هل يتصدع جدار أوكرانيا؟

بسقوط جدار برلين بدأ العالم يدرك جيدا التغيرات التي جرت على مدى الثمانينيات، وأن الدنيا لن تعود كما كانت منذ الحرب العالمية الثانية، واليوم مع التحرك الروسي في أوكرانيا فإن تماس القوى العظمى مع بعضها البعض بات أقرب وقوعا من أي وقت مضى.

لم تنجح فكرة الدولة الحاجزة في الصمود في أوروبا بخلاف ما حصل في آسيا، فالدول الأوروبية قد تشكلت حدودها نتاج حروب وتسويات وعلاقات قومية، وفي المقابل فإن الدول الحاجزة في آسيا كأفغانستان قد نجحت لأن ترسيم الحدود ذاته كان نتاج تسوية بين القوى العظمى جرى تمريرها على الأرض في رسم حدود الدول الحاجزة، ومع ذلك انهارت في الغزو السوفياتي لأفغانستان، وبدأ عقد الثمانينيات لينتهي بانهيار الاتحاد السوفياتي نفسه.

لا أحد سيقاتل ضد روسيا، هذا مؤكد، لكن لأي درجة سيتم دعم أوكرانيا، هنا مربط الفرس، فمن يشاهد وجه زيلينسكي يومي الجمعة والسبت يدرك الفارق بين الاكتفاء بالتلويح بعقوبات شديدة وبين وصول أسلحة داعمة، ويبدو أن الأوروبيين لا يريدون تكرار خطأ تشامبرلين والفرنسيين عندما تغاضوا عن توسع هتلر واتفقوا معه ضمنيا على حلول ظنها مشبعة لأطماعه، كما أنهم في الوقت ذاته ليسوا مستعدين لقتال روسيا التي حطمت ثلوجها أحلام نابليون وابتلعت هتلر والنازية، علاوة على مواردها الضخمة من نفط وموارد طاقة وعتاد بشري وتصنيع حربي.

ومن علامات تغير الخارطة تعليقات دول خارج الحلف عن رغبتها في الانضمام جديا له، وهي دول حسبت تاريخيا على أنها عرضة لدخول روسيا إليها، وكلما قلت فرص المناطق المحايدة البعيدة عن القسمة الدولية زادت فرص الاحتكاك مستقبلا، إننا أمام حرب باردة جديدة.

إن ما يجري اليوم مرتبط بتراخي أوباما في شرق أوروبا، والذي قاد إلى اتفاق مينسك وقاد لدخول البارجة الروسية وتنزهها في المتوسط منتصف العقد الفائت، والذي شهد انكفاء أميركيا حير أوروبا بأسرها، وها نحن نستشرف عقدا جديدا ستتحرك روسيا فيه لتحقق حلمها القديم بالوصول إلى البحار الدافئة وتعزز تحركها على مستوى السيطرة، ويبقى مهما في هذه الحالة أن تعزز ذلك بمشاريع اقتصادية، وإلا فلا داعي لهذا الجهد كله.

بالنسبة لشاطئ البحر الأحمر الغربي يتوقع أن تحاول روسيا تثبيت أقدامها بقاعدة عليه، وسيكون السودان موضعها، حيث تتردد الأقاويل حول ذلك الأمر منذ 5 سنوات أصلا، كما تحاول روسيا مد أيديها في غرب أفريقيا مزاحمة فرنسا التي تبدو متفقة مع بريطانيا على أن الروس يجب أن يقفوا عند حدودهم.

وهذه الأزمة مشكلة للتجارة العالمية، فالمنتجات الأوكرانية تعتبر واردات ممتازة في دول عدة في عالمنا المشمس، ولهذا فإدارة هذه الدول لتداعيات هذه الأزمة مهمة حتى لا تواجه حالا من عدم الاستقرار، وإيجاد البدائل سهل يسير.

إن الكل يعرف أنه لن يقع اشتباك مباشر مع الروس مهما كانت أهمية أوكرانيا، لكن الكل يعرف أيضا أن أي حسم لصالح الروس سيؤدي إلى تمدد روسي جديد لم يحدث منذ 100 عام، وسيعيد إسدال الستار الحديدي على مناطق عديدة، كثير منها كافحت لرفعه عنها.

اللافت للنظر أن السياسة هذه المرة قد رفعت قناع الأيديولوجيا وتتحدث بصراحة بلغة المصالح، وليس هناك حرج من تبديل القناعات والتحالفات وتغيير التصريحات، فالالتزامات الفكرية غير موجودة، لذا فالحديث صريح مكشوف بلا مواربة، فما الذي تحمله الأيام؟ هنا مكمن السؤال.