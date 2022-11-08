ضوابط تسويق مشروعات "البلوكتشين"

نظرا لحالة الغموض التي تكتف تسويق مشروعات "البلوكتشين" بشكل عام والعملات المشفرة بشكل خاص، وبعد دراسة مستفيضة، أتشرف بأن أضع بين أيديكم الضوابط العشرة التي أراها ضرورية، بعيدا عن الضوابط الشرعية التي تصدّى لها علماؤنا الأجلاء:

في حالة بيع أيّ عملة مشفرة عن طريق الجهة المنتجة بشكل مباشر، فإنه لا يجوز أن يعتمد تسويق العملة على التسويق الشبكي أو التسويق المباشر بالحصول على نسبة من مدفوعات الأشخاص التي تمت إحالتها، لما في ذلك من أثر مضلل يتجاوز التأثير على السعر الحقيقي للعملة والذي يتحدد على منصات التداول، إلى إضفاء ضباب كثيف على مستقبل العملة. ولهذا منعت دول منها الولايات المتحدة الأميركية تسجيل أي شركة في جهاتها الرسمية التي تنظم العمل في التسويق الشبكي، إذا كان أحد منتجاتها عملة مشفرة.

يجب تجنّب الانخراط في تسويق أي عملة مشفرة لا يتم تداولها على منصات مستقلة، ويظل الاستثمار فيها مسؤولية كلّ مشارك.

يتمتع البلوكتشين -وبالتالي كل ما يرتبط به من مشروعات أو عملات رقمية- بشفافية كبيرة، تمكنّك من التحقق من كل المعلومات من خلال روابط وعناوين معلنة، بما يُعتبر نافيا للجهالة بما يتم الترويج له.

قبل الانخراط في تسويق أي مشروع مرتبط بالبلوكتشين، يجب تحديد القيمة أو الإضافة المرتبطة بالمنتج أو المنتجات المراد ترويجها.

يجب تجنّب المشاركة في تسويق أي مشروع يخص البلوكتشين إذا اقتصرت الاستفادة العاجلة منه على التسويق، وهذه النقطة بالتحديد هي من الاختلافات الجوهرية بين التسويق الشبكي المشروط بترويج منتَج له قيمة حقيقية عاجلة، سواء استهلاكية أو استثمارية، والتسويق الهرمي الذي تقوم المنظومة فيه على جمع الأموال من خلال تسويق منتجات وهمية أو ليست ذات قيمة، أو تباع بأضعاف سعرها الحقيقي في السوق.

قبل الانخراط في تسويق أي مشروع يخص البلوكتشين، تجب معرفة المعلومات الأساسية المرتبطة بالمنتج أو المنتجات المراد ترويجها حتى لا يتحول الأمر إلى منهج القطيع، وينتهي بأن أغلب أعضاء المنظومة اعتمدوا على الثقة فيمن أحالوهم.

يعتمد المحتالون على إبراز نتائج تحققت في فترة قصيرة، فيجب ألا يعتمد قرار الانخراط في تسويق أي مشروع يخص البلوكتشين على هذا العامل منفردا.

في حالة عدم وضوح الرؤية في أي مشروع يخص البلوكتشين أو العملات المشفرة، فيجب عدم التسرع في الانخراط في تسويق المشروع قبل استشارة متخصص يستطيع تحديد وجود قيمة حقيقية أو عدم وجودها.

يجب عدم الانخراط في تسويق أي مشروع يخص البلوكتشين أو العملات المشفرة إذا تحقق فيه الغَرَر، والذي يشمل:

المبالغة في وصف المنتج أو المنتجات التي يتم ترويجها. استخدام معلومة أو معلومات خاطئة. إخفاء معلومة أو معلومات من شأنها التأثير على قرار الشراء أو المشاركة.