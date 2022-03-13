روسيا وحلم كسر الأحادية الأميركية

نعيش اليوم في حالةٍ تشبه الحرب العالمية، ولكن بشكلٍ يختلف عن الحروب التقليدية، بسبب التغيرات العالمية والتطورات في النظام العالمي "المالي، التجاري، والسويفت وغيرها"، بالإضافة للعولمة التي كرّست مفهوم القرية العالمية.

في السابق كانت الدول التي تملك جيوشًا قوية تقوم باجتياح واحتلال الدول الضعيفة عسكريًا (الحرب العالمية الثانية مثالًا)، رغم أن تلك النظرية ما زالت نسبيًا حتى يومنا هذا، ولكن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى موافقة دولية مثل ما حصل في الحرب الخليج الأولى. ولكن في الحالة الروسية الأوكرانية اليوم، فهي ليست موجودة.

منذ مجيء الرئيس الروسي بوتين -وهو الاستخباراتي السابق في الاتحاد السوفياتي- تحاول روسيا استعادة مكانتها الدولية وكسر الأحادية القطبية وتصدر المشهد العالمي مجددًا، ولكن الطريق حتى الآن لا تبدو مهيأة لكسر هذه المشهدية العالمية، فإن حنين الرئيس بوتين للماضي، حوّل إستراتيجيته الشخصية إلى إستراتيجية الدولة، متناسيًا أن روسيا اليوم لا تشبه الاتحاد السوفياتي في الأمس، وأن العالم اليوم لا يشبه العالم في سنة 1945 حين بدأت آنذاك ملامح الحرب الباردة، فإن روسيا تبعد عن الثنائية سنين طويلة لعدة أسباب:

روسيا اليوم ليست الاتحاد السوفياتي

لم يبرز الاتحاد السوفياتي كقوة سياسية وعسكرية عالمية إلا عندما اندلعت الحرب العالمية الثانية، فكلنا نعرف التضحيات التي دفعتها نتيجة مواجهة النازية ووصلت إلى 27 مليون قتيل، لكن لقد نسينا أن الغرب قام بإرسال الطعام والسلاح عبر إيران وغيرها من الطرق لمساعدة الاتحاد السوفياتي، كما أن فتح عدة جبهات -في الجنوب أي إيطاليا وفي الغرب النورماندي في فرنسا- ساعد على انتصار الشيوعية على النازية، وأهم مفصل في الحرب هي معركة كورسك، فلقد كانت الحرب وقتها ما زالت لصالح الألمان الذين أطلقوا عملية "سيتاديل"، لكن عند وصول أنباء الإنزال في إيطاليا اضطر الألمان لنقل قواتهم من الشرق إلى الجنوب، وهذه المعركة غيرت من موازين القوى وحوّلت الألمان من موقع المهاجم إلى موقع المدافع والخاسر في نهاية المطاف.

ولولا انتصار السوفيات في الحرب لما وصل إلى الثنائية، إضافة أن سياستها في دعم الحركات التحررية ساهمت في جعلها قوة تستعطف الجماهير، إضافة إلى امتلاكها أسلحة نووية، ولكن تجربتها الاقتصادية فشلت فشلًا ذريعًا ولم تقدم نموذجا إنسانيا قادرا على أن يحقق الرفاهية لشعوب العالم. فهل سألنا أنفسنا لماذا لم يستقر أحد في روسيا والدول الاشتراكية آنذاك؟ أما اليوم فإن روسيا تختلف تمامًا عن روسيا الأمس، فهي غير مدعومة من أي دولة، وهي تعيش عزلةٌ سياسية رهيبة من قبل العالم الغربي وحتى الصين، وهي حليفة روسيا ولكنها انتهجت مسار الحياد وذلك تطبيقًا لشعارها الشهير وهو احترام سيادة الدول.

روسيا والنظام العالمي

قبيل انتهاء الحرب العالمية الثانية، قامت الولايات المتحدة الأميركية وحلفاؤها بإعداد مؤتمر سُمي "بريتن وودز" الذي أسس نظامًا عالميًا جديدًا قائما على اعتماد الدولار عملة عالمية متداولة في الأسواق، إضافةً لتأسيس الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي وغيره من مؤسساتٍ عالمية. طبعًا رغم أن الولايات المتحدة دخلت الحرب العالمية الثانية وتكبدت خسائر كثيرة، لكنها كانت المستفيدة الأولى من نتائج الحرب.

بعد الكساد العالمي سنة 1929 اهتز اقتصاد الولايات المتحدة، وكان الكساد أحد أسباب دخول الولايات المتحدة الأميركية الحرب، ولكنها خرجت من تلك الحرب المدمرة أقوى عسكريًا وسياسيًا وماليًا. وفي العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956، استطاعت أن تكرّس هيمنتها العالمية. ولكن قوتها الأساسية كانت في عملتها الورقية التي كانت تُطبع دون أي مراقبة حقيقية حتى حصلت نكسة نيكسون (Nixon shock)، ولكن بذكاء الوزير كسينجر استطاعت قلب الموازين وابتكرت نظامًا جديدًا عُرف بالبترودولار.

