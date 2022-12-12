عصر التنوير.. الأخلاق عند رائد الثورة العلمية

ما زلنا نتابع في هذه السلسلة التغيرات التي طرأت على النظرة الغربية للأخلاق، لنفهم بصورة أعمق كيف وصلت الأخلاق الغربية إلى ما وصلت إليه في زماننا؟ وقد رأينا في المقال السابق كيف أن أصحاب الاتجاه الإلحادي في المذهب العقلاني نجحوا في الانقلاب على الدين والكنيسة بصورة كاملة، في النصف الثاني من القرن الـ17 م، على يدي "ديدرو" و"هولباخ"، وخاصة هولباخ الذي يعد رائد الفلسفة المعادية للدين في أوروبا، وكان لأفكاره تأثير كبير على عدد من فلاسفة الغرب في عصره، من بينهم "بريستلي" و"شيلي" في بريطانيا، و"إيمانويل كانت" و"كارل ماركس" في ألمانيا. وقد استطاع هذا الاتجاه الإلحادي أن يؤسّس لفكر جديد ومنظومة أخلاقية جديدة، ترفض الدين جملة وتفصيلاً، مخالفين في ذلك ما كان عليه فلاسفة القرن الأول ونصف القرن الثاني من عصر التنوير، باتجاهيه العقلي والعلمي. ونقف في هذا المقال مع الفيلسوف فرانسيس بيكون، رائد الثورة العلمية التي انطلقت أواخر القرن الـ16 م وبداية القرن الـ17 م، لنتعرف على موقفه من الدين والأخلاق، وتأثيره في عصره وخارج عصره.

شدد بيكون على وجوب الفصل بين الدين والعلم، واعتبر أن هجوم رجال الدين على إقبال الإنسان على العلم والمعرفة لا يقوم على أساس عقلاني، فالمعرفة العلمية عنده شرط لتوسّع الحضارة وتطورها. ومع ذلك فالمعرفة والعلم عنده يجب ألا يتعارضان مع الدين، فمنذ أن خلق الرب العالم المادي، كان هذا العالم هدفًا مشروعا لمعرفة الإنسان.

يعتبر الفيلسوف الإنجليزي فرانسيس بيكون (1561-1626) رائد الثورة العلمية التي تعتمد على الملاحظة والتجريب، ومن الرواد الذين نبّهوا إلى عدم جدوى المنطق الأرسطي الذي يعتمد على القياس. عاش بيكون أواخر عصر النهضة وأوائل عصر التنوير، وبصفته محاميا وعضوا في البرلمان ومستشاراً للملكة، كتب في عدة مجالات؛ كالقانون والدولة والدين والسياسة والمجتمع والأخلاق.

وقد شنّ بيكون هجوما على فلسفة العصور الوسطى وعلى الجمود العقلي الذي يكبل التقدم العلمي، وآمن بضرورة تحرير العقل تماماً من المسلمات المتواترة قبل البحث عن الحقائق بواسطة الملاحظة والتجريب.

تكامل الدين مع العلم

يعتبر بيكون من فلاسفة المذهب العلمي في عصر التنوير الذين أخذوا موقفاً متوازناً بين العلم والدين، فرغم دعوته الصريحة إلى ضرورة الفصل بين الدين والعلم، فإنه ظل مؤمنا بأن كلاً منهما مكمّل للآخر، ودعا في كتابه "كتاب الرب وكتاب الطبيعة" إلى عدم الخلط بين كتاب الطبيعة (العلوم الطبيعية) وكتاب الرب، لأن كتاب الرب يجسّد إرادة الرب، بينما كتاب الطبيعة يشتمل على أعمال الرب، معتبراً أن تقدير كتاب الطبيعة، وتقديم التفسير العلمي له، يعتبر شكلاً من أشكال الخدمة الإلهية المسيحية. ويرى أن على المرء أن يتذكر أن الإنسان، عندما يُمنح حرية الوصول إلى كتاب الطبيعة، لا ينبغي أن يكتفي بمجرد قراءته، بل عليه أيضًا أن يكتشف الأسماء التي تُسمى بها الأشياء. إذا فعل الإنسان ذلك، فلن يستعيد مكانته ككائن نبيل وقوي فحسب، بل ستتغيّر النظرة التقليدية لكتاب الرب، مقارنةً بكتاب الطبيعة. كان العلم عنده طريقاً للوصول إلى فهم أعمق للطبيعة والدين، واشتهر عنه قوله إن "القليل من الفلسفة تقنع عقل الإنسان بالإلحاد، ولكن التعمّق في الفلسفة يجلب عقول البشر للدين".

