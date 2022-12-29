الحسيمة.. منارة المتوسط

تنتمي المدينة المغربية الجميلة الراسية على صخر شاهق مطل على البحر الأبيض المتوسط -الذي يحدها من الشرق والغرب- إلى الريف الكائن "ما بين مدينتي سبتة وتلمسان"، بحسب عبارة البادسي.[1] وعلى مقربة من المزمة التاريخية التي بينها وبين الحسيمة الحالية 12 ميلا، بحسب ما ذكره الشريف الإدريسي أبرز علماء وجغرافيي القرن السادس الهجري، في "نزهة المشتاق في اختراق الآفاق"[2]، ونقله عنه شكيب أرسلان في "الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية"[3].

يرتبط بناء حاضرة الحسيمة بشكل وطيد بالمرحلة الاستعمارية، في منطقة كانت تشرف عليها سلطات الحماية الإسبانية من جهة، وتحت الإشراف الشرعي والسيادي للسلطان ممثلا في خليفته بتطوان "مولاي المهدي"، ثم ابنه من بعده "مولاي الحسن"، من جهة ثانية.

في أسباب التأسيس ودوافعه

استندت إسبانيا إلى بنود اتفاقية 27 نوفمبر/تشرين الثاني 1912 مرجعية في استغلال وتقسيم شمال المغرب، وإعمال منهج إداري لتنظيم وتدبير المنطقة، تؤول فيه السيادة للمندوب السامي الإسباني المشرف على أعمال مصلحة الشؤون الأهلية، وفق سياسة تعتمد على المراقبة العسكرية للسكان والسيطرة على المجال واعتماد المقاربة الإثنية في التقسيم الترابي.

أسباب التأسيس تعود إلى رغبة الاحتلال الإسباني في التوسع العمراني من ناحية، ولصد زحف الحركة الخطابية وانتصاراتها المدوية في المنطقة، ولإيجاد خليج بحري يبقيهم على صلة بمدينة مليلية التي تم الاستيلاء عليها بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 1497، وعلى مقربة من جزيرة النكور التي احتلوها سنة 1673، لذا سيكون الإنزال العسكري الحاشد في ميناء "كيمادو" شهر سبتمبر/أيلول 1925 بطاقة ميلاد منطقة عسكرية جديدة، تضاف إلى المناطق العسكرية للحماية الإسبانية، ليليه البناء "الأول أواخر 1926 في شكل ثكنات عسكرية، وقد امتد البناء خلال السنوات اللاحقة ليشمل مساكن المدنيين الإسبان، ومرافق البناء الإدارية والتجارية، وفي نفس الوقت؛ البنايات الترفيهية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وكذلك الكنيسة الدينية الوحيدة بالمدينة.[4] ثم جاء ظهير (قرار) 1932 مركزا على القبيلة ومجزئا إياها إلى جماعات، ليستقر التقطيع الترابي الإسباني على خمس جهات: الجهة الغربية وعاصمتها العرائش، وجهة جبالة وعاصمتها تطوان، وجهة غمارة وعاصمتها شفشاون، وجهة الريف وعاصمتها الحسيمة، وجهة الكرت وعاصمتها الناظور[5]، ثم استمر التوسع المجالي بهدف الاستحواذ على الأرض وإخضاع الأهالي وسن سياسات عسكرية لاستتباب الأمن في أفق استيطان العمران.

الحسيمة.. المنارة المتوهجة في طوري الحماية والاستقلال

على الرغم من كونها أخذت اسمها الحالي وعمرانها وهويتها المدينية سنة 1957، في سياق استقلال المغرب الراهن؛ فإنها بصمت حضورها العريض في وجدان المغاربة والمغرب العربي، نظرا لما شهدته أرضها من بطولات ومواقف وأبطال وشهامة وطنية عز نظيرها.

فالحسيمة منارة المتوسط في النضال ضد الاحتلال الأجنبي، فعلى ترابها خاض الأشاوس من آبائنا كبرى المعارك التاريخية في سياق المسعى الجماعي لتحرير البلاد. فمنها انطلقت عمليات القائد المجاهد "الشريف أمزيان" ضد مواقع الغزاة الإسبان ما بين 1909 و1912، وقاد معاركه الحاسمة ضد ثورة الجيلالي الزرهوني المعروف بـ"بوحمارة" من الريف، إلى أن ألجأته ظروف ضعف الإمداد إلى مدينة "مليلية المحتلة" التي دخلها "في يناير/كانون الثاني من سنة 1908"[6]، وما كاد وهج سيرته وملاحمه يخفت حتى انبعثت الحركة الخطابية حاملة مشروع الانتقال من القبيلة إلى الوطن[7]، فاتحة صفحة مجيدة من الجهاد والكفاح الوطني ضد القوتين الاستعماريتين فرنسا وإسبانيا، فجرت على أرض الحسيمة معارك لاهبة، ليس أقلها معركة أنوال بقيادة بطل التحرير الأمير سيدي "محمد بن عبد الكريم الخطابي"، الذي أعطى المنطقة حضورا عربيا وعالميا، فدخلت الحسيمة نطاق رؤية المخزن والقوى العظمى وحركات التحرر العالمية ما بين 1921 و1926، وظلت محفورة في جغرافيا وتاريخ الوطن، وصدور المواطنين.

