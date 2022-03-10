نصائح أفغانية لزيلينسكي.. التصفيق لا يعني نصرة دائمة

لا يزال الجدل دائرا في مسقط رأس الرئيس الأفغاني الأسبق حامد كرزاي، قرية كرز بمديرية دند بولاية قندهار. فبينما يفخر به جيران من أبناء جيله، نظرا لأن رئيسا للبلاد ظهر من بينهم، وأن همومه كانت وطنية لا محلية، وتمتع بحكمة مكنته من تقدير المواقف الدولية؛ يجادل آخرون بأنه لم يفعل شيئا لقريته فكيف لوطنه، فلا قنوات للري في حقول كرز، ولا شوارع أو كهرباء.

وينبري أشخاص موالون لأبناء عمومته ليرموه بكل سوء، ويستذكروا ثارات قديمة جديدة، فأبناء عمومته غاضبون من عدم إفساحه المجال لهم في السياسة ومواقع إدارة الدولة، ومن محاباة إخوانه الخمسة على أبناء عمومته، إذ لم يكتف أبناء العمومة بثروة طائلة جمعوها في عهده، وباستغلال سلطته ونفوذه.

وتشهد قلعة حشمت خليل في قرية كزر على ثروة واحد من أبناء عمومة الرئيس الذي جاء به الأميركيون غداة الإطاحة بحكومة طالبان الأولى، فمساحة القلعة تقدر بنحو 36 ألف متر مربع، يلفها جدار بارتفاع 8 أمتار، وعلى زواياها وجوانبها قلاع للحراسة، وهي مقسمة إلى 4 أقسام، قسم لإقامة الحراس والمستخدمين والعمال، و3 منازل فارهة، ويتوسط القلعة حدائق مزروعة بالفواكه والورود، وفي آخرها حديقة حيوانات برية.

نسي كثيرون، ممن عايشوا السنوات الأولى من التدخل الأميركي الغربي في أفغانستان، ذلك الرجل الأكثر وسامة في العالم، وقد شرح الإعلام الغربي مفهوم الوسامة في التعليقات المصاحبة لصوره، فهنا تناسق ألوان الجبة الزرقاء المخططة بالأبيض من ثقافة العرقية الأوزبكية، تظهر من تحتها ياقة قميص بشتوني تقليدي داكن عادة، وتعلوهما قبعة مصنوعة من جلد جَدي حديث الولادة هو رمز المكانة الاجتماعية المرموقة.

لقد صفق له البرلمان الأوروبي والكونغرس الأميركي، إنه صاحب منطق وتأثير كبيرين، فهو يجيد الإنجليزية بطلاقة إضافة إلى البشتو والداري لغتي أفغانستان الرسميتين، وبذلك فإنه الوحيد القادر على تخليص الغرب والشرق من شر طالبان وبناء أفغانستان الحديثة الديمقراطية، ولا بأس إذا لم تشارك زوجته في البرامج العامة وتحاشت الاختلاط بالرجال ما دام أنه ينادي بالانفتاح وحرية المرأة.

دعاية غربية سخِر منها كرزاي نفسُه أمام مجموعة من الصحفيين، وقد لاحظ تحولها من الأكثر وسامة إلى الأكثر فسادا، ومن باني أفغانستان الحديثة إلى تاجر مخدرات ومدمن عليها، كما أنه غير متزن عقليا، جاهل في السياسة وليس إلا مجرد ألعوبة، فهو يرفض التوقيع على اتفاقية تضمن استمرار بقاء القوات الأميركية في بلاد الأفغان 5 عقود.

غادر كرزاي موقع الرئاسة دون وداع غربي أو احتفاء الإعلام الغربي بإنجازاته، وصفق الغرب للرئيس الذي وقع في اليوم التالي لاستلامه السلطة على اتفاقية التعاون الإستراتيجي بين أفغانستان والولايات المتحدة، ولم يغير أشرف غني "الخبير الاقتصادي العالمي" من موقع بلاده على سُلم الشفافية الدولية، وبقيت تتصدر الدول الفاسدة، وسلك حلفاؤه الأميركيون طريقا بعيدا عن أنظاره للوصول إلى حل مع طالبان، في عملية مفاوضات أشبه ما تكون بعملية قسطرة لقلب المصالحة الأفغانية، وقبيل مغادرته البلاد فشل في الحصول على ضمانات أميركية تضمن سلامته وسلامة فريقه، وهو ما أكده مقربون من الرئيس الذي طوى الإعلام الغربي صفحته بالهارب.

وعاد البرلمان الأوروبي ليصفق لرئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي بعد أن اكتظت سماؤها بالصواريخ الروسية، ويشبه كثير من الأفغان حملة التضامن الغربي الواسعة مع زيلينسكي بتلك التي حظي به كل من كرزاي وغني، وتسابق الأفغان في وسائل التواصل الاجتماعي لنصيحة زيلينسكي بالاستماع إلى نصائحهما، واستشارتهما في وسائل النجاة.

لم تتوقف منشورات وسائل التواصل الاجتماعي في أفغانستان عن نصيحة رئيس أوكرانيا بأن لا يغتر بالتصفيق الأوروبي، وأن يستفيد من خبرة غني في كيفية الهروب، أو كرزاي في كيفية اتخاذ موقف الحياد الكامل بين حلفائه السابقين من الأميركيين والناتو وأعدائه السابقين في طالبان، فالمصالح الغربية لا تعير الوفاء للأشخاص أي اهتمام، وتصفيق اليوم قد ينقلب لعنة غدا عندما تنقلب الموازين الغربية.