شدد بيكون على وجوب الفصل بين الدين والعلم، ورأى أن هجوم رجال الدين على إقبال الإنسان على العلم والمعرفة لا يقوم على أساس عقلاني. والمعرفة والعلم عنده يجب ألا يتعارضان مع الدين، فمنذ أن خلق الرب العالم المادي كان هذا العالم هدفًا شرعيًا لمعرفة الإنسان، والمعرفة العلمية عند بيكون شرط لتوسع الحضارة وتطورها.

يكشف كتابه "أطلنطا الجديدة" عن شخصيته المثالية، وشغفه المولع بالعلم، ومخيلته العلمية الواسعة، والأفكار المبكرة عن اكتشافات علمية ظهرت بعده بعدة قرون. يتحدث بيكون في كتابه عن جزيرة خيالية نموذجية، أهلها مؤمنون، يعيشون عليها في سلام، ينعمون بمنجزات بحوث علمائهم في شتى المجالات الزراعية والصناعية، دون أن يسمحوا للعالم الخارجي بأن يلوّثهم مادياً أو معنوياً. وأهل الجزيرة عباقرة في العلم إلى حد تخليق فصائل جديدة في عالم النبات، ولديهم أفران حرارية تعادل طاقة الشمس، وينابيع خاصة يسمونها "عيون الجنة"، مياهها تطيل الأعمار وتعالج جميع الأمراض.

يرى بيكون ضرورة الجمع بين النهوض بالعلم والدين والأخلاق بطريقة تعزز بعضها بعضا، فالتفكير الأخلاقي هو السبيل لتمكين الإنسان من التغلب على أوجه القصور في الحياة الأرضية، والبشرية لا يمكنها أن تتحسن عن طريق الفلسفة والعلم من وجهة نظر نفعية ضيقة فقط، بما في ذلك السعي المطلق لتحقيق الربح وتعزيز القوة، ولكن بالسعي إلى بناء عالم أفضل للبشرية.

نحو حياة أخلاقية نشطة

وضع بيكون الأخلاق في مكانة متساوية إلى جانب العلم والدين، فهو يرى ضرورة الجمع بين النهوض بالعلم والدين والأخلاق بطريقة تعزز بعضها بعضا، فالتفكير الأخلاقي عنده هو السبيل لتمكين الإنسان من التغلب على أوجه القصور في الحياة الأرضية، فالبشرية لا يمكنها أن تتحسن عن طريق الفلسفة والعلم من وجهة نظر نفعية ضيقة فقط، بما في ذلك السعي المطلق لتحقيق الربح ودعم قوة أو تأثير مجموعات معينة، ولكن بالسعي إلى بناء عالم أفضل للبشرية.

ترتبط الفلسفة الأخلاقية عند بيكون ارتباطًا وثيقًا بالتأملات الأخلاقية في العلاقة بين طبيعة الفضائل المكتسبة أو الفطرية، واستخدامها في الحياة بشكل فردي وجماعي، وأيُّ تطبيق لمبادئ الفضيلة يتطلب تربية العقل، حتى نتعلم ما هو جيد وما يجب تحقيقه.

ويقسم بيكون المعرفة الأخلاقية إلى نظام الخير، ونظام ثقافة العقل؛ الأول يصف طبيعة الخير، والثاني يحدد قواعد كيفية إخضاع إرادة الإنسان واستيعاب هذه القواعد وتطبيقها. ويميز في طبيعة الخير بين أنواع مختلفة من الخير، منها: واجب الفرد تجاه الجمهور، وضبط النفس الأخلاقي الشخصي، والعمل في المجتمع.

وترتبط الشخصية الأخلاقية للفرد عند بيكون بالرجوع إلى السلوك المقبول. فعلى الرغم من أن ما يمكن للناس القيام به قد يكون محدودًا، فإنه يتعين عليهم حشد قواهم النفسية، والتحكم في عواطفهم عند التعامل مع أنفسهم ومع الآخرين. فالبشر بحاجة إلى تطبيق الانضباط الذاتي والتقييم العقلاني، وكذلك كبح جماح عواطفهم، من أجل عيش حياة أخلاقية نشطة في المجتمع.

