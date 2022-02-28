الحرب الأوكرانية الروسية.. بين التأييد والمعارضة

استيقظ العالم أجمع صباح الأربعاء المنصرم على خبر اشتعال الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا، وطفحت المواقع الإعلامية ومواقع التواصل بالحديث عن الحرب ومجرياتها، فبعض الناس اختار تأييد طرف على طرف، وآخرون اكتفوا بتقديم تحليل سياسي للأحداث، وبعض آخر أعلن شماتته باقتتال القوى التي غزت بلاد العرب في الأمس غير المنسي، وبيّن سعادته جراء ما يحدث من معاناة لكلا الطرفين.

أما الحرب في ذاتها فهي حدث قاسٍ ثقيل على النفوس، مقيت لدى أهل الحكمة. فالحرب تحطم آمال الشعوب، وفيها تدمير الأوطان وخراب العمران وانحطاط الإنسان، فيها تحصد الأرواح وتسال الدماء، وتعمّ الفوضى، وترتفع الأسعار، ويتفشى الفقر والسلب والنهب، وتنتعش البنوك ويزداد نفوذها ويتكسب تجار الحرب على حساب الأبرياء المساكين وتنبت الجماعات الإرهابية التي تضيق بها الدنيا على رحبها، ويظهر الإنسان أسوأ نسخة ممكنة منه. وقد أقرّ الله كون الحرب مكروهة عند أهل الإيمان، والإيمان هنا هو الإيمان الاصطلاحي المحدد لا ذاك اللغوي الفضفاض، فنحن نقرأ في الآية السادسة عشرة بعد المئتين من سورة البقرة قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ ﴾ مبيّنا بيقين لا شك يشوبه كراهية أهل الإيمان، الذين هم أفضل أهل الدنيا، للقتال وما يفرضه عليهم من قتل الآخر وإهراق الدماء، وما يخيفهم من استباحة الأعراض وفقدان الأوطان. وقد أشعر حكماء العرب في هذا الباب ما يفيد هذا المعنى، فيقول زهير بن أبي سلمى في بعض أبياته:

وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المجرم متى تبعثوها تبعثوها ذميمة وتضر إذا ضريتموها فتضرم

وبعد أبي سلمى بقرون، جاء أديب عصره مصطفى صادق الرافعي ليبعث هذا المعنى من مرقده ويبثه في نفوس المؤمنين بثا، إذ قال في درّته "وحي القلم":

"وأنا -في خاصة نفسي- أكره الحرب… لأني أراها تصوّر بكل ألون الهلاك والخراب فكرة العدم المبهمة على قطعة من أديم الأرض! وأمقتها لأنها تلوث الحياة بدماء الرجال ثم لا تغسلها إلا بدموع النساء والأطفال! وأبغضها لأنها تدفن تاريخها الصحيح للمستقبل ولا تترك للحاضر إلا تاريخها المشوه في أعضاء الجرحى!".

وبالعودة إلى واقعنا المنكوب، فإن لوم الفئة التي أبدت شماتتها بما يجري في تلكم البلدان، وتمنّت ازدياد الخراب ومكوث الهلاك على أهلها غير مفارق؛ فإنهم في جزء من هذا الحال معذورون؛ إذ قد كان ما كان من إجرام لا ينكره منصف بحق أهلنا من العرب والمسلمين من طرفي هذا الصراع، وقد علمتم ما عملت روسيا بأهل الشام؛ فقد قتلت الرجال واستباحت أعراض النساء، وخطفت الأطفال وهدمت البيوت، ومن الطرف الآخر فإن الحكومة الأوكرانية كانت قد أعانت في اجتياح بلاد الرافدين العزيزة، وفعلت كما فعل الروس، ويسأل السائل من أهلنا الشامتين: إذا كانت الإنسانية التي تتحدثون عنها لم توقفهم عن قتل أهلنا، والتعاطف الذي تبدونه لم يمنعهم سوء الصنيع؛ فلماذا ترجون منا ما لم يفعلوه معنا؟

