عشرة دروس علّمنا إيّاها الأندلس

لعل أهم وأشهر الدروس التي نتعلمها من الأندلس هو أهمية التوحد وكارثية التفرق والحرص على المصلحة الذاتية على حساب الآخرين الذين يشتركون معنا في المصير.. وهذا درس نسمعه باستمرار وهو درس تاريخي فائق الأهمية، لكنني سأتحدث هنا عن دروس أخرى.

سأبتعد قليلا عن الأندلس إلى مدينة سالزبورغ النمساوية، زرت قلعة سالزبورغ الضخمة التي يقارب عمرها ألف سنة، والتي كانت مقرّ حكم الأساقفة الذين حكموا المدينة لقرون وكان الكثير منهم طغاةً متجبرين يترفون على أنفسهم ويفقرون الناس، ككثير من حكام ذلك الوقت.. تشكّل هذه القلعة اليوم معلماً سياحياً بارزاً، وقد لفتت نظري عبارة كتبوها للسياح في القلعة في معرض الحديث عن أولئك الحكام، قالوا:

We should learn to accept and respect our history

and let its figures rest in peace