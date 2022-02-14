"أحاديث موري".. دروس الحياة على كرسي الموت

إنه الدرس الأخير الذي يحضره التلميذ مع أستاذه المسن، لكنه ليس درسا تقليديا في قاعة الصف، وإنما درس الحياة الذي تلقاه بعد أن انقطع عن معلمه 16 عاما، وحين عاد إليه وجده مقعدا مشلولا ينتظر الموت بعد أن أخبره الأطباء أنه لن يتأخر أكثر من سنتين.

صباح كل ثلاثاء يزور الطالب ميتش البرفيسور موريس شوارتز ويسأله عن الأفكار التي تسيّر حياتنا اليومية، يسأله عن الحب والعمل والمجتمع والعائلة والشيخوخة والعفو، ويسأله كثيرا عن الموت، وما يمكن أن يتعلمه "طالب" في منتصف العمر من أستاذ أوشك على مغادرة قاعة الحياة، وسجل كل ذلك في مذكرات أسماها "أيام الثلاثاء مع موري".

قضى البروفيسور عمره مفعما بالحياة، يحاضر في علم الاجتماع، ويحب الرقص على الدوام، وفي الوقت الذي عجز فيه عن أداء الرقص عرف أن شيئا سيئا ينتظره.

في الستينيات من عمره، تطورت لديه حالة الربو وأصبح التنفس يجهده على الدوام، وبينما كان يتنزه -ذات يوم- بجوار النهر هبت عاصفة قوية سقط في إثرها على الأرض، وأسعف على عجل إلى المستشفى.

بعد سنوات قليلة بدأت لديه صعوبات في المشي وزار كثيرا من الأطباء وأجريت له عددا من الفحوصات والصور التلفزيونية من غير أن يظهر مرض محدد، فاقترح أحد الأطباء أن تؤخذ عينة من عضلاته وأوعز التقرير الطبي إليه أن يزور عيادة الأعصاب التي أجرت له عدة اختبارات كهربائية لقياس مدى استجابة أعصابه.

بعد تلك الاختبارات زار هو وزوجته الطبيب في أحد أيام الصيف الحارة، لم يكن يوما عاديا بالنسبة لهما، جلس الزوجان أمام الطبيب الذي حاول أن يخفف عنهما صدمة ما سيقوله، حتى أخبرهما أن البروفيسور يعاني من مرض "التصلب الجانبي الضموري" (ALS)، وهو مرض ينهك الخلايا العصبية بلا هوادة حتى يشل حركة الأطراف ويميت العضلات، فيعجز المرء معه أن يمارس المشي والحركة وأبسط أعماله اليومية المعتادة.

يمعن الطبيب في مكاشفتهم فيقول إنه مرض لا تُعرف أسبابه ولم يكتشف علاجه، فيسأل البروفيسور موريس هل يعني هذا أنها المحطة الأخيرة من حياتي؟ نعم، يجيب الطبيب. فيستوضح موري أكثر؛ هل سأموت قريبا؟ بكل أسف، يرد الطبيب.

وبعد أن قضيا نحو ساعتين مع الطبيب يسألان وهو يجيبهما بهدوء وصبر، خرجا مثقلَين وكأن جبال الأرض حطت فوق أكتفاهما، نظر موري -وهو الاسم الذي عرف به- إلى الناس وهم يغدون ويروحون منشغلين بشؤونهم، متعجبا ومصدوما، ألا يزال كل شيء طبيعيا؟ ألا ينبغي على العالم أن يتوقف لينظر إلى حاله ومصيره؟ ألم يعلموا بما حصل له؟ كل شيء يسير على طبيعته، ما هذا العالم الأصم الأعمى؟

بينما البروفيسور يبحث عن إجابات لصدمته تلك، يزداد المرض نهشا في جسده يوما بعد يوم وأسبوعا بعد أسبوع، يفقد في كل مرة القدرة على عمل اعتاد عليه بالطبيعة، فلم يعد يستطع قيادة السيارة، ثم عجز عن خلع ملابسه في بركة السباحة فاستعان بموظفة الرعاية المنزلية، وكانت تلك اللحظة بداية انكشاف خصوصيته.

هذا المرض مثل الشمعة تذيب الأعصاب وتترك الجسم كومة من اللحم لا حراك بها، عادة يبدأ من القدمين فيعطلهما ثم يتجه إلى سائر الجسد حتى يفقد الإنسان تحكمه في عضلاته كلها، وإذا ما زال حيا فإنه يتنفس من أنبوب فيصبح وكأنه حبيس جسده حتى تأتيه منيته التي يقدرها الأطباء بـ 5 سنوات على الأكثر، وقدرها طبيب البروفيسور بسنتين لكن موري بحدسه قدرها بأقل من ذلك.