وفي مقالتهم هذه حق أو بعض حق، ولكننا نرد فنقول إن امتناعنا عن الشماتة آتٍ من محورين: واحد إيماني معنوي، والثاني استشراف سياسي. في الأول نقول إن الله لم يبعث المؤمنين على الناس عذابا، ولا هو أرسل الأنبياء إلى العالمين خرابا، ولكن رحمة منه بهم وهداية من لدنه لأجلهم، وماذا كسب إيمان الإنسان من مشاهدة بكاء الرضع؟ ولجوء الآمنين إلى ديار غريبة؟ وانطلاقا من المحور الثاني نقول إن لهذه الحرب تبعات لا تخفى عن أهل التفكير والتمحيص، والنظر والتحليل؛ فكلا البلدين مصدر للقمح والغاز والنفط، وفي تقهقر اقتصادهم تقهقر اقتصادنا، وغلاء سنجده في معيشتنا، ما يعني أن ما يحل من عذاب عليهم اليوم سيترجم إلى عذاب يحل علينا غدا، ولو شئنا وضع احتمال اتساع رقعة هذه الحرب تحت المجهر، وتدخل الدول كل لنجدة حلفائه وسعيا في نيل مصالحه؛ فإننا أمام خطر محدق بالإنسان حيث كان، وبالاستقرار حيث حل، وفي النهاية فإن مسبّبي هذه الحرب ليسوا على جبهات النيران، ولا هم تحت أنصل السيوف، فهم في بروجهم العاجية الآمنة ماكثون.

ولا يغيب عن ذهن القارئ المطلع أن هذه الحرب إنما هي حرب وكالة، فقد ألقت أميركا أوكرانيا في وجه دب روسيا الذي لا يرحم، وهي إذا بلغ الأمر غايته منتصرة في ملخص الحال؛ فإما قواعد عسكرية على تخوم روسيا المنافسة، وإما روسيا منهكة مستنزفة اقتصاديا وعسكريا وديمغرافيا جراء هذه الحرب، ولا مكسب لنا نحن العرب من هذا الاقتتال، لا في السياسية ولا في الاقتصاد، بل العكس أقرب إلى الواقع المرئي المستشرف. وقد يصدق من يقول إن المكسب الوحيد هو حلول شبح الحرب على أرض غير أرضنا، وبين شعوب لسنا -على سبيل التغيير- منها، فقد أثقلت الحروب كواهلنا جميعا ولا ريب.

الجزاء العادل

لقد أسلفنا في ذكر مثالب الحروب، ولعل من العدل أن نتحدث عن الفوائد المرجوة منها، ولأجل هذا نعود إلى الآية المباركة التي أرفقنا في المقال: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ ﴾ [البقرة: 216]، والغاية أن نتلو ما تلاها من قول رب العباد: ﴿وَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْـًٔا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ ﴾، فأي خير قد يجد الإنسان في القتل والذبح؟ وأي فائدة قد يرجو من وقوعها؟

أما الفوائد في نظر العرب وأهل الإسلام فقد تتلخص في تشتت كلمة أهل الغرب؛ الذين ساموا أهل الإيمان سوء العذاب في غير زمن وغير موضع، وقد حقّ للشاميين والبغداديين واليمنيين وغيرهم من أهل الحروب من العرب أن يستجمعوا أنفاسهم، ويلعقوا جراحهم، ويأمنوا على أنفسهم وبلدانهم ولو لوقت قصير ينشغل فيه عدوهم بنفسه، وينشغلون هم بأنفسهم.

أما موقف كاتب هذه السطور من هذه الأحداث، فهو موقف المشاهد الذي لا يؤيد طرفا على طرف، عالما بأن ما يحدث في تلكم الأراضي قد يكون جزاء وفاقا لأهل الحرب والإجرام، والأمل في أن يرى الغرب المتسلط على رقاب العباد وقد ذعروا واختلفوا وذهبت ريحهم، فالحاصل في هذه الأيام أن الأمل بالفرج من الله مرتفع لا يخفضه خافض، ولكنه من استقراء الواقع منخفض لا يرفعه رافع! إذ لا يرى في الأفق للعرب نهضة يستردّون بها كرامتهم، واستقلال كلمتهم، في ميدان العالم المنقاد لأهل الإرهاب والسياسة الغربية الأنجلوساكسونية العنصرية المحتكرة.