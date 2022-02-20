الوثنية المبهجة على نتفليكس!

كان قد أصابني ما أصاب الناس في عهد غير بعيد، وخط في قدري أن أصاب بوباء كورونا، الأمر الذي قيد حركتي، وأقعدني في بيتي أياما لا أذهب فيها للعمل ولا أخالط الناس، فقررت إثر ذلك أن أشغل بعض وقتي بما يسر نفسي من اللهو، وذهبت إلى مشاهدة مسلسل أقضي به فائض الوقت الذي تفرغ عندي من غير تخطيط ولا موعد، فأكسب الراحة مع نزر من المتعة.

ووقع تحت يدي مسلسلان وجدت في عنوانيهما ما جذب انتباهي، وجعلهما جديرين بالمشاهدة: المؤسس عثمان التركي، والذي سأتطرق لتدوينة عنه لاحقا إن اتسع الوقت وسمحت الهمة، ومسلسل الفايكينغز الشهير، وهذه التدوينة من وحي ما شاهدت من الأخير، عسى أن يجعل الله فيها الإفادة لمن يقرأ.

ولكن بادئ ذي بدء، فإن كنت من محبي المسلسلات التاريخية، فعليك أن تعلم أن أكثر هذه المسلسلات ليست ترتكز على الحقائق الموثقة، ولا على الأخبار الصحيحة، ولكنها تستوحي أكثر من الأدبيات المروية عن الأقوام التي تعرض قصصها عبر هذه الأعمال السينمائية على اختلاف صنوفها، إلى جانب خيال الكاتبين وطاقم الإخراج.

ولقد رأيت من العوام الجاهلين بالتاريخ والأخبار، من يستمد معرفته من مثل هذه المسلسلات وما شابهها من الأفلام، فيصير لديه بعد الجهل علم غير نافع، وخبر غير موثق. ثم رأيت منهم من يدافع عن الذي حاز من هذا العلم بحمية من يدافع عن كبرياء معرفي غير موجود. وليست تخفى مخاطر تداول مثل هذه العلوم على أحد من ذوي الألباب؛ إذ ليس فيها من الصحة ما يعول عليه، ولا من الفائدة ما يرتجى الانتفاع منه.

فلتكن إذن ممن يسمع فيبحث، أو كن ممن يتواضع فلا يتبجح، ويناقش فلا يتعصب؛ فليس هذا باب خير يخشى إغلاقه، وإنما يعد من الظرائف التي قد يستحسن مزجها بأحاديث المجالس، ولتترك التمحيص والتوثيق لأهله إذا عجزت أن تكون منهم.

أما وقد فرغنا من هذه المقدمة، فقد أزف أو آن التطرق لما رأيت من الصواب ذكره وطرحه.

في مسلسل مثل مسلسل "الفايكينغز"، هناك العديد من النقاط التي من الممكن طرحها للنقاش والنقد، والمقام لا يتسع لنقد كامل للمسلسل وما يحويه من الأفكار والأحداث، لأجل هذا ولغيره من الأسباب، فقد رأيت طرح فكرتين مهمتين وجدتهما أثناء مشاهدتي المسلسل، وبالله التوفيق.

زعزعة صورة الإيمان لدى المشاهد

في مسلسل الفايكينغز، يختلق كاتب السيناريو شخصية مزدوجة الإيمان تدعى "أثيلستان"؛ وهو راهب تقي كان قد وهب نفسه للعلم باسم المسيح. يتم اختطاف هذا الراهب من ديره الهادئ في إنجلترا على يد بعض الوثنيين "الفايكينغز"، خلال إحدى غاراتهم على تلك البلاد. ويبتسم الحظ لأثيلستان الراهب، حيث وجد نفسه بين يدي سيد الوثنيين "راغنار"، الرجل الذي دفعه طموحه للإبحار غربا طلبا للمعرفة، فصار أسطورة في بلاده، تتلى أخبار غزواته العظيمة وبطولاته الفريدة على مسمع الصغار والكبار.

تمر سنوات على أثيلستان، الراهب الحيي، وهو يحيا بين الوثنيين ويشاهد طقوسهم وما تحويه من المجون والفحش والوحشية، إلى أن ألفها واعتادها. وعمل طوال تلك المدة خادما في بيت سيده راغنار، الذي عامله معاملة كريمة عوضا عن معاملته معاملة العبيد، كما كان متعارفا بين الوثنيين.

في إحدى الغارات اللاحقة، يقوم الوثنيون بإبرام معاهدة سلام مع ملك إنجليزي يدعى إيغبرت، يقطعهم بموجبها الملك قطعة من أرضه ليقيم عليها الفايكينغز مستعمرة زراعية. يتجه راغنار بعدها قافلا إلى بلاده لإخماد ثورة كادت تذهب بملكه؛ فاستغل الملك إيغبرت غياب ملك الفايكينغز المحنك وقتل جميع الوثنيين من الفايكينغز، شيوخا وعجائز وأطفالا وعزل، كانوا في مستعمرتهم الجديدة آمنين، وأبقى على أثيلستان وقربه منه.