بعد أن تلقى أستاذ علم الاجتماع الصدمة، تقاذفته الحيرة وأسئلة الحياة والموت، والوجود والمعنى؛ هل يستسلم للمرض ويتركه ينهش من روحه بعد جسده حتى ينهيه من الحياة قبل أجله، أم يتخذ مما أصابه دافعا له لعمل أفضل ما يمكنه أن يعمله في أيامه الأخيرة.

اتخذ قرارا عميقا بعد أن رأى سيف الموت مسلطا فوق رقبته؛ فقرر ألا يترك المرض ينال من روحه، أو أن يخجل أو يخاف من موته، بل سيجعل الموت آخر مشاريعه في الحياة ومحور تفكيره في قادم أيامه، وإذا كان كل الناس سيموتون فليجعل من موته البطيء درسا يتعلم منه الآخرون، سيعبر رحلته إلى ما بعد الموت عبر آخر جسر له، وسيحكي تلك الرحلة.

بدأ البروفيسور يكوّن مجموعات نقاشية حول الموت وماذا يعني، ولماذا يخاف الناس الموت من غير أن يفهموا معناه الحقيقي، أخذ يحاول أن يثبت لزواره، الذين تكاثروا حوله، أن الموت لا يعني بالضرورة العدم أو زوال الأثر.

بعد أن عاد من إحدى جنازة أصدقائه الذي مات فجأة، شعر بشيء من بالإحباط لأنهما لم يتواصلا منذ زمن، ولم يعبر أي منهما للآخر عن أفكاره، فقرر أن يرتب "عزاءا" له قبل مماته ليقول كل صديق له ما يود قوله قبل الرحيل.

يقول موري إن كل الناس يعرفون أنهم سيموتون لكن لا أحد يؤمن بذلك، و

إذا عرفت كيف تموت ستعرف كيف تعيش!

إن الموت فكرة لتحسين الحياة لا للانصراف عنها، إننا نفعل تلقائيا ما نظن أنه من الطبيعي علينا فعله، لكن عند مواجهة الموت كل شيء يتغير، ستتخلى عن كل شيء غير أساسي وجوهري، وإذا استمعت لصوت الموت دائما أو "لطائر الموت" كما يسميه موري، ستتواضع في طموحك الجامح، وستبدو لك كثير من الأشياء التي تصرف عليها وقتا كبيرا غير مهمة، وستستبدلها بمحراب للارتقاء بروحك.

التصالح مع فكرة الموت والتسليم بها، يجعلنا نتصالح مع الحياة، فالتصالح مع الموت يعطيك شعورا بالتصالح مع الحياة.

درس العائلة

في أحد أيام الثلاثاء، زار الطالب أستاذه وأصر عليه أن يحضر زوجته معه، كانت إشارة منه إلى أهمية العائلة، فلولا الدعم الذي وجده موري من عائلته أثناء مرضه لكان وقعه عليه أشد، حتى الأصدقاء وسائر الناس الذين يمكن أن يزوروك ويتفقدوا أحوالك، لا يمكن أن تستعيض عنهم بشخص يرعاك ويراقبك طوال الوقت.

إن العائلة لا تمنحك الحب فقط، وإنما تخبر الآخرين أنك مكلوء ومصان رغم نوائب الدهر، ولا شيء غير العائلة يمكنه القيام بذلك على الدوام، لا الأموال ولا الشهرة ولا العمل.

الانفصال عن المشاعر السلبية

في أحد لقاءاتهما، يجاذب التلميذ، الذي لا يزال يتلقى دروس الحياة، مع أستاذه الحديث عن مشاعره رغم ما أصابه، عن ركوده بعد عنفوانه، وعن أحزانه بعد أفراحه وعن آلامه بعد آماله، لكنه يرى فيه انفصالا عن كل تلك المشاعر السيئة، والانفصال عنها لا يأتي إلا بعد تجربتها والالتفاح بنارها، فالإنسان قبل تجربة تلك المشاعر مشغول بالخوف منها، فإذا ما خبرها وغمر نفسه بها أو غمرته، عرف معناها الحقيقي وأدرك حينئذ أنه بحاجة إلى الانفصال عنها وتركها، فالانفصال ضروري لإكمال مسير الحياة.

إن خوض مشاعر الألم والقلق والرعب والخوف فرصة لمعرفة حقيقة تلك المشاعر ومن ثم القدرة على الانفصال عنها.

الاهتمام بُغيَة الإنسان

قضى البروفيسور، في بواكير عمله، جزاء من حياته في مستشفى للأمراض العقلية واجه أثناءها حالات شتى من الرجال والنساء، ولقنته تلك الحقبة دروسا مبكرة في الحياة.

