رأيي هو حياتي

في عالم تتسارع فيه الأحداث والتغيرات، وتتشابك فيه القضايا بعضها ببعض، ويتداخل فيه الشأن العام بالخاص، يجد المرء نفسه في كثير من الأحيان خاضعًا لتأثير قضية حاضرة اجتماعية كانت أم سياسية أم اقتصادية أم غير ذلك، تجعله مدفوعًا لاتخاذ موقف محدد منها، وتبَنِّي رأي معين تجاهها.

وتكوين الرأي يتدرج بين كونه عديم الأهمية ووصوله إلى حدود الأهمية القصوى، وذلك تبعًا لطبيعة المسألة وصلتها بالشخص وحياته ومستقبله وأولوياته.

ولكي يأتي الرأي متزنًا لا يصح إلا أن يكون مؤسَّسًا على فهمٍ واعٍ للمسألة وجذورها وتفرعاتها، ولا يكون مجرد انسياق مع نزعة تعصب لشخص أو جهة أو تيار، يرددها بكلامٍ يهرف فيه بما لا يعرف. فإذا تشكل الرأي استنادًا إلى مبررات مقبولة معقولة لها وجاهتها حق له أن يكون حرًّا، وأن يكون محل احترام وتقدير.

ومن تلاقي الرأي والرأي الآخر تدور حوارات ونقاشات، وتنشأ حالة من الأخذ والردّ، وهذا مفهوم ومبرّر في إطاره الطبيعي السليم، ما دام الرأي الذي يذهب إليه هذا الطرف أو ذاك لم يحوله إلى سيف يخرج به على المخالفين.

ويستدعي السياق توضيح أساس فكريّ لا مجال لتنحيته هنا، هو التفريق بين أن يكون للشخص رأيه الخاص وأن تكون له رؤية مدروسة معتبرة يدعو الآخرين للأخذ بها، إذ إن لكل من هاتين الصورتين مقتضاها ومتطلباتها.

فعند تحصيل قدر مقبول من المعطيات والحيثيات المتعلقة بأمر يتعاطاه الناس، يستطيع الإنسان مع توخي الموضوعية والتجرد ما استطاع عن الأهواء والعواطف غير المنضبطة ترجيح تصور معين، وأن يبني على أساسه رأيًا يميل إليه، على ألّا يعطي رأيه صفة التقديس، وألا يغيب عن ذهنه أن رأيه يحتمل الصواب والخطأ، وأنه قد يرجع عنه لاحقًا، ولكن لا بدوافع مزاجية، إنما لأنه قد تتكشف له معلومات جديدة غير التي يعرفها تدعوه إلى ذلك. وإذا وجد الإنسان نفسه أمام قضية لم تكتمل عنده معالمها بعد، فلن يعيبه أن يعدّ اتخاذه لموقف منها مسألة مؤجلة، ويبقى التصريح بالرأي، أو احتفاظ الشخص به لنفسه متوقفًا على مدى أهميته، وما يمكن أن يحققه إعلان الرأي من مصلحة أو مفسدة.

أما أن يتحوّل الإنسان إلى الدعوة إلى رؤية وموقف فهذا يتطلب إحاطة أعمق وأشمل بجوانب المسألة، ونشأتها وتفاعلاتها، وما يرتبط بها من معلومات في جوانبها المختلفة. ويتطلب هذا التّموضع كذلك مهارة عالية في إظهار الحجة والقدرة على الإقناع من جهة، وأهلية الرد على أقوال وحجج أصحاب الموقف أو المواقف الأخرى من جهة أخرى.

والواقع أننا نجد لدى كثيرين صورة مختلفة كليًّا عمّا أوضحناه، فبين حين وآخر تطفو على السطح قضية تشغل بال الناس، وتثير اهتمامهم، فنجد أحدهم يخرج علينا بتصريح أو منشور يراه قد كشف الحقّ القويم، ويرى نفسه الداعية الفهيم إلى هذا الحق، ويطعن في مخالفيه واصفًا إياهم بالغباء أو التبعيّة، فإذا ما دقّقت في ثنايا كلامه وجدته قد وقع في ما نعت به غيره. وقد تكتشف أنّ ترتيب الأمور صار معكوسًا عنده، فبدل أن يفهم القضية لتتبلور عنده الأسباب التي تدعوه إلى قبولها أو رفضها، تجد أنه اتخذ مباشرة قراره بالقبول أو الرفض، ثم أخذ يبحث عن مبرّرات يصطنعها لتدعم هذا القرار. وبهذا سنجده لم يبلغ المستوى الذي يؤهله لتشكيل رؤية واضحة للقضية، فضلًا عن مستوى الداعي إليها. ومثل هذا الشخص يسيء إلى نفسه، ويسيء إلى ما يدعو إليه، حتى لو كشفت الأيام أن ما دعا له هو الحق، ذلك أنه لم يُقِم دعوته على فهمٍ واعٍ لهذا الحق، بل على أسس مزاجية مريضة.

ولئن كان الرأي مسؤولية يتحملها كل ذي رأي، فإنه يغدو أمانة أوثق في حق من جعل نفسه، أو جعله الآخرون واحدًا من أرباب الفكر والرأي الذين يتلقف الناس كلامهم باهتمام، ويعطونه آذانًا مصغية، ويسترشدون به في قراراتهم وسلوكهم. وهذه الأمانة التي نشير إليها قد نجد من يخونها ويفرط فيها عندما يوجه الناس بكلامه توجيهًا خاطئًا، ويزرع في أذهانهم قناعات منحرفة، مستغلًّا مهاراته الكلاميّة وقدرته على تزييف الحقائق خدمة لجهات يعمل لمصلحتها، أو تجاوبًا مع ميول أنانية لديه.

ويبقى الرأي جزءًا من هوية صاحبه، ولكي لا تُسحق الهوية صار شعار "حرية الرأي" عنوانًا يلتقي عنده الجميع، وبقاء العنوان جميلًا متألقًا يدعونا إلى عدم إساءة توظيفه واستخدامه، كي لا يتحول الرأي إلى نزوة عابثة تجافي الفطرة، وتنافر العقل، وتتطاول على المقدسات.