ويوجّه بيكون تحذيرًا عامًا للجميع بأن يضعوا في اعتبارهم دائماً الغايات الحقيقية للعلم والمعرفة، وأن ينتبهوا إلى أنهم لا يسعون إليها لمتعة العقل، أو من أجل الخلاف، أو للتفوق على الآخرين، أو للربح، أو الشهرة، أو السلطة، أو أي من هذه الأشياء المتدنية؛ ولكن لمنفعة الحياة وتحسين سبل العيش فيها.

إنه لا يرسم نظرية المعرفة الأساسية ولكنه يؤكد أن الصور الموجودة في أذهاننا منذ البداية لا تقدم صورة موضوعية للأشياء الحقيقية. وبالتالي، علينا تحسين عقولنا، أي تحريرها من الأصنام، قبل أن نبدأ في اكتساب المعرفة.

من أجل ذلك، دعا بيكون إلى تحرير العقول من الأصنام المتحكمة فيها قبل البدء في اكتساب المعرفة، ويقصد بالأصنام الموجودات العقلية السابقة التي تتحكم في العقل وتوجهه إلى الطريق الخاطئ. ويحذر طالب العلوم التجريبية من البدء في علومه قبل تطهير عقله من هذه الأصنام.

ويميز بيكون بين أفكار العقل الرباني وأصنام العقل البشري، ففي حين أن الأولى تُظهر العلامات الحقيقية كما هي موجودة في الطبيعة، فإن الأخيرة ليست أكثر من مجرد تصورات ومعتقدات فارغة لم تخضع للتجريب والاستنتاج. ويحذر بيكون من هذه الأصنام التي تتحكم في العقل البشري، ويصنفها بطريقة ذكية متفحصة إلى أربعة أنواع على النحو التالي:

أصنام القبيلة: وهي المفاهيم الخاطئة التي تنتج بسبب الطبيعة البشرية، لأن بنية الفهم البشري غير منضبطة، كالمرآة المعوجة التي تسبب انعكاسات مشوهة للأشياء وللموجودات التي تقع عليها.

أصنام الكهف: وهي مجموعة التصورات أو المعتقدات التي يعتز بها الإنسان، دون امتلاك أي دليل على حقيقتها أو صدقيتها، حيث تترسخ هذه التصورات والمعتقدات في العقل من النظام المفروض مسبقًا على كل فرد، كما في التعليم أو العُرف أو التجارب العابرة أو الطارئة.

أصنام السوق: وهي المفاهيم الخاطئة المستمدة من التواصل البشري العام، حيث تتسلل هذه المفاهيم إلى العقل بهدوء، ويتفاعل معها.

أصنام المسرح: فالعالم هو مسرح، وأصنامه هي التحيزات النابعة من الأنظمة الفلسفية التقليدية أو التي يتلقاها العقل، وتدخل إليه دون أن تتعرض أبدًا لفحص تجريبي أو اختبار بالتجربة.

امتد تأثير فلسفة بيكون خارج إنجلترا، وتجاوز تأثيره في فرنسا تأثير الفيلسوف ديكارت، وقد قدّمه فولتير للجمهور الفرنسي باعتباره أب المنهج العلمي، وقد اشتهر في القرن الـ19 بأنه أبو الفلسفة التجريبية.

يقول المؤرخ الإنجليزي ويليام هيبورث ديكسون (1821-1879): "إن تأثير بيكون في العالم الحديث عظيم جدًا لدرجة أن كل رجل يركب قطارًا، ويرسل برقية، ويتبع محراثًا بخاريًا، ويجلس على كرسي مريح، ويعبر القناة أو المحيط الأطلسي، ويأكل عشاءً جيدًا، أو يستمتع بحديقة جميلة، أو يخضع لعملية جراحية غير مؤلمة، يدين له بشيء".

وقد عدّه الرئيس الثالث للولايات المتحدة توماس جيفرسون (1743-1826) مع كل من لوك ونيوتن أعظم ثلاثة رجال عاشوا على الإطلاق دون استثناء، فقد وضعوا الأساس لتلك البنى الفوقية التي نشأت عليها العلوم الفيزيائية والأخلاقية.