إحدى النساء اللاتي كان يراقبهن موري أثناء عمله كانت تخرج من غرفتها إلى الردهة وتستلقي على بطنها ووجهها، وتمكث على هيئتها تلك كل يوم من الصباح حتى المساء، لا تكلم أحدا ولا يهتم بها إنسان. شاهدها موري أول الأمر مرعوبا من منظرها حزينا على حالها.

قاده تعاطفه معها إلى محاولة إخراجها من حالتها؛ فكان يجلس بجوارها وهي مستلقية، ومرات يستلقي بمثل هيئتها، ويكلمها ويلاطفها حتى استطاع إقعادها بل وإعادتها إلى غرفتها، أدرك أن ما كانت بأشد الحاجة إليه -وهو ما يحتاجه كثير من الناس- هو أن يلاحظها أو يهتم بها أحد.

معظم المرضى الذين شاهدهم موري كانوا مرفوضين أو مهملين في حياتهم، وتراكم في نفوسهم شعور العدم واليأس من الحياة، ولم يجدوا التعاطف من ذويهم والمقربين منهم، وكثير من أولئك المرضى يتحدرون من عوائل غنية، وتيقن موري حينها أن الغنى لا يجلب السعادة، وأن المال لا يشتري الرضا والقناعة، وهي دروس لم ينسها موري أبدا.

درس الشيخوخة

لقد خسر موري معركته مع صحته، فلم يعد يستطع القيام بأي شيء حتى نظافة جسده، جُل أعماله الفطرية والموغلة في الخصوصية سلبت منه؛ الذهاب للحمام، وتنظيف أنفه، وغسل عورته، لم يعد يستطع القيام بها باستقلالية.

إنها فترة تشعر بالخجل والإحراج، كيف لشخص كان يصول ويجول في مجتمعه، ويأمر وينهى في أسرته، ينتهي به الحال إلى طفل يتلقى الرعاية في أبسط صورتها.

لكن البروفيسور العجوز بقي إيجابيا رغم حالته تلك التي استغرق الاعتياد عليها بعض الوقت.

يسأله تلميذه وكاتب مذكراته عن الهوس بالشباب والخوف من الكبر والتقدم في السن ورغبة الناس البقاء في سن الشباب، فيجيب بأن السعي المتكرر في الحياة والمصحوب بمشاعر دائمة بعدم الكفاية مما تحقق، وصفة جاهزة للمعاناة والبؤس في الحياة.

تقبل موري الشيخوخة ولم يعد يراها عقدا من الزمن بل مرحلة نمو وتطور، في الشيخوخة يدرك المرء أنه سيموت حقا لذا سيحاول أن يعيش حياة أفضل.

ولكن إذا كان الهرم بهذه القيمة فلماذا لا يتمنونه الناس ويحنون أبدا إلى الشباب، ولم يتمنّ أحد أن لو كان في الستين أو السبعين من عمره؟

يرد البروفيسور: "إنه عدم الرضا"، وعدم تحقيق شيء في الحياة، أو معنى فيها، لأنك إن وجدت معنى تحيا به فلن ترغب في العودة إلى الوراء بل إلى الأمام، وسترغب في أن ترى وتعمل المزيد.

وإذا كان الشاب يحارب دوما ضد الكبر وتقدم العمر فحتما لن يكون سعيدا، لأن ذلك سيحدث يوما ما بطريقة ما.

لكن الأسئلة ما تزال تشغب على التلميذ الشاب وتشغل باله؛ فيتساءل متعجبا كيف لك ألا تحسد الشباب والأصحاء؟

يقر البروفيسور المريض بأن الحسد يساوره أحيانا على قدرتهم على الذهاب إلى الأندية الصحية والسباحة، لكنه يتعامل مع تلك المشاعر بذات الطريقة التي تعامل بها مع تلك المشاعر السلبية "الانفصال"؛ فيدع تلك المشاعر تأتيه ثم يدعها تمضي ولا يتوقف عندها، تماما كما يقال: "دعها تمضي.. دعها تمر".

يعتقد موري أنه ليس بمقدور الشيخ ألا يحسد الشاب أو تتسلل إليه مشاعر الحسد، لكن الأهم هو أن يتقبل من هو ثم يستمتع بذلك. إنه وقتك لتكون في الستينيات أو السبعينيات، وقد قضيت وقتك من قبل في عقود الشباب. عليك أن تجد ما هو جميل وواقعي وصواب في وقتك الحالي. إن النظر إلى الخلف يجعلك كأنك منافس أو متسابق، بينما العمر ليس مسألة سباق أو مجال تنافس.

رحل موري وهو مستلقٍ على سريره من غير أن يشعر به أحد، رغم أن عائلته كانت بجواره، فإن لحظة خاطفة انشغل فيها من حوله عنه كانت كافية ليلفظ آخر أنفاسه بعيدا عن أعينهم، لكنه ترك لهم وصيته الأخيرة "لا شيء متأخر جدا".