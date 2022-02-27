لعبة الأمم بين أفغانستان وأوكرانيا

يحكي المثل الأفغاني "نموت ولا نهادن" (سرميدهيم سنكر نميدهيم) قصة تاريخ طويل من تحدي القوى العظمى منذ عهدي كورش الكبير والإسكندر المقدوني، فالأول قتل في أفغانستان، والآخر جرح فيها من دون أن يحدثا حسما عسكريا مع شعبها.

ولا يبدو أن الأفغان يبالون كثيرا بما يحدث بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو) بقيادة الولايات المتحدة، ولم تندمل بعد جراحهم من غزوين متعاقبين لبلادهم، فالمشهد في أوكرانيا اليوم لا يختلف كثيرا عن مشهد الغزو السوفياتي لأفغانستان عشية احتفالات الغرب بأعياد الميلاد في 25 ديسمبر/كانون الأول عام 1979، أو بداية القصف الجوي الأميركي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2001.

وإذا كان عامة الأفغان يتجنبون التشفي بالضحايا في أوكرانيا، وقد لا يقدّرون حجم الخسائر الإنسانية والسياسية لأي من أطراف الصراع فيها، فإنهم يتوقعون أن تُشغل الحرب الأوكرانية القوى الدولية بعيدا عنهم، فهم منذ منتصف أغسطس/آب الماضي يسمعون قادتها يتساءلون عمن يملأ الفراغ الذي خلفته الدولتان العظيمتان وحلفاؤهما بين نهر جيحون وخط ديوراند.

ولعل الحرب على أوكرانيا جعلت من كان يتوقع انهيار حكم طالبان في غضون أشهر أن يراجع حساباته، ويبدأ تقييم حجم استفادة حكومة طالبان من انشغال العالم عنها، بما يسمح لها بتثبيت دعائم حكمها، بينما ستحرم الأزمة الإنسانية المتوقعة اهتمام العالم بالوضع الإنساني المأساوي في أفغانستان.

ويترقب الأفغان وقتا يلتقطون فيه أنفاسهم بعيدا عن التجاذبات الدولية للأطراف الدولية، وقد أنهكت التدخلات العسكرية جميع أطيافهم، وليس بمقدور أي من هذه الأطياف إقناع القوى الدولية بتراجع الموقع الإستراتيجي الذي تتصارع عليه، وذلك في ظل التكنولوجيا المتقدمة التي تمتلكها القوى العظمى، وأن أفغانستان لم تعد تحُد روسيا، وقد تبدد حلمها في الوصول إلى المياه الدافئة عبرها منذ تفكك الاتحاد السوفياتي.

وبتعهد النظام الأفغاني الجديد سرا وعلانية بعدم السماح بتهديد الدول الأخرى انطلاقا من أراضيه؛ تبددت ذريعة الغرب للغزو العسكري، ويضاف إلى تعهدات حكام كابل للقوى الدولية، فقد ورثوا من اجتياحاتها أعباء تنوء بها جبال الهندوكوش، أقلها تحمل مسؤولية رعاية أكثر من مليون يتيم وعلاج 5 ملايين مدمن على المخدرات ينتشرون في شوارع المدن الأفغانية.

لقد برر قادة سوفيات خدموا في أفغانستان، بمذكراتهم، اجتياح ثمانينيات القرن الماضي، بقطع الطريق على خطر أميركي غربي داهم للبلاد التي تقع على حدود بلادهم من جهة الجنوب، وذلك على الرغم من استحواذ حلفائهم الاشتراكيين على مقاليد الأمور في كابل وقتذاك، وهو نفس المبرر الذي وفره حلفاء الناتو في كييف لروسيا اليوم من أجل اجتياحها.

