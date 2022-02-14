كيف نفهم أهل السوادن؟

ماذا تفعل يا عزيزي القارئ، إن كنت تجلس في أرض لا يرد بصرك فيها سوى الأرض والسماء فوقك، تزرعها، أنت وبنو عمك، لا سلطان لدولة تستحثك، ولا تكاد تسألك إلا الزكاة، وشيئا من العشور، وحينها ستصف هذا السلطان بالجور، وأنت رجل مؤمن قلبك بالتوكل معمور، النيل أمامك، ولو بعد عن ناظريك فالمطر موفور، وحتى لو رعيت في سهوب الغرب أو أكناف الشرق، فأنت منتظر فيض الكريم، ولا يتذكر أحد متى وقع عليكم الجفاف، ولا تكاد تخشى إلا غارة أو غزوة، وحينها فأنت للمعتدي بالمرصاد. إذن، فأنت، والملك لله، مالك زمام أمرك، متحكم في أسرتك، فهل ستكد نفسك، وتتعب، وتطارد سراب دنيا زائلة، أم ستعمل، لتجنب الفقر، والحصول على الستر، وادخار ما يكفيك، ويكفي ضيفا سيأتيك، وتعود على أقاربك ببعض ما في يديك، إذ يوما ما، ستحتاجهم، وحينها تجدهم حولك؟ هكذا هي المعادلة ببساطة، فالسودانيون قوم لم تضطرهم الدنيا للعمل الكثير، فالخير حولهم وفير، ومهما عملوا، فلن يزرعوا كل أرضهم، ومهما أثروا، فما يهمهم بالدرجة الأولى إحراز قوتهم، وستر كرامتهم أمام ضيفهم، وما عدا ذلك، فالتفاخر الاجتماعي في الأصل خصلة مذمومة، والقوم أنسابهم عندهم معلومة، ويرددون: العارف عزو مستريح، أي من عرف عزه وسبب هذا العز، فقد استراح، فلا يتكلف إثبات ذلك لأحد. أفرز هذا أمورا هامة، فالمجتمع السوداني ليس من مجتمعات الزحمة، التي تكاد تنعدم فيها الرحمة، فهم موقنون بالرزق المقسوم، والخير الوفير في الأرض، ولا يأنفون من بذل الجهد، وإنفاق الوقت -مهما كان كثيرا- للحصول على مرادهم من أرضهم، أو من تجارتهم، والسبب أن الآلات الزراعية في السودان لم تعرف الميكنة، ولم تعرف كثيرا من التفاصيل، بل بقيت مرتبطة بالساقية، والآبار بأنواعها، والقنوات المائية، والمحراث التقليدي وما شاكل، والموسم الزراعي ذاته طويل، وإنجاز بعض الأعمال يمتد لأسبوع أو أكثر، فليست القضية محسوبة بالساعات. ولهذا، فالسوداني متمهل، يربط قيمة العمل بالإنجاز، ويسقط من حسابه الجهد المبذول، والوقت المستغرق، لهذا فإن أبرز إشكالية تواجه السوداني، وتقود لتصويره بمظهر الكسول، أو غير المبالي، هي سوء ضبطه للوقت، وقد يفلت منه ذلك بسبب موضوع التفاصيل، والاهتمام بها، والجوانب العاطفية، فقد يقوم بإنجاز عمل من هو أقل منه، إذا شعر أن هذا الشخص غير مرتاح، أو يمر بمشكلة من نوع ما. وما عقد الأمر أكثر أن السوداني لم يشعر بأهمية المنافسة، بل كان يعتبر الأمر مرتبطا بالخصائص الذاتية لكل شخص، فكثرة الدراسة لا تفيد البليد، وقلة الدراسة ليست معضلة ما دام الشخص ذكيا، والسوداني لهذا أيضا مؤمن بصيانة مظهره العام، والحصول على نتائج ممتازة، وفي الوقت ذاته، لا يهمه كثيرا حكم الناس عليه، فـ" السواي مو حداث" أي أن المنجز ليس كثير الكلام، و"البيان بالعمل" أي أن الدليل العملي هو الأصل والأساس. فالسودانيون ليسوا كسالى، بقدر ما أنهم متمهلون، يواجهون مشكلة في إدارة الوقت، ويفرطون في الاعتقاد بأن حكم الآخرين سيكون منصفا لمجرد إنجازهم بنجاح المهام المطلوبة، ملقين من حساباتهم كثيرا من الجوانب المتصلة بالتسويق والبهارات وما شاكل. على أن هذا لا يعني أن السوداني لا ينبغي له تطوير ذاته، بل هو مطالب بالإنجاز، واتخاذ ما يلزم ليظهر بصورة لائقة، ويتمكن من الوصول لأهدافه بأفضل الطرق، وأقل التكاليف مالا ووقتا وجهدا.

نحنا ما كسالى .. يا ناس.