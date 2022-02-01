واقع أهل التصوف في الحجاز!

لاحظت أن الكثير من الناس لجهلهم بالتصوف يضعون جميع الفرق الصوفية في سلة واحدة! ويحكمون عليهم وكأنهم فئة واحدة! وهذا قمة الخطأ؛ فمن خلال تجربتي في زيارة حلقات الذكر بمجالس التصوف في منطقة الحجاز غربي السعودية لمدة تتجاوز 15 عاما، وجدت اختلافا كبيرا في تلك المجالس عما يُروج له في كتب الفرق الإسلامية، وعما يقوم به البعض في التيارات الصوفية في العديد من البلدان العربية والاسلامية.

فمجلس الذكر الحجازي -الذي كانت وما زالت تُقيمه بعض الأسر المكية والجداوية العريقة في بعض أيام الأسبوع، فبعضهم مجلسه يقام يوم الجمعة بعد الفجر، وبعضهم في اليوم ذاته بعد صلاة الجمعة، وبعضهم أيضا في اليوم نفسه بعد صلاة العشاء، وبعضهم في يوم الأحد، والآخر في يوم الاثنين- لا يعدو عن كونه مكانا يجتمع فيه الأحباب، ويلتقي فيه الأحبة من شتى سكان هذه المدن، مجتمعين في ذلك على إحياء ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتداول سيرته العطرة عليه الصلاة والسلام من خلال البدء بدرس عظيم من دروس السيرة النبوية التي لا تنتهي معانيها ودروسها العظيمة.

وفور نهاية درس السيرة النبوية يشرعون في قراءة جماعية -أو غير جماعية فكلٌ بالاختيار- لسورة يس. وفور فراغهم منها تصدح الأصوات الجميلة والحناجر الندية بالمدائح النبوية الجميلة، والخالية من الأخطاء الشرعية إلا من بعض المضامين التي اختلف بعض علماء الأمة حولها كالتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم.

ويختلف محتوى هذه المدائح ويتنوع في كل مجلس، إلا أن الثابت فيه يكمن في تكرار السردية التي تصف اللحظات الأولى للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وكيف غيّر وجوده عليه السلام هذا العالم، وأخرج -بفضل الله- العالم من الظُلمات إلى النور بكل الحب والرأفة والرحمة (لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ).

وإجلالاً لهذه اللحظة الفارقة في تاريخ الكون -التي تُعتبر نقطة تحوّل في تاريخ الحضارات، والتي أعلنت عن وجود خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم، والتي شهدت ختام الرسالات السماوية وآخر الكتب الربانية وأصدقها بحفظ الله له حتى قيام الساعة- تقشعر الأبدان، وتُومض القلوب انعكاسا للنور، وتنهمر دموع المحبة، وتمتلئ الأجساد بطاقة القُرب، وتتجلى الأرواح باحثة عن عطش المسافات، وتتهلل النفوس ماضية نحو الله بلا خطوة، فيجد الجميع نفسه واقفا دون أن يشعر عند الأبيات التي تصف لحظة ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، ويستبشر الكل بذلك، فلولا أن الله سبحانه وتعالى أرسله صلى الله عليه وسلم لنا بشيرا ونذيرا لكُنّا في الظلمات سائرون، وفي الغي عامهون، وفي الغفلة ساهون!

وبعد هذه اللحظات الإيمانية العاشقة، يقوم أحد رموز التصوف بالدعاء ويؤمن خلفه الجميع.. ثم يتناولون طعام العشاء، وينتهي المجلس.

أرأيت عزيزي القارئ الكريم أن واقع أهل التصوف في الحجاز يختلف عن كثير مما تسمعه، ويتباين عن كثير مما تشاهده في الدول العربية والإسلامية من أفعال وأقوال ربما تتنافى مع روح الإسلام وحدود الشريعة الغراء، فمجلس الذكر في الحجاز أبسط مما نتصور.

إن هؤلاء يأتون من كل فج عميق ليشهدوا في مجالس الذكر العديد من المشاهد الروحانية، ويسمعون أنواع المدائح النبوية الجميلة، ثم يعودون أدراجهم نحو منازلهم بروح جديدة.

فما أجمل ذكر المحبوب صلى الله عليه وسلم، وما أروع مديحه عليه الصلاة والسلام، وما أبهى الاجتماع على مائدة السيرة النبوية العطرة، وما أنقى هذه المجالس التي يجتمع فيها النغم الروحي مع الصفاء النفسي في باحة مباركة يُحيي فيها الجميع قصص النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، ويمضي فيها الكل على خطى النبي صلى الله عليه وسلم.

وبعيدا عن أي شيء، يمضي هؤلاء إلى الله على أجنحة الحب، ويفرون إليه سبحانه وتعالى على رحابة الرجاء، طامعين فيما عنده من فضائل الدنيا والآخرة، عكس الذين يمضون إلى ربهم بالخوف والترهيب والتهديد! والفرق كبير بينهما.