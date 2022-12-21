أرسين فينغر والذكاء المعزز لكرة القدم

أرسين فينغر كان دائما المدرب صاحب المفاجآت الكبيرة. ففي مواسمه الأخيرة مع أرسنال، تجد فريقه ينهزم من فرق ذات مستوى سيئ، لكن على النقيض تجد فريقه يؤدي جيدا أمام الفرق الكبرى، بل يحصل منهم على بطولات مثل بطولة الدوري التي نالها بلا هزيمة، ولم يتكرر ذلك الرقم القياسي في تاريخ الدوري الإنجليزي إلى يومنا هذا، وبطولات أخرى مثل كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية كل عام، بالرغم من هبوط مستوى الفريق.

إنه دائما المدرب الذي لا تتوقعه، ولكن بعدما اعتزل التدريب، أحضره رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ليكون رئيساً للجنة التطوير بالاتحاد، ولأنه دائما صاحب مفاجآت، فلقد كان من تبنى فكرة زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 فريقا، بل تبنى أيضا فكرة إقامة كأس العالم كل سنتين، وهذه الفكرة محل نقاش، لكن حديثنا اليوم عن مفاجأة مختلفة، ألا وهي "الذكاء المعزز لكرة القدم"، هل تعلمون يا رفاق ما هذا المشروع؟

يقول أرسين فينغر عن هذا المشروع الجديد: "المشاهدون والمشجعون سيصبحون خبراء في مفاهيم تكتيكية وإحصائية، مثل التحكم في الحيازة، وكسر الخطوط، والأهداف المتوقعة، وعلو خط الدفاع، وكثافة الفريق، وسيكون الذكاء المعزز لكرة القدم من خططنا لفهم اللعبة بشكل أفضل في المستقبل".

هذا المشروع هو إمداد المشاهد والمشجع بإحصاءات، هذه الإحصاءات تكون أثناء المباراة وبعدها، فيما يُطلق عليه "الذكاء المعزز لكرة القدم" (Enhanced Football Intelligence) ويُشار إليه اختصارا "إي إف آي" (EFI).

والآن دعونا نذهب إلى بعض الإحصائيات الجديدة.

التحكم في الحيازة

هذه الإحصائية هي نفسها إحصائية الاستحواذ، لكن تمت زيادتها بنسبة ثالثة هي الوقت الذي لا تكون الكرة فيه بحوزة أي من الفريقين، لتصبح هناك ثلاثة نسب للحيازة (possession).

فلو افترضنا أن الفريق (أ) يواجه الفريق (ب)، تكون النسبة الأولى استحواذ الفريق (أ)، والنسبة الثانية استحواذ الفريق (ب)، والنسبة الثالثة هي نسبة الوقت الذي كان الفريقان (أ) و(ب) يتنافسان فيه على الكرة، أو ما يسمى إجمالا بالاستحواذ غير الآمن.

مراحل اللعب

مراحل اللعب (phases of play) هي مجموعة الإحصائيات التي تظهر عقب نهاية كل شوط، وهي 9 إحصائيات معروفة دائماً ما نسمعها من المحللين.

4 إحصائيات في وقت الاستحواذ على الكرة، هي:

بناء الهجمات (build up).

التقدم (progression).

الثلث الأخير من الملعب (final third).

الهجمة المرتدة (counter attack).

5 إحصائيات في وقت عدم الاستحواذ، هي:

الهجوم الضاغط (high press).

الدفاع وسط الملعب (Mid-block).

التكتل الدفاعي (Low-block).

الضغط المضاد (counter press).

العودة (recovery).

زمن استرداد الكرة

زمن استرداد الكرة (ball recovery time) ببساطة هو الوقت الذي يستغرقه أي فريق لاستعادة حيازة الكرة بعد فقدانها، فإذا قلنا أن الفريق (س) يواجه الفريق (ص)، فإذا كان زمن استرداد الكرة للفريق (س) 5 ثوان، أي أن الفريق (س) استغرق 5 ثوان لاسترداد الكرة من الفريق (ص)، وهذا يوضح قوة ضغط كل فريق.

