منتخب بلاد الفضة على بعد خطوة واحدة من الذهب

بعد خسارة الأرجنتين أمام السعودية،

قالوا لن تنتصر على بولندا، فانتصرت.

قالوا لن تنتصر على المكسيك، فانتصرت.

قالو لن تتصدر مجموعتها، فتصدرت.

قالوا لن تنتصر على أستراليا، فانتصرت.

قالوا لن تنتصر على هولندا، فانتصرت.

قالوا لن تنتصر على كرواتيا، فانتصرت.

الأرجنتين لنهائي كأس العالم عن استحقاق وجدارة

بعد خسارة المنتخب الأرجنتيني في مباراته الأولى أمام المنتخب السعودي، سادت شكوك كبيرة حول تأهله في المركز الأول لمجموعته، وبات البعض يشكك في تأهله حتى للدور الثاني.

لكن قائد المنتخب الأرجنتيني كان يثق بنفسه وبزملائه وبمدربه وبالفريق ككل، وبأنه بإمكانهم تجاوز هذه الكبوة فصرح قائلا:

"أطلب منكم الهدوء، أرجوكم ثقوا بنا، هذه المجموعة من اللاعبين لن تخذلكم".

هذه الخسارة التي رغم أنها كانت موجعة وأوقفت سلسلة اللاهزيمة للمنتخب الأرجنتيني وحرمته من تحطيم الرقم القياسي، فإنها صححت مسار الفريق، وبعدها أصبح المنتخب مغايرا تماما لما كان عليه ووصل للمباراة النهائية.

فالفريق في تحسن دائم ومستمر، وبعد كل مباراة يوكد التانغو أن الفريق في مستوى جيد ومنحنى الفريق في تصاعد دائم حتى مباراة النصف النهائي، التي اكتسح فيها منتخب كرواتيا بثلاثية نظيفة وأكد جاهزيته للظفر باللقب العالمي.

ميسي وبطولة استثنائية

ورغم تجاوز عمر ميسي 35 سنة، فإن النجم الأرجنتيني قدم بطولة استثنائية ومميزة، وفاز 4 مرات بجائزة رجل المباراة، وقاد المنتخب للوصول للنهائي، وقدم لوحات فنية. وفي كل مباراة ننتظر ما سيقدمه هذا اللاعب المميز؛ ففي مباراة الربع نهائي أمام هولندا قدم تمريرة مفتاحية مميزة "أسيست" لزميله مولينا في مساحة جد ضيقة وبزاوية رؤية صعبة جدا، لكنه استطاع تقديم تمريرة كانت المفتاح لتقدم الأرجنتين بالهدف الأول.

وفي مباراة كرواتيا، من كرة تقريبا "ميتة" في وسط الميدان ورغم الإجهاد -لأن هذه اللقطة كانت في نهاية المباراة- ورغم مضايقة المدافع الكرواتي الشاب الذي يملك بنية قوية مقارنة بميسي، فإن اللاعب الأرجنتيني استطاع التفوق عليه وتمرير كرة "الأسيست" لزميله ألفاريز الذي سجل الهدف الثالث القاتل.

ومما يلاحظ أيضا على النجم الأرجنتيني بعد تضييعه ضربة الجزاء أمام بولندا، أنه لم يضيع بعدها أي ضربة جزاء أو ضربة ترجيحية أخرى واستعاد ثقته بنفسه.

وقال ميسي بخصوص ضربة الجزاء أمام كرواتيا "قمت بدراسة طريقة حارس كرواتيا في ركلات الجزاء، رفقة رولي وإيمليانو مارتينيز، لقد أخبراني أنه يتحرك في اتجاه واحد ويتصدى بشكل جيد للكرات التي تأتي أسفل المرمى، لذلك كان على أن أسددها بهذه الطريقة".

ليونيل ميسي في كأس العالم 2022

هداف البطولة بالتساوي مع كيليان مبابي (5 أهداف).

أكثر من صنع أهدافا بالتساوي مع غريزمان (3 تمريرات حاسمة).

أكثر من سدد على المرمى (27 تسديدة).

أكثر من صنع فرصا (18 فرصة).

ميسي أكبر من كأس العالم

بعد لقاء هولندا، أجرى ميسي لقاء مع صحفية أرجنتينية، وفي آخر اللقاء لخصت هذه الصحفية بكلمات قليلة الكثير من المشاعر والأحاسيس التي يشعر بها مشجعو ومحبو النجم الأرجنتيني حين قالت:

"على الرغم من أننا جميعا نريد الفوز بالكأس، فإنني أريد أن أخبرك أنه بغض النظر عن النتيجة، هناك شيء لن ينتقص منه أحد، لقد دخلت قلب كل شخص من الأرجنتينيين، أنا حقا أعنى ذلك، لا يوجد طفل ليس لديه قميصك، سواء كان الأصلي، أو المُقلّد أو حتى المكتوب عليه رقمك واسمك بخط اليد، وهذا، بالنسبة لي، أكبر من أي كأس عالم، شكر كبير لك على هذه اللحظة الرائعة من السعادة التي جعلت الكثير من الناس يختبرونها، وأتمنى أن تأخذها إلى قلبك لأنني أعتقد أنها أكثر أهمية من كأس العالم شكرا لك أيها القائد".