أوراق ميدانية من شرق أفريقيا.. إثيوبيا سيرة الهجرة الأولى "5"

لم تكن أديس أبابا جزءا من عملي الصحفي يوما لكنها كانت مرتبطة بكل العواصم الأفريقية التي زرتها كالصومال وإرتيريا وجيبوتي والسودان، فهي عاصمة أفريقية كبيرة تؤثر على جوارها وتتأثر.

وددت أن أزورها في عمل صحفي قبل سنوات لكن الفرصة لم تأتني لكني وجدت نفسي عقب اندلاع الحرب في اليمن عام 2015 أحجز تذكرة من الدوحة إلى أديس أبابا برفقة أصدقاء وقد رأيت عشرات اليمنيين يقصدونها ويتواعدون من شتى بقاع الأرض للقاء هناك، وأكثرهم يفعل بسبب وجود أفضل أصناف القات ويسمى (الهري) ونبتة القات هي نبتة يتعاطاها بعض اليمنيين.

في صنعاء تحديدا عرفت إثيوبيا فهناك المطاعم الإثيوبية والقهوة الإثيوبية حيث كانت المدن اليمنية ملجأً للكثير من الإثيوبيين خلال سنوات الحرب في إثيوبيا وما بعدها.

وفي تعز أيضا في الطفولة أي بين الثمانينيات والتسعينيات وجدتني بين الحين والآخر أشاهد جيرانا بعدد الأصابع من إثيوبيا بتلك الملامح السمراء المميزة.

لكن قصة اليمن وإثيوبيا في ذاكرتنا بدأت في التراث المحكي، وقد كانت بين الدولتين حضارة مشتركة وحين هاجر المسلمون إلى الحبشة في الهجرة الإسلامية الأولى بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام كان اليمنيون من أوائل أولئك المهاجرين.

هناك في بلاد الهجرة الأولى الحبشة يتقاسم اليمنيون أوجاعهم في بلد ليس بأفضل حال فالفقر مضاف إليه الحروب المستمرة

وفي التاريخ الحديث اندمج اليمنيون مع إثيوبيا في حروبها وسياستها واقتصادها ووجدوها في كثير من الفترات ملاذا آمنا ولو أنهم خلال ذلك واجهوا الكثير من الأخطار.

في الحرب الأخيرة التي بدأت عام 2015 وجد اليمنيون أنفسهم يعيدون السيرة الأولى للهجرة إلى أثيوبيا كما فعلوا أيضا إلى الصومال وجيبوتي الدولة الصغيرة وأصبحوا من جديد مهاجرين ولاجئين في بلدان كان اليمن يستقبل عشرات الآلاف من اللاجئين منها بسبب الحرب والفقر.

كنت أحد الزائرين اليمنيين الكثر إلى أديس أبابا في 2015 و2016 ولقيتهم هناك أمام المطاعم اليمنية التي تطبخ الأكل اليمني الشهير في كل بلاد العالم والذي رغم جودته وفرادته فإنه لم يجد حتى اليوم من يقدمه بشكل لائق به.

هناك في بلاد الهجرة الأولى الحبشة يتقاسم اليمنيون أوجاعهم في بلد ليس بأفضل حال فالفقر مضاف إليه الحروب المستمرة وعدد السكان الذي يقدر بنحو 125 مليون نسمة والحروب الإقليمية والمحلية تجعل من الصعب على إثيوبيا التحرك بسرعة للحاق بركب التطور رغم محاولاتها.

في التاريخ الحديث اندمج اليمنيون مع إثيوبيا في حروبها وسياستها واقتصادها ووجدوها في كثير من الفترات ملاذا آمنا ولو أنهم خلال ذلك واجهوا الكثير من الأخطار

لم تغب عن بالي كلمة (مولد) بضم الميم وفتح الواو وتشديد اللام وهي كلمة تطلق على اليمنيين الذين تزوج آباؤهم في إثيوبيا فولدوا في إثيوبيا وعاشوا جزءا من حياتهم فيها واستكملوا بقية عمرهم في اليمن أو أنهم ولدوا في اليمن وعاشوا فيها لأم إثيوبية وأب يمني.

الصحفية اليمنية أفراح ناصر المقيمة حاليا في السويد، كتبت عن تجربتها كمولّدة وكيف مكنتها الكتابة مؤخرا من التحرر من فكرة انتمائها بعد معركة الهوية الداخلية وتعقيداتها الخاصة لأنها كانت تعيش في صنعاء وهذا يتطلب جهدا للتبرير، تبرير الهوية وتبرير الشكل واللون واللغة والانتماء.

تقول أفراح إنها تصالحت مؤخرا مع هويتها وغمرها وضوح عجيب وبالتأكيد فهي تعبر عن جيل كامل انتابته نفس الأحاسيس.

لقد جسد الروائي اليمني محمد عبد الولي قصة الغربة والاغتراب في إثيوبيا وهو يعد رائدا من رواد القصة والرواية في اليمن وقد ولد لأب يمني وأم إثيوبية ومعظم أعماله تعالج الوطن والهجرة لكنه جسد في روايته القصيرة (يموتون غرباء) التي كتبها في السبعينيات قصة المهاجرين اليمنيين في إثيوبيا والدول الأفريقية الأخرى وصراع الهوية والانتماء التي تواجههم.

كلما زرت مدينة أعود محمّلا بالكثير من الأسئلة التي تطل من حدث أو تاريخ أو فكرة أو سياحة كما حدث مع أديس أبابا أو (الزهرة الجديدة) كما يطلقون عليها باللغة الأمهرية.