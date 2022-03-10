منتدى أنطاليا.. أمل العالم في الخروج من أزمة أوكرانيا

العالم عامة والغرب تحديدا لا يرغب في العودة إلى -ولا حتى تذكر الحرب- الباردة التي قسمت العالم وجعلته متحفزا طوال الوقت، أو بالأحرى لا يريد العودة إلى حرب ساخنة قد تصنف بأنها كونية، في ظل الاستقطابات التي تشكلت على عجل بدفع من الولايات المتحدة الأميركية لحلفائها والأصدقاء؛ فأميركا المشغولة بالتنين الصيني لم تكن لترغب في أن يخرج الدب من كهفه ليخط بحوافره خطوطا يمكن أن ترسم حدود النفوذ قبل حدود الجغرافيا، ولعل الأزمة الروسية الأوكرانية -التي بدأت كلامية وانتهت على وقع الصواريخ الذكية قبل أن تدخل "الغبية" على الخط وتهدم المدن- أحد أهم المنعطفات في مسيرة بايدن المهنية؛ فالرجل الذي يحاول تبريد كل البؤر الساخنة -ولو على حساب أطراف معينة، ليوجه كل جهوده لمواجهة التنين الصيني- لم يكن ليتوقع أنه سيدخل في واحدة من أكبر الأزمات بين بلاده وأحد الأقطاب السابقين للعالم.

أوكرانيا أزمة حقيقية يستشعرها الجميع

فالحرب الأوكرانية تعد الأهم منذ انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة، لما تمثله تلك الحرب من جبهة تماس بين روسيا وأوروبا، مما يعني أن الحرب الباردة تشكلت أطرافها خلال تلك الفترة مع الوضع في الاعتبار تقسيمات ما بعد الثورات الملونة في أوروبا الشرقية، مع ذلك ظلت البلاد الخارجة من عباءة الشيوعية نقاطا ساخنة حاول الغرب تبريدها أطول وقت ممكن، رغم ذلك فإن الحرب الباردة التي يتحدث عنها البعض تتزايد فرص نموها مع التنسيق الروسي الصيني من ناحية، وتشكل محور يحاول الانعتاق من الهيمنة الأميركية، قد ينضم إليه البعض، ويستفيد منه آخرون كورقة ضغط على المحور الأميركي.

وعلى الرغم من أن الأزمة الأوكرانية أثرت اقتصاديا خلال الأيام القليلة الماضية في أغلب اقتصادات العالم، مع الوضع في الاعتبار أن روسيا لم توقف ضخ النفط والغاز حتى الآن، وهو ما ينذر بخطر كبير لاقتصادات العالم المنهكة بفعل الإغلاق على خلفية جائحة كورونا، فإن النظرة الأوسع للأزمة تتمثل في إعادة بناء العلاقات التي تريدها أميركا وتفرضها على حلفائها وأصدقائها، ضاربة عرض الحائط بمصالح تلك الدول في بناء شراكاتها أو رسم محددات علاقاتها مع دول المحور الآخر، الذي تسميه وتصفه أميركا وفق رؤية أحادية. ومع أن أميركا نفسها تستشعر خطورة ما يحدث في أوكرانيا، بدليل فتحها الباب أمام فنزويلا للعودة إلى علاقات أكثر دفئا بتخفيض حجم العقوبات عليها، إلا أنها لا تشعر بما تشعر به كل من أوروبا وتركيا في ملفي الطاقة والأمن، ولا ما تشعر به كثير من الدول العربية في ملف الغذاء، فالأزمة كبيرة ويبدو أن العناد الأميركي والاندفاع البريطاني قد يودي بالعالم إلى ما لا يحمد عقباه.

خريطة الوساطات لحل الأزمة

طرحت كل من بكين وتل أبيب نفسيهما وسطاء لحل الأزمة الأوكرانية، بالإضافة إلى تركيا التي أعلنت عن لقاء مرتقب في العاشر من مارس/آذار الجاري في أنطاليا (جنوبي تركيا) يجمع وزيري خارجية البلدين المتحاربين، وللوقوف على الوسطاء المحتملين لوقف الأزمة نستعرض في هذه السطور مؤهلات كل منهم للقيام بهذه المهمة الأصعب خلال القرن الحالي.