الحسيمة منارة المتوسط التي شهدت أضخم إنزال عسكري في القارة الأفريقية خلال القرن العشرين، حيث ألجأت حركة التحرير الخطابية وانتصاراتها المدوية إسبانيا إلى إلقاء أكابر جنرالاتها على أرض الإقليم الثائر، حيث حل الجنرال "سان خورخو" سنة 1926 بها، وصارت منذ ذلكم الحين تسمى المدينة (Villa San Jurjo) تقديرا لجهود هذا الجنرال والانقلابي الدموي المتوفى سنة 1936.

الحسيمة منارة الريف الأوسط التي انطلقت من ربوعها أشهر عمليات جيش التحرير المغربي بالشمال[8] ضد الاستعمار ما بين 1953 و1955، في كل من أكنول، وبورد، وتيزي أوسلي. شارك فيها خريجو مدرسة المقاومة المسلحة من أبناء المنطقة وغيرها، الذين كانوا في طليعة الملبين للنداء التاريخي للأمير الخطابي في القاهرة، الداعي لتأسيس جيش تحرير المغربي العربي، وبهم شكل الأمير الأنوية العسكرية الأولى التي روت بدمائها أرض فلسطين.. ثم عادوا ليسقوا بدمائهم تربة الوطن.

مدينة الانتفاضات والاحتجاجات

كانت من أقوى وأخطر الأحداث التي شهدتها المنطقة بعيد الاستقلال مباشرة: انتفاضة الريف (1958-1959)، بأسبابها وخلفياتها ووقائعها ومخلفاتها المعروف[9] منها والمجهول. وفي خضمها وعلى طول أحواز الحسيمة، تأسست في 7 أكتوبر/تشرين الأول 1958 حركة "التحرير والإصلاح الريفية"، وسرعان ما تحولت إلى "جبهة النهضة الريفية"، فحركة تمرد مسلحة بقيادة "سلام أمزيان" و"محمد سلطين الخمليشي".. تلك الأحداث أدخلت من جديد إقليم الحسيمة في نطاق رؤية المخزن الجديد، فكال لها بمكيالين، ممارسا العنف الشديد والتهديد الوعيد، فتم تهميشها اقتصاديا وتنمويا، وصدر ظهير العسكرة الشهير على عهد حكومة الحاج أحمد بلافريج (ت 1990)، قاضيا بجعل الإقليم منطقة عسكرية محظورا فيها العمل السياسي والمدني لسنوات، إلى أن رفع المنع سنة 1962، وبقي العمل بالظهير العسكري إلى اليوم.

وتمخضت على أرض الحسيمة -نتيجة تفاقم العزلة والتهميش والفقر والهجرة إلى الخارج وغياب العدالة المجالية- سلسلة من الاحتجاجات، أشهرها ما عرف بانتفاضة 1984، على خلفية الكوارث الاقتصادية والاجتماعية التي خلفتها إجراءات الحكومة وإملاءات صندوق النقد الدولي؛ فهب التلاميذ، وثار على إثرهم العمال والطلبة وعموم الجماهير؛ فكانت الأحداث الدامية التي أضرت بصورة المغرب إعلاميا وحقوقيا، وآخرها احتجاجات 20 فبراير/شباط، وما تلاها من وقائع واصطدامات متكررة، ظلت تتحفز بين الحين والحين، حتى أخذت شكلها الغاضب في سلسلة الحراك الاجتماعي الذي امتد شهورا كرد فعل على وفاة الشاب السماك محسن فكري، ولما عايشه الشباب من مشاهد التهميش والفساد وغياب تكافؤ الفرص وتنامي البطالة.

خاتمة

الحسيمة منارة المتوسط؛ ماضيا وحاضرا. منارة في الكفاح ضد الاحتلال، ومنارة في النخوة والإنجاد والشجاعة والمروءة التي "هي من شواهد الفضل ودلائل الكرم، وحلية النفوس وزينة الهمم"[10]. منارة في تحدي شظف العيش وتحمل تكاليف الحياة المهمشة والجغرافيا والتضاريس الصعبة وضعف نسب التساقطات المطرية وهجرة اليد العاملة.

هوامش