رسول الرُقِي

في ذكرى ميلاد حافظ الإنسانية نور البشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم أتذكر أن سنته كفلت رقي من اتبعها؛ بدءا من نظافته الشخصية، مرورا بتنقية نفسه وسمو روحه، وصولا إلى ارتقاء عقله، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب". أخرجه ابن حبان في صحيحه.

وعن أبي الدرداء، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: من سلك طريقًا يبتغي فيه علمًا سهّل الله له طريقًا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رواه أبو داود والترمذي.

"والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؛ أفشوا السلام بينكم". صحيح ابن ماجه.

"إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله". أخرجه ابن حبان في صحيحه.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: "ألا أخبركم بالمؤمن: من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب)". أخرجه ابن حبان في صحيحه.

"إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا ويسروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة". صحيح النسائي.

عن جابر قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا فرأى رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال: "ما كان يجد هذا ما يسكن به رأسه؟" ورأى رجلا عليه ثياب وسخة فقال: "ما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه؟" أخرجه أبو داود (4062)

"الإيمان بضع وسبعون شعبةً، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق"‏‏.‏ أخرجه مسلم (35) باختلاف يسير.

"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه‏"‏.‏ صحيح البخاري.

"فضل العالم على العابد، كفضلي على أدناكم، إن الله عز وجل وملائكته، وأهل السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير". صحيح الجامع.

"أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا وخياركم خياركم لأهله‏"‏‏.‏ الترغيب والترهيب، إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ "… ما تعدون فيكم الصرعة‏؟‏ قالوا‏:‏ هو الذي لا تصرعه الرجال، فقال‏:‏ لا، ولكن الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب". أخرجه ابن حبان في صحيحه.

"‏المسلم من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم"‏.‏ صحيح النسائي.

"‏خيركم إسلاما أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا". صحيح الجامع.

"ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدًا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد إلا رفعه الله". أخرجه مسلم (2588) باختلاف يسير.

"حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده‏"‏.‏ صحيح البخاري.

عن عبد الله بن عمرو، أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف‏"‏.‏ صحيح النسائي.

"ليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان، ولا الفاحش، ولا البذيء". المعجم الأوسط للطبراني.

"من سئل عن علم يعلمه فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار‏"‏‏. ‏أخرجه أبو داود (3658)، والترمذي (2649)، وابن ماجه (266)، وأحمد (10420) واللفظ له.

"… إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا ولكن بعثني معلما ميسرا‏"‏. صحيح مسلم.

"لا تكونوا إمعةً، تقولون: إن أحسن الناس أحسنا، وإن ظلموا ظلمنا، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساؤوا فلا تظلموا".‏ سنن الترمذي.

والآن بعد سرد بعض من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي قال في الحديث الذي أخرجه البخاري وأحمد: "إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق" أما حق لمن انتهجها أن يحيا حياة تكفل له الحرية بدءا بتزكية النفس ووصولا إلى استقلال الرأي، كما تكفل له القبول بين الناس بدءا بالنظافة الشخصية ووصولا إلى حب الخير للغير، وتكفل له أيضا التمتع بعقلية مستنيرة غايتها العلم؛ ومن ثم تؤمن عن علم أن المطلق الوحيد هو الله، فيعتلي بذلك أعلى مراتب الرقي، وبالتالي حق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلق عليه "رسول الرقي".