مفارقات كبيرة يمكن استقراؤها من الاجتياحين السوفياتي والأميركي لأفغانستان والاجتياح الروسي الحالي لأوكرانيا، فقد وضعت أفغانستان حدا لتمدد الاتحاد السوفياتي وخرج مثقلا بالجراح، بل إن خروجه من أفغانستان كان إيذانا بتراجع دوره، ومن بعده وريثته روسيا، في اللعبة الدولية الكبرى، أما اجتياح أوكرانيا، إذا ما حقق أهدافه، فهو إيذان بتراجع دور الناتو والولايات المتحدة واستعادة روسيا لدورها من جديد.

وبينما كانت موسكو تحشد لمهاجمة أوكرانيا كانت تغازل حكام كابل الطالبانيين، حتى كاد يجزم بعض المراقبين للشأن الأفغاني بقرب اعتراف موسكو بحكومة طالبان، ولم يأت تريث روسيا تحسبا لردود فعل أميركية غربية، وإنما مراعاة لمشاعر دول تسعى إلى تعزيز تحالفها مع روسيا، فإيران على سبيل المثال تحاول أن تكون جزءا من محور يتشكل من طهران وموسكو وبكين، ويتعين على روسيا ألا تقفز عن المصالح الإيرانية والصينية في سياستها الأفغانية الجديدة الخالية من تدخل عسكري.

وفي مقابل استقطاب موسكو والصين لأفغانستان تُعزز واشنطن حصارها على حكومة طالبان، وما الإعلان عن مصادرة الأموال الأفغانية في البنوك الأميركية إلا قمة هرم الجليد لسياسة الضغط الأميركية الجديدة على أفغانستان.

لقد حالت القنابل النووية التي ألقيت على نكازاكي وهيروشيما دون وقوع حرب مباشرة بين القوى الكبرى على مدى 3 أرباع قرن، وأجبرتها على إدارة الصراع عن طريق الحرب بين الوكلاء في مناطق كثيرة من العالم أو مع وكلاء الطرف الآخر من القوى الدولية كما حدث في أفغانستان سابقا وأوكرانيا حاليا.

إن من انتصر على قوتين دوليتين في غضون 4 عقود هم الأفغان، وليست الأنظمة الحاكمة في كابل التي لا تلبث أن تتهاوى مع أي اجتياح غاشم، لكن واقع أفغانستان لا ينطبق على أوكرانيا وشعبها، باختصار لأن الأوكرانيين لن يتحملوا حروبا تدوم لعقود إلى أن تحسم القوى الكبرى خلافاتها، كما أن أوروبا لا تشبه جنوب ووسط آسيا، فخسارة حلفاء الناتو في أوكرانيا للحرب أقل ضررا بكثير من اتساع نطاق الحرب في أوروبا غير الموحدة.

وبغض النظر عن البعد الجيوسياسي لكل حالة فقد صدقت مقاربة حرب أميركا في فيتنام على حربي السوفيات والأميركيين في أفغانستان، لكن أوكرانيا لا تبدو كذلك نظرا لأنها في مجال الأمنَين الأوروبي والروسي، ويوحي انتصار أي طرف فيها بتغيير المعادلة الدولية، فانحسار الناتو أصبح ممكنا بعد تمدده المتسارع، كما تسببت أفغانستان في انحسار الاتحاد السوفياتي عندما كان في أوج تمدده في ثمانينيات القرن الماضي، أما إذا فشلت الأهداف الروسية في تركيع أوكرانيا فقد يعني ذلك تقهقر الروس إلى ما وراء حدودهم، وتنمر الناتو على روسيا وحلفائها من جديد.

أما بالنسبة للأوكرانيين الذين لم تكن بلادهم خارج نطاق الإمبراطوريتين: الأخمينية "لكورش الكبير" والمقدونية " للأسكندر الأكبر"، فوضعهم الديموغرافي الحالي أو الجغرافي قد لا يؤهلهما للقيام بدور الأفغان، الأضعف اقتصادا وأقل عتادا، للمساهمة في تحجيم قوة دولية بحجم روسيا أو دعم أكبر تحالف سياسي وعسكري في التاريخ البشري المتمثل في حلف شمال الأطلسي، والذي تبددت وعوده وتعهداته بحماية أوكرانيا مع أول صاروخ أطلقه بوتين على كييف.