ولكن أين روسيا من ذلك النظام العالمي؟ فهي خارج تلك المعادلة، لقد صبّت مجهودها على إنتاج السلاح والقنابل وتصدير النفط والغاز فقط، لكن الغرب كان شموليا في اقتصاده، لقد قام بتصدير السيارات والطائرات والتكنولوجيا والأدوية، هل سمعنا بسيارة روسية منافسة لسيارة المرسيدس مثلا؟ هل سمعنا بماركة عطور أو هاتف روسي أيضا؟ فهذه قوة الغرب اليوم، فإن قوته هو بالتحكم بالنظام العالمي، وعلى رأسهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وقوة العملة العالمية أي الدولار.

روسيا ومعركة الإعلام

كلنا نعلم ماذا فعلت الولايات المتحدة في أفغانستان والعراق من جرائم حرب وقتلٍ للمدنيين وللأسف بحججٍ واهية وكاذبة، ولكن لماذا نرى الناس متعاطفة معها؟ من يقوم بمشاهدة -على سبيل المثال- فيلم "لون سرفيافر" (Lone survivor) و"12 سترونغ" (12 Strong) يدرك تماما قوة وتفوق الغرب على الشرق، لا شعوريًا نقف في صف المقاتلين والمحتلين، هذه هي قوة أميركا والغرب إعلاميًا، اليوم كل الإعلام يقوم بمجهود خيالي كي يظهر بطولة الشعب الأوكراني ومواجهته الروسي وإظهارهم كأبطال وإظهار الروس أنهم همج، رغم أن التخوفات الروسية محقة بقضية انضمام أوكرانيا لحلف الناتو، ولكن استطاعت الآلة الإعلامية أن تغير المشهد وأن تظهر أن روسيا هي المعتدية وهي المجرمة.

روسيا في مواجهة العقوبات

إن روسيا من حيث التعداد العسكري هي ثاني أقوى قوة عالمية بعد الولايات المتحدة الأميركية، فلقد ورثت عن الاتحاد السوفياتي كمّا هائلا من الدبابات وناقلات الجند والصواريخ وغيرها، لكن مع التطور العسكري والتقني أصبحت تلك الآلات فقط أهدافا سهلة لصواريخ التاو والستينغر وغيرها من الصواريخ الدقيقة، إضافةً للطائرات المسيرة "بيرقدار على سبيل المثال".

ففي أفغانستان، لعبت صواريخ ستينغر دورا في قلب موازيين الحرب، وفي سوريا أيضا -وتحديدا في معارك الشمال- عندما أعطي القليل من الصواريخ والمعدات المتطورة للثوار، حققوا وقتها بعض الانتصارات على النظام السوري وحلفائه ومن ضمنهم الروسي، فلو أُعطي الثوار تلك الصواريخ بشكلٍ منتظم لما بقيت روسيا في سوريا، ولكان سقط النظام السوري وكل تلك المليشيات.

ولكن السلاح الأقوى هو العقوبات التي يمارسها الغرب، وقد لقيت صدى من الجانب الروسي عندما صرح بوتين قائلاً :"إن تلك العقوبات هي بمثابة إعلان حرب على روسيا". لا شك أن تلك العقوبات سوف تضر بالشعب الروسي، وسوف تعطل الحياة الاقتصادية في روسيا، وسوف تصيب أركان النظام وعلى رأسهم بوتين. فإن تلك العقوبات الاقتصادية أشد سطوة من الآلات العسكرية، وهي قادرة على تقييد حركة روسيا، مثل منع الطيران فوق معظم الدول الأوروبية وغيرها من الدول العالمية، وإخراجها من نظام السويفت العالمي.

حاولت روسيا أن تفرض نفسها من خلال توسعها للوصول إلى الأحادية العالمية، من خلال حرب أوسيتيا الجنوبية سنة 2008 واحتلال القرم سنة 2014 والتدخل العسكري في سوريا، لكن كل ذلك لن يمكنه من كسر الأحادية الأميركية، وبالرغم من صداقتها الإستراتيجية مع الصين، فإن الأخيرة لم تعلن موقفا مؤيدا لروسيا، خشية أن تواجه العقوبات الغربية، فإن الغرب هو السوق الأكبر للصين، وهي مصدر المورد لها من تكنولوجيا وغيرها من مواد تحتاجها الصين لصناعتها، وغيرها من مكتسبات لن تتخلى عنها من أجل روسيا، لذلك فإن الموقف الروسي صعب ودقيق، وخسارتها الحرب سوف تكون لها انعكاساته التي لن تقف عند الحدود الروسية الأوكرانية، فسوف يكون لها تأثيرٌ على إدارة بوتين ذاته ووضع الـ"ستاتيكو" (Statico) في سوريا، كذلك الحال في القرم أيضًا، وحلمها في كسر الأحادية الأميركية سوف يبقى حلمًا لن يتحقق في المدى القريب.