وبموجب هذه الأحداث، يعود أثيلستان -النصراني والوثني- ليعيش في بلاد المسيحيين، ويعمل مستشارا للملك إيغبرت الذي شابه راغنار بحبه للمعرفة والثقافة، إضافة إلى الطموح الرفيع. وبعد حين صار الملك إيغبرت يكشف أسراره لأثيلستان، ويعبر عن إعجابه بحضارة الوثنيين، ويستفسره عنها، وعن شرائع تلك الحضارة وعوائد أهلها، وأثيلستان -الراهب الذي توثن- يجيبه ويعطيه فوق ما يأمل من المعرفة والعلم.

يسعى أثيلستان في هذه الأثناء إلى أن يعود إلى إيمانه المسيحي، ويخمد نيران القلق والشك التي تحرقه من الداخل بشأن أي الآلهة يعبد؟ فقد أثر العهد الذي قضاه بين الوثنيين على قلبه، وتسرب إليه إيمان جزئي بتلك الآلهة المتعددة، وتاه في أي السبل يختار: المسيح أم آلهة الوثنيين الكثيرة؟ ويظهر المخرج أثيلستان يصلي معتكفا سائلا إلهه المسيحي أن ينفي الشك من باطنه، ويعيده إليه ويقبله؛ إلا أن آلهة الوثنيين لا ترضى بترك الراهب الذي توثن وما أراد، فصارت تأتيه في ساعات اعتكافه، وفي أوقات نومه، على شكل غراب أسود تارة، وعلى شكل وحش كبير الأسنان يتربص بالراهب في ظلال غرفته المظلمة تارة أخرى.

مما يظهر من غير شك ولا ريبة، أن المخرج وكاتب السيناريو ومخرجي الفلم جميعا، متفقون على إظهار الوثنية بمظهر يجذب المشاهد العام الجاهل بحقيقة الأديان. أما الراهب أثيلستان فهو أكثر من مجرد شخصية، ولكنه فكرة من أفكار المسلسل المركزية، ويظهر هذا بوضوح من أهمية دور هذه الشخصية، وكثرة التحديات التي تعبرها، وعديد التقلبات التي تخوضها؛ فالرجل يظهر في المسلسل بهيئة أكثر الرجال حكمة وإخلاصا، وأحسنهم خلقا وخلقا.

وقد تكرر في المسلسل أن أظهر المخرج الشخصيات المركزية فيه في هيئة متشككة الإيمان، غير ملتزمة بحدود الشرائع، تنتهك المحارم، كثيرة الغدر. وليس من باب المصادفة أن يجتهد صانعو هذا العمل في إظهار هذه الشخصيات بهيئة تجذب المشاهد الغر، فقد اجتمعت فيهم الوسامة، وكان من نصيبهم توفيق في بلوغ الطموح؛ فمنهم من ملك وغزا، ومنهم من قرب وأكرم، واجتمعوا معا في الطغيان وارتكاب الفواحش وما يأبى المؤمنون أن يأتوه من الفعال التي تذهب الوقار والمروءة.

ويمعن طاقم إخراج المسلسل في إظهار الإيمان بصورة إشكالية، ويستمر هذا الإظهار في التطور مع تطور الشخصيات المركزية في المسلسل. فالراهب المسيحي ينبذ المسيحية التي قضى من عمره ردحا فيها ثم توثن، وملك الوثنيين يبدأ يشكك بآلهته ويؤول به الحال أن يتعمد (أي يصير نصرانيا). أما الملك الإنجليزي المسيحي؛ فإنه يظهر في المسلسل ميالا للوثنية معجبا بها، ينكر وصايا المسيح وإرثه. وفي مشاهد لاحقة يكتشف أنه يمارس السفاح المحرم مع زوجة ابنه، ويخرق العهود ويخلف المواثيق ويسفك دماء العزل الأبرياء، ويدبر لحلفائه مكائد الغدر، وكل هذا وغيره محرم في شريعته ومناقض لإيمانه المزعوم.

وقد عرف الناس -عالمهم وجاهلهم، وأهل الخاصة مثل أهل العامة- أن الإيمان نقيض الشك، وأنه إنما يأخذ صاحبه إلى شواطئ الأمان ويحفظه من عواصف الشك، ويأمره بكل معروف وينهاه عن كل منكر، ومن مشاهدة مثل هذه المسلسلات ما قد يقلب الاطمئنان شكا، ويحبب للنفس ما كانت تأباه في الأمس؛ فالإنسان مهما بلغ من الورع والتقى ليس معصوما عن الانتكاس والتحول، وهو في طبيعة خلقه يتأثر بما تتلقاه حواسه، فالقلب يتقلب بين الخير والشر، وعلى هذا جُبل، ففي الابتعاد عن مثل هذه البرامج، وكف حواس المرء عنها حماية له، ومن يهده الله فهو المهتد.