهل البلد والخبراء بطرقها، وصلنا إلى ساحة صغيرة، وفيها رأيت حلقة من النساء يتلون القرآن وأمامهن بساط عليه قدور الطعام، فألقيت السلام وعرفت بنفسي، ووجدت استقبالا دافئا وطيبا من الخالة ورفيقاتها، وسكبت لي ولرفيقي صحنين من المقلوبة، وهي أكلة فلسطينية معروفة تتكون من الأرز المطبوخ مع الخضراوات والدجاج، وإلى جانبها قارورة ماء صغيرة ووعاء فيه لبن. لم يكن الطعام هو الذي أسعدني، ولو أنني كنت أتضور جوعا وتعبا، ولكنها أجواء الأمة الواحدة، وتجانس المختلفين واتصال حبالهم بحبال بعضهم، كما تتجانس السحب في السماء وتتصل، أمة واحدة، رباط متواصل، وشهر كريم، وعدو بغيض منسي.