كسر الخطوط

إحصائية كسر الخطوط (defensive line breaks) تتكلم عن عدد اختراقات كل فريق لخط دفاع الفريق الثاني، كأن نقول إن الفريق (أ) اخترق الفريق (ب) اختراقات نتج عنها هجمات، سواء كانت تلك الاختراقات من التمرير البيني، أو من العرضيات، أو من الكرات الطويلة العمودية، أو من المراوغات الناجحة. وترسم لك الخطوط الثلاثة لكل فريق سواء الدفاع أو الوسط أو الهجوم.

إلقاء الكرة خلف الخطوط

هذه الإحصائية تتكلم عن نوعية الاختراقات، سواء من التمرير البيني، أو العرضيات، أو الكرات الطويلة العمودية، وهي تظهر لنا أسفل يسار الشاشة، وهي إحصائية لأكثر 3 لاعبين يقومون بالاستقبالات الناجحة للكرة، بعد اختراقها لخطوط الوسط والدفاع.

ارتفاع خط الدفاع

إحصائية ارتفاع خط الدفاع (defensive line height) تشرح لنا المسافة بين أعمق مدافع في الملعب وخط مرمى الفريق، وهذا يكون مؤشرا على قرب الفريق من مرماه، أثناء خسارته الاستحواذ على الكرة.

شكل الفريق

إحصائية شكل الفريق (team shape) تشرح لنا وضعيات اللاعبين ومسؤولياتهم الفردية، فإنك قد تجد لاعبا مدافعا يكون في مركز الوسط، ثم يرجع إلى الدفاع، فهذه الإحصائية تشرح لك اللاعبين الأكثر تنقلا بين الخطوط، بالإضافة إلى أنها تشرح لنا شكل الفريق أثناء سير المباراة، سواء مع الاستحواذ أو من دونه.

اختراق الثلث الأخير

إحصائية اختراق الثلث الأخير (final third entries) توضح لنا مكان تطور الفريق على أرض الملعب، والأسلوب الهجومي للفريق عندما يقترب من مرمى الخصم، ونقاط دفاع الخصم، سواء تم اختراق دفاع الخصم من الطرفين، أو القناتين الداخليتين، أو القناة المركزية.

التحولات القسرية

إحصائية التحولات القسرية (forced turnovers) تشرح لنا أكثر اللاعبين قدرة على تبديل حيازة الكرة من الاستحواذ غير الآمن إلى الاستحواذ الآمن.

الضغط على الكرة

وتشرح لنا إحصائية الضغط على الكرة (pressure on the ball) اللاعبين الأكثر تعرضا للضغط، وحدة ضغط كل فريق.

الأهداف المحتملة

وتشرح إحصائية الأهداف المحتملة (expected goals) متوسط احتمال تسجيل الأهداف، ونلاحظ وجودها وقت إعادة لقطات الأهداف التي كانت من خارج منطقة الجزاء.

انتهى الحديث عن توضيح الإحصائيات الجديدة، ليبرز سؤال عند البعض: ما أهمية هذه الإحصائيات وماذا سأستفيد منها كمتابع لكرة القدم؟

أجيبه قائلاً: أنت كمشجع ستعلم صدق مقولة إن الفريق نجح في تحقيق ما يريد من المباراة أم لا. ستعلم أيها المشجع اللاعبين الأكثر تميزا في المهام التي يعطيها لهم المدربون، وستعلم اللاعب الذي يسجل أهدافا سهلة من اللاعب الذي يسجل "المقشرات"، وستعلم اللاعب الفقاعة من اللاعب الذي يحمل الفريق على كتفيه، وستعلم أيها المشجع هوية كل فريق إذا كان هجوميا أم دفاعيا، والأجمل من كل هذا أن تلك الإحصائيات إن فاتتك وقت المباراة، فستجدها على موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

شكرًا أرسين فينغر على كل هذا، ونتمنى المزيد من المشاريع.