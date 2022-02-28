عندما يُعشق الوسواس

حيرة متخبطة تتصارع في داخل نفسه فيقف مترددا بين الصفوف يُوزع النظرات هنا وهناك، يقتله القلق 100 مرة، فيبتعد أكثر فأكثر عن طمأنينة التكبيرة التي يُكررها عدة مرات ليتأكد من صواب قراره، وقد كان قبلها قد أسرف في وضوئه، فيظهر للعيان كأنه قد خرج من غُسله للتو، ذلك الوضوء الذي خلع فيه جواربه النظيفة التي أدخل فيها قدميه بعد وضوئه السابق، وعندما تسأله يقول لك:

أنا لا أطمئن لرُخصة المسح على الخفين!

وخذ هذا المثال وقس عليه المئات مثله ممن يعشقون الوسواس، ويفتحون له أبواب قلوبهم قبل شك أجسادهم، ويتركون الأبواب مُشرعة للحيرة والتساؤلات غير المنطقية مثل: هل غسلت؟ وهل مسحت؟ وهل في طريقي لمست؟ وهل ملابسي اختلطت؟ وغيرها من الأسئلة التي تجعل الشيطان يسرح ويمرح في الأذهان الحائرة، فيزيد أصحابها شتاتا وتيها.

وبعيدا عن جميع هذه الأفكار الغريبة، وهذه التصورات التي يسكنها الشيطان برجيمه وخنزمه وولهانه وجميع مَردته الذين قال فيهم الله سبحانه في سورة النساء "إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا" (76) نحتاج أن نقف أمام مرآة التأمل لنُمعن النظر في نُصوصنا المقدسة المُضمنة في القرآن والسنة النبوية، والتي تُعتبر مرجعتينا الراسخة.

فديننا الإسلامي القويم جاء باليسر لا العسر، وهذا عكس الوسواس الذي يُرهق الإنسان قبل عبادته وأثناءها وبعدها، وهذا ما لا يُريده الله سبحانه وتعالى منا؛ إذ أكرمنا بهذه العبادات لكي تُريحنا، وليس لندخل في صراعات نفسية مُرعبة تُفقدنا معنى الطهارة، وتسلبنا جمال العبادة، وتُدخلنا في أزقة الحيرة المُظلمة، وترمينا في أودية الترنح المُهلكة.

ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر بعض الأدلة الكثيرة جدا التي خاطبنا الله سبحانه وتعالى فيها بكل اللُطف والحب، فقال سبحانه في سورة البقرة "يُريد اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" (185)، وقال سبحانه في سورة النساء "يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا" (28)، وقال سبحانه في سورة الشرح "فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا" (5).

ويمكننا أيضا إلقاء النظر على بعض الأحاديث النبوية الشريفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه البشائر الجميلة "إنَّمَا بُعِثْتُم مُيَسِّرينَ ولَم تُبعَثُوا مُعَسِّرِينَ"، وكرر على الصحابة رضوان الله عليهم في الحج هذه الجملة "افْعَلْ ولَا حَرَجَ"، وكان صلى الله عليه وسلم يكرر أيضا هذه الجملة "لَوْلَا أنْ أشُقَّ علَى أُمَّتي أو على النَّاس".

وبعد سرد هذه الأدلة التي تنبض بالرحمة، وتدعو للرأفة، وتجنح للسلم، وتُنادي للفرار الى الله بكل الحب، يمكننا قبل أن نشرع في الوضوء أو نبدأ بالغسل، ولكن قبل ذلك علينا تأمل هذا الحديث الذي رواه الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه فقال "كانَ النبيُّ صَلّى الله عليه وسلَّم يَغسل، أو كان يَغْتسل، بالصَّاع إلى خمسَة أمداد، ويتوضَّأ بالمُدّ"، رواه البخاري، فهذا الحديث الصحيح يهدم جميع الأفكار التي يُوسوس بها الشيطان في أذهان البعض -فرج الله عنهم- الذين لا يكفيهم في الغُسل صهريج ماء.

ويهدمها أيضا واقع الناس في خير القرون أيام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت فيه المياه والملابس شحيحة، ورغم ذلك عاش الناس حياة طبيعية يندُر فيها الوسواس.

وأنا عبر هذه السطور البسيطة أحاول مخاطبة تفكير كل من اُبتلي شافاه الله وعافاه بالوسواس الذي لن يُزيله عنه مذهب متشدد، أو رمز لا يذهب به إلى المقاصد، والحل بيده أو بيدها عبر تأمل نصوص الرحمة المنتشرة في القرآن الكريم والسنة النبوية، والتبصر فيها بعين القلب والعقل قبل كل شيء.

فنحن كمسلمين ينبغي أن نتوضأ بالحب قبل الخوف، ونصلي بالرجاء قبل القلق، فالله سبحانه وتعالى أرحم بنا منا، كيف لا وقد أرسل لنا النبي صلى الله عليه وسلم ليُخرجنا من الظلمات إلى النور، وقد وصفه بصفتيّ "الرأفة والرحمة"، فقال سبحانه في سورة التوبة "لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ" (128).

ولن يفرض سبحانه وتعالى علينا ما يُؤذينا كما قال سبحانه في سورة البقرة "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ" (286).