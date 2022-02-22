الشتامون يريدونه إسلاما بروتستانتيا.. فماذا نريد؟

نعم، فمكذب المعراج لم يرد تكذيب الواقعة وحسب، بل أراد أن يقول لك: انطلق يا أخي المسلم وابحث وافهم دينك وانتقد كيف تريد، أنت تستطيع الفهم، فقصة المعراج وهم، ومن قال لك إن محمدا -صلى الله عليه وسلم- مضى قدما إلى سدرة المنتهى ورأى جهنم وجنة المأوى؟ أيها الساجد، احذر شيوخ المساجد، هذه فحوى الرسالة التي أراد ذلك الرجل إيصالها متذرعا بإزالة الأوهام، والعقلانية مجددا.

هل يريدونها بروتستانتية؟ فهل لدينا كاثوليكية أصلا لنحتاج هبة بروتستانتية؟ ولإيضاح المقصود، فالبروتستانتية تقلص صلاحيات رجل الدين المسيحي، وفي بعضها ينتخب رجل الدين من بين أفراد الجماعة ذاتها، وتتيح فهم الكتاب المقدس دون الرجوع للتراث الكنسي أو تسمح بالاختيار الحر بين خياراته.

لماذا الإصرار على أن نسير حذو القذة بالقذة في مسار تاريخي آخر؟ لا يشك عاقل في أن حالنا لا يسر، وأننا نحتاج هبّة حقيقية، لكن في أي اتجاه؟ هذا هو السؤال الحقيقي.

ما الذي سيضيفه تكذيب المعراج لنا؟ أكاد أجزم بأنه لا شيء، لا شيء البتة سوى التشويش وضياع الطاقة، ودعوني أطرح الأمر بصورة أكثر صراحة، ولنعتبر بماضينا، كم من الجهد العقلي استنزفه الفلاسفة في حضارتنا الإسلامية في ترجمة ونقل مقولات الفلاسفة والاعتقاد بها والمنافحة عنها؟ فلو أنهم اكتفوا بالترجمة واستصحبوا نظريات اليونان في العلوم التجريبية وركزوا في ذلك لكان رصيدنا الحضاري أكبر، وربما مد هذا في أجل ازدهارنا، ووفر طاقة الخلاف مع الفقهاء الذين توجسوا خيفة من أفكار الميتافيزيقا، ولم يغضبوا في الحقيقة من العلوم الطبية حتى قال ابن تيمية في القرن الثامن الهجري بعد ضياع قرون طويلة من التناكف:

إن خلافنا مع منتسبي العلوم الطبيعية يكمن في عدم ربطهم إياها بالإيمان، وليس في دراستهم لها من حيث هي علوم طبيعية

إننا نحتاج هبّة حقيقية تناقش كثيرا تفاصيل واقعنا وتبحث في علله وبعمق، تناقش طريقة تقديمنا للاعتقاد وأسلوب النظر الفقهي ومعطياته الراهنة وضبطا لمناهج الإفتاء، وتقوية لمن يتولونه بأدوات الزمان، وتعزيز فهمهم للتراث في الوقت ذاته.

في المقابل، نحتاج عودة عاقلة للدين تعرف تنزيل الوقائع في مواقعها والتفاعل الإيجابي معها، ألم يقسم ربنا بمواقع النجوم واحتجنا 1400 عام لنعرف قيمة هذا القسم الحقيقية؟ ومن يدري ربما يأتي بعد 100 عام من يمنح هذا القسم قيمة جديدة مضافة.

أما الحاجة للمشايخ فهي من باب احترام التخصص في عصر التخصص، خاصة في زخم المعلومات المرعب الذي نتلقاه، حتى ارتبكنا في تخصصاتنا التي درسناها، لفرط ما نتلقاه بمعدل يبلغ أحيانا رأس الساعة الواحدة، ثم إن النموذج الديني عندنا في الأصل قائم على التفاعل، فرجل الدين غير موجود عندنا ككائن ذي قداسة ذاتية لا تمس، ولكنه في الوضع الطبيعي رجل كآحاد الرجال يمكن للمسلم العادي مناقشته ومساءلته والتباحث معه بخلاف الوضع الكنسي، لأسباب تتصل بالاعتقاد وبنيته والتصور عن الإنسان والوجود.

إسلام البحيري (مواقع التواصل الاجتماعي)

بقيت مسألة الشتم المتكرر للمشايخ والتشكيك بهم، فإسلام البحيري باغتنا بسب ولعن الأئمة الأربعة "في بكج واحد"، والبخاري، ومسلم، وغيرهما من الأعلام، ثم جاء من يدندن حول المعراج، ليقنعنا أن هناك من أخفى عنا بعض الأشياء.

في عصر المعلومات من يستطيع إخفاء شيء؟

ناهيك بمن وصفوا أولئك الأعلام بأنهم رجال الكهنوت الموالي للسلطة، متناسين سجن أبي حنيفة وضرب مالك ومحاكمة الشافعي ومحنة أحمد واختفاء الثوري وإنكار الحسن البصري، وغيرهم الكثير، وكيف أسقطوا من النخبة العلمية رجالا لدخولهم على السلاطين، لكن الشتامين قوم بهت.

لكن ما الذي يغير واقعنا؟ هل تغيره الردود والمناظرات؟ أم العودة للدين؟ أم ماذا؟

الكل يهتف بنا للعودة إلى ديننا، لكننا نحتاج أن نرجع إليه ونحن نعي كيف نأخذه للواقع، كيف نحيا به وفيه، وكيف نستطيع تنزيله لواقعنا بسلاسة، كيف نجعل الدين هاديا للواقع يأخذ بيده، ومقتضى هذا فهم الأصلين (الكتاب والسنة) وتفعيل قيمهما في نفوس الأفراد بالتربية، والتوجيه عبر منافذ متعددة، وتفعيل هذه القيم ذاتها في المؤسسات بإجراءات ضابطة لا بالاكتفاء بالتمدح بوجودها وتركها معلقة على الرفوف مطوية في الصفحات، فبهذا تنتقل القيم للحياة وتعيش وإلا عملت على الهدم إن لم تجد متنفسا، كيف نتعلم التفكير الناقد ونعمل به ونؤسس عبره لثقافة جديدة من التجديد والرقي، كل في معمله وحقله باتزان بين مطالب الروح والجسد.

ما يبقى دائما أن نعي ما وراء السطور، وألا نكتفي بالرد على الهجمات الشرسة بالغضب، فالغضب ممدوح، لكنه إن زاد أهدر الطاقة، والبناء ينتظر.. فمن يشمر؟