الصين تعرض خدماتها

لم تكن الصين طرفا في الأزمة منذ البداية، لكنها معنية بها، من خلال الوجود في الصدارة داخل اللوحة التي سترسمها الأزمة لتوزيع القوى وترتيب النظام العالمي، حيث تشكل سياسات ومحددات تعامل كل الأطراف الفاعلين في العالم، مما يعني أن حقبة ما بعد الحرب الباردة تضع الحرب الأوكرانية لها النهاية وحقبة جديدة تكتبها روسيا في التعامل مع الغرب المنقسم على نفسه والمرتعشة يداه والمشوشة أفكاره بين المصالح الممكنة والأيدلوجية الحاكمة.

ولأن للصين مصالح في الحرب الروسية الأوكرانية -تعيها أميركا كما يعيها الأوروبيون- تتمثل رغبتها في انكشاف الأمن الأوروبي، وهو ما انعكس على موقفها برفض العمليات العسكرية، لكنها في الوقت نفسه أبدت تفهمها للمخاوف الأمنية الروسية على حدودها الغربية، مما يعني أن الصين أرادت إرسال رسالة لدول أوروبا الشرقية مفادها أن حلف شمال الأطلسي "ناتو" (NATO) لن يفيدكم وإليكم النموذج: أوكرانيا، وهو ما يمكن إسقاطه على أمنها القومي، في ما يخص تايوان.

ولأن الصين بتفاهمها غير المحدود مع روسيا في العديد من القضايا واعتمادها بشكل كبير على روسيا بوصفها موردا للطاقة، فإن الصين بالنهاية لن تصلح لأن تكون وسيطا محتملا في حل الأزمة الأوكرانية.

تل أبيب حديقة خلفية لروسيا

العلاقات الروسية مع تل أبيب في أحسن حالاتها، ولعل موسكو ترى في نفتالي بينيت عوضا جيدا لرئيس وزراء الاحتلال السابق نتنياهو، مما يعني أن سبل التعاون مفتوحة على مصراعيها، ففي لقاء مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا لديها مليون سفير يتكلمون الروسية والعبرية في "إسرائيل".

كما أن علاقة تل أبيب بكييف لا تختلف كثيرا عما هي عليه مع موسكو؛ فرئيس أوكرانيا بالأساس هو رجل يهودي وله علاقات جيدة جدا بكل القادة في تل أبيب، وهو ما كان واضحا قبل الأزمة الأخيرة، ويتمثل ذلك في تعاون اقتصادي وتقني غير محدود.

ولأن تل أبيب تسعى لاستجلاب المزيد من اليهود الروس وستستفيد من تهجير الأوكرانيين لأن الخيار الأول لليهود منهم سيكون باتجاه "إسرائيل" فإنها ترددت كثيرا في دعم فولوديمير زيلينسكي، مما جعل الرجل ينطق بها ويعاتب بينيت على عدم تقديم الدعم اللازم، قبل أن يتهم وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا شركة طيران إلعال "الإسرائيلية" بمساعدة موسكو بالتحاليل على العقوبات الغربية من خلال قبول مدفوعات من النظام المصرفي الروسي "مير".

وهو ما يجعل تل أبيب غير مؤهلة للعب دور الوساطة بين الطرفين في الأزمة التي يسعى العالم لاحتوائها، على الأقل أمام الكاميرات.

لماذا تركيا المرشح الأوفر حظا للوساطة؟

مع البدايات الأولى للهجوم الروسي على أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، أجرى الرئيس التركي أردوغان أول اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني زيلينسكي، اطمأن فيه الرئيس التركي على الأوضاع وسيطرة الرئيس زيلينسكي على مقاليد الأمور، وفي اليوم نفسه، أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بحثا فيه التدخل الروسي، لا سيما وأن ماكرون كان في زيارة للرئيس الروسي قبل الهجوم بأيام، وهو ما يراه البعض استشرافا من خلال رفع واقع من قريب للمشهد.

في اليوم التالي مباشرة، شارك أردوغان في القمة الطارئة لحلف الناتو، حيث كانت الفرصة أكبر للقاء عدد كبير من القادة الغربيين ومناقشتهم وطرح وجهة نظر تركيا في الأزمة وعرض فكرة الوساطة التركية، ثم بدأت تركيا على الفور بلملمة شتات الفاعلين والمؤثرين في المشهد والذين يمكن أن يشكلوا لوبيا ضاغطا وصولا للممكن بوقف القتال في أوكرانيا، فتواصل أردوغان مع رئيس أوزبكستان، ورئيس تركمانستان، رئيس أذربيجان، ثم تواصل للمرة الثانية مع الرئيس الأوكراني، وكأنه اتصال التطمين، ليكمل ما بدأوه مع بداية الشهر الجاري باتصال هاتفي مع رئيس بيلاروسيا، ورئيس وزراء هولندا والنمسا، قبل أن يتصل برئيس وزراء بريطانيا، رأس حربة الولايات المتحدة ومتخذة الجانب الحاد في الأزمة، وكأن الرئيس التركي أراد أيضا تهدئة الأجواء ليمهد للعملية الأصعب في ما يعيشه العالم، فاندلاع الحروب أبسط كثيرا من إطفائها، وفي إطار التمهيد الذي يسبق التحرك، اتصل أردوغان برئيس المجلس الأوروبي، ورئيس ليتوانيا، ثم رئيس الوزراء الكندي، الذي دخل على خط الأزمة منذ اليوم الأول وأعلن فتح بلاده أبوابها للاجئين من أوكرانيا، كل هذه الاستعدادات مهدت لاتصال هاتفي من الأهمية بمكان لأن يكون فاتحة لتغيير الأوضاع في أوكرانيا، وهو ذلك الاتصال الذي جمع الرئيس التركي بالرئيس الروسي والذي استمر أكثر من ساعة، والذي رشح عنه الموافقة الروسية على طلب تركيا بوقف إطلاق النار "مؤقتا" وفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين، تمهيدا لعقد اتفاق للسلام ينهي الأزمة.

هذه الاتصالات والحوارات وتبادل الآراء والمشاورات ورسم خريطة للحل التي قادتها تركيا، والتي من الطبيعي أن يتابعها الرئيس الروسي، أكدت على قدرة تركيا على لعب دور مهم في الأزمة التي يستشعرها الجميع، فمن يريد إطالة أمد الحرب يحرق طرف ثوبه قبل أن يحرق أصابع خصمه، فالكل مضار، وعلى العقلاء أن يعلو صوتهم ليوقفوا آلة الحرب ويخرجوا العالم من أزمته.

منتدى أنطاليا أمل العالم في الخروج من أزمة أوكرانيا

تبدأ الحروب عندما يجمع الدبلوماسيون أوراقهم ويخرجون إلى الممر الموصل إلى خنادق العسكريين، وتنتهي عندما يفتحون قنوات الاتصال ليخفت صوت المدافع رويدا قبل أن يتوقف باتفاقهم.

في السابع من مارس/آذار الجاري أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، عن اختراق كبير للجمود الدبلوماسي بين روسيا وأوكرانيا، فقد استطاعت الجهود الدبلوماسية الدؤوبة الاتفاق على جمع كل من وزير الخارجية الروسي ونظيره الأوكراني في العاشر من الشهر الجاري، وذلك لأول مرة منذ بداية الحرب في 24 فبراير/شباط الماضي، إذ قال جاويش أوغلو -في تصريحات صحفية من مقر وزارة الخارجية التركية- إنه سيلتقي نظيريه الروسي سيرغي لافروف والأوكراني دميترو كوليبا في التاريخ المعلن خلال منتدى أنطاليا الدبلوماسي، وأكد جاويش أوغلو أن لافروف أبدى استعداده للمشاركة في هذا اللقاء، وكذلك كوليبا، وبرغبة في حضوره شخصيا للجمع بينهما.

ولا شك أن جهود الرئيس التركي أردوغان ووزير خارجيته قد أثمرت على المستوى القريب بفتح ممرات آمنة ووقف لإطلاق النار من الجانب الروسي، وإن تخللها بعض الخروقات، إلا أنها بادرة طيبة لو صمدت لحين لقاء الوزيرين المفترض أنهما معنيان بالسلام، ولا شك أيضا أن لقاء رفيع المستوى -بحضور نحو 2500 دبلوماسي وباحث وخبير في هذا المنتدى المهم- سيشكل بداية مرحلة جديدة ونقطة انطلاق نحو إحلال السلام والاستقرار في أوكرانيا والمنطقة.

يبقى فقط أن تتضافر جهود العالم العاقل ويعلو صوته شعبيا ورسميا فوق صوت تجار الحروب ومنتهزي الفرص الذين لا يعبؤون بالإنسان وهيبته وحرمته في سبيل تحصيل منافع يحلو لهم أن يجملوها بعبارات تخطف الألباب من قبيل المصالح الإستراتيجية والعليا والأمن القومي، وهي -في الحقيقة- تحصد الأرواح وتدمر البلاد. لقاء الوزيرين المتحاربة بلادهم في أنطاليا ما كان ليكون إلا بثقة الطرفين في إخلاص نوايا تركيا ورغبتها الصادقة في إنهاء الحرب وبث الأمل من جديد في نفوس العالم لحياة